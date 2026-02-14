Sterpin morto, parla Sergio Resinovich: “Teneva a mia sorella, non vedrà l’epilogo di questa storia”





È giunta la notizia della morte di Claudio Sterpin, avvenuta nella notte all’età di 85 anni. Sterpin, ex maratoneta e figura nota a livello nazionale per il suo legame con Liliana Resinovich, è deceduto dopo alcuni giorni di ricovero presso l’Ospedale di Cattinara, dove le sue condizioni si erano aggravate. La sua scomparsa ha suscitato un profondo cordoglio, in particolare nel fratello di Liliana, Sergio Resinovich, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fanpage.it.





Sergio ha commentato la perdita di Sterpin con grande tristezza, esprimendo il suo rammarico per il fatto che non potrà assistere alla risoluzione della complessa vicenda giudiziaria legata alla scomparsa di sua sorella. “La vicenda di Lilly ci aveva avvicinati, sono molto addolorato. Mi spiace sia mancato di colpo, mi auguro che non sia stato male. Mi spiace che non vedrà l’epilogo di questa brutta vicenda giudiziaria e che non potrà assistere al momento in cui Lilly avrà giustizia”, ha dichiarato Sergio.

Claudio Sterpin, classe 1939, era diventato una figura centrale nella narrazione riguardante la scomparsa di Liliana, avvenuta il 14 dicembre 2021. La mattina di quel giorno, Sterpin fu l’ultima persona a parlare con lei al telefono, poco prima della sua misteriosa scomparsa. Il corpo di Liliana fu rinvenuto il 5 gennaio 2022 in una zona boschiva, chiuso in sacchi della spazzatura. Da quel momento, Sterpin si è sempre esposto pubblicamente, sostenendo con fermezza che Liliana non si fosse tolta la vita. Questa convinzione lo ha portato a partecipare a numerose interviste e trasmissioni televisive, dove ha ribadito la sua posizione, mai smentita, davanti agli inquirenti.

Sergio Resinovich ha ricordato Sterpin come una persona di grande integrità e determinazione. “Purtroppo è mancata una persona che ha sempre combattuto perché si sapesse la verità e non ha mai cambiato idea,” ha affermato, elogiando il suo impegno per la giustizia. “Ha sempre seguito la sua strada e le sue dichiarazioni mai state smentite, purtroppo se ne è andato prima…” ha proseguito, evidenziando l’importanza del suo sostegno nella difficile vicenda legata alla scomparsa di sua sorella.

La morte di Claudio Sterpin segna la fine di un capitolo significativo nella storia di Liliana Resinovich, una vicenda che ha suscitato l’interesse e la preoccupazione dell’opinione pubblica. La sua figura era diventata simbolo di una ricerca di verità e giustizia che continua a essere al centro dell’attenzione. Con la sua scomparsa, si chiude la voce di un testimone che ha cercato di far luce su una situazione complessa e dolorosa.

L’assenza di Sterpin lascia un vuoto non solo nella vita di Sergio Resinovich, ma anche in quella di tutti coloro che hanno seguito la vicenda con interesse e speranza. La comunità, colpita dalla triste notizia, esprime il proprio cordoglio e la propria solidarietà alla famiglia Resinovich in questo momento difficile.

La lotta per la verità riguardo alla scomparsa di Liliana Resinovich continua, e la sua memoria rimane viva attraverso coloro che hanno creduto nella sua innocenza e nella necessità di fare chiarezza su quanto accaduto. La vicenda, che ha coinvolto molti aspetti della vita sociale e giuridica, rimane aperta, con interrogativi ancora senza risposta.



