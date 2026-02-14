Dramma alle Olimpiadi per Giada D’Antonio: sospetta rottura del legamento crociato





Notizie sconfortanti giungono per Giada D’Antonio, la 16enne di San Sebastiano al Vesuvio, che rappresenta la più giovane atleta della delegazione italiana alle Olimpiadi di Milano Cortina. La giovane sciatrice, prima atleta campana a partecipare ai Giochi invernali, ha subito una caduta durante una sessione di allenamento a Dobbiaco, riportando un infortunio serio al ginocchio. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) ha diffuso un comunicato in cui si parla di “sospetta rottura del legamento crociato anteriore”, rendendo chiaro che Giada non sarà presente alla prova di slalom in programma mercoledì prossimo.





L’incidente è avvenuto mentre Giada D’Antonio era impegnata in una sessione di allenamento di gigante, una disciplina che non è la sua specialità principale. Durante l’allenamento, ha inforcato una porta e ha subito una caduta che ha richiesto un immediato intervento dello staff tecnico e sanitario presente in pista. Trasportata in ospedale, la risonanza magnetica ha confermato un trauma distorsivo al ginocchio destro, con la necessità di ulteriori accertamenti da parte della Commissione Medica per valutare la gravità della situazione.

La giovane sciatrice, che ha già dimostrato un notevole talento, era attesa con grande entusiasmo per la sua partecipazione ai Giochi. Il gigante olimpico è in programma domani, e oggi si svolgeva l’allenamento di rifinitura per le azzurre, tra cui Federica Brignone, che cerca di replicare il successo dell’oro in Super G. Accanto a lei, altre atlete come Lara Della Mea, Sofia Goggia e Asja Zenere sono pronte per la competizione. Purtroppo, Giada D’Antonio non avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore, poiché la sua avventura olimpica è già giunta al termine.

Nella sua giovane carriera, Giada ha mostrato un rapido avanzamento nelle categorie, arrivando a competere in Coppa del Mondo. In questa stagione, ha affrontato sfide significative, partendo con pettorali alti e affrontando piste in condizioni difficili. Nelle sue tre prove di Coppa di quest’anno, ha avuto due ritiri e ha sfiorato la qualificazione alla seconda manche nello slalom di Spindleruv Mlyn, in Cechia, dove si è classificata 32ª, mancando l’accesso per soli 0,01 secondi.

Il suo infortunio segna una battuta d’arresto significativa per una giovane promessa dello sci italiano, che aveva suscitato l’interesse di molti appassionati e addetti ai lavori. La notizia della sua caduta ha colpito non solo la squadra italiana, ma anche i suoi sostenitori, che speravano di vederla brillare nella competizione. La FISI ha espresso solidarietà e vicinanza alla giovane atleta, auspicando una pronta guarigione.

La situazione di Giada D’Antonio mette in evidenza le difficoltà e i rischi che gli atleti affrontano nel loro percorso verso il successo. Ogni allenamento comporta sfide e imprevisti, e la sua esperienza serve da monito sull’importanza della preparazione e della sicurezza in uno sport così impegnativo come lo sci alpino.



