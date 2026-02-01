Tradisce la moglie 4 volte in un anno, Antonino chiede scusa in TV: De Filippi lo interrompe





Sabato 31 gennaio, C’è Posta per te si apre con la vicenda di Antonino: cerca una nuova possibilità da parte della moglie Micaela, nonostante i suoi errori ripetuti. Quattro tradimenti in diciotto mesi, tutti con la stessa persona. Lei aveva già voltato pagina dopo il terzo fallimento, ma lui insiste. Davanti alla telecamera, ammette ogni colpa senza scuse. Dice di sentirsi inadeguato, riconosce il male fatto. La sua presenza in trasmissione nasce da un pensiero semplice: mostrarsi potrebbe aiutarla a vedere qualcosa di diverso. Non promette niente, parla solo del desiderio che ancora prova. Il motivo? Forse nel gesto c’è più verità dei soliti discorsi.





Antonino chiede perdono alla moglie dopo averla tradita 4 volte

Capodanno 2024: fu allora che Antonino incontrò lei, quella che poi divenne la sua amante. Invece dei soliti saluti, cominciarono a scriversi online, piano piano. Col tempo, quegli scambi si trasformarono in incontri veri, segreti accanto al suo matrimonio con Micaela. Fu un messaggio sul telefono a rivelare tutto alla moglie, niente intuizioni profonde. Senza dire molto, se ne andò da casa, portando via solo alcune cose, rimase assente per mesi. Poi, quasi senza motivo apparente, fece ritorno, scegliendo di provare ancora. Di nuovo incinta poco dopo, questa volta non chiese garanzie verbali. Lui promise lo stesso di chiudere con l’altra, definitivamente, basta storie. Nonostante tutto, la stessa situazione è tornata, visto che quel legame segreto non si è mai spezzato davvero. Lei lo ha lasciato andare soltanto nell’estate precedente, dopo averlo ripreso due volte, persino dopo essersi confrontata con l’altra.

Scusami. Ho sbagliato, lo riconosco, e dentro di me brucia quel danno che ti ho causato. Non sono tornato per trovare scuse, bensì perché devo dirti che adesso vedo le cose diversamente, e tu mi sei necessaria. La verità l’ho vista nel momento in cui mi hai cancellato dal tuo tempo. Senza di noi due ogni giorno sembra vuoto. Antonino parla a C’è Posta per Te con voce bassa, quasi stanca. Non vuole cancellare il passato, solo provare a raccontare quanto gli pesa essersi comportato così. Sua moglie Micaela sta seduta senza guardarlo subito. Ripensa ai mesi difficili appena trascorsi, quelli dove ogni promessa sembrava svanire in fretta. Lui giura di aver detto la verità sulle bugie continue, invece no: le conferme arrivavano troppo tardi. Anche mentre portava in grembo il secondo bambino, i tradimenti non si sono fermati neppure un giorno. Appena nata la piccola, una foto arriva dal telefono dell’amante – labbra unite, braccia intrecciate. Prima ancora, vacanza breve sull’isola tra risate e silenzi colmi di senso. Ogni volta che lei minacciava di chiudere la porta, lui scivolava fuori come se soffrisse davvero.

La scelta di Micaela e le parole dure verso De Filippi

Dall’ottava settimana del mese passato, è già la quarta ripresa: Micaela fa tornare Antonino sotto lo stesso tetto. Non come compagno però. Solo perché ha messo al mondo i bambini con lui. Lui si giustifica così: «Nonostante non pretenda prove, tengo il cellulare sempre visibile. Da un bel po’, più o meno centoventi giorni, resto fermo qui dentro. Cerco di cancellare quel che ho combinato». Lei ci pensa su, ma le parole scivolano via senza trovare spazio. La testa non afferra il senso della prima caduta. Perché proprio allora? Il conduttore interviene piano: «Forse non serve cercare chi ha sbagliato. A volte accade, senza ragione precisa, senza colpa reale». Tradire risulta semplice, se paragonato a ciò che hai compiuto tu: offrire perdono. Lui non ha scuse, mai avrei creduto di incontrarlo né tantomeno accompagnarcelo.

Antonino ha provato a spiegare il motivo della sua infedeltà: “Sono stato scemo, ho fatto schifo. Sono ingiustificabile, farei qualsiasi cosa per recuperare mia moglie. Potrei avere anche Belen qui vicino e non la guarderei nemmeno”. “Non ci credo. Senza di lui sono più tranquilla, ho meno pensieri. Forse sento la sua assenza, pure se negli ultimi tempi era quasi sparito, ha detto lei. Maria De Filippi domanda: ti serve ancora lui accanto? Le lacrime arrivano senza preavviso, Micaela si ferma tra sì e no, poi abbassa le difese. Aprire quella lettera richiede fegato, certo, però se credi che averlo di nuovo vicino ti dà pace, vai avanti. Solo tu puoi capire cos’è giusto per te, aggiunge la presentatrice. Antonino ripete scusa, promette trasformazione, parla troppo. A quel punto De Filippi lo blocca col tono leggero: ora basta parlare.



