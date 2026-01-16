Due lauree e il sacco da boxe sul terrazzo, parla la famiglia: «Siamo dalla sua parte»





All’interno di una casa situata a Lonate Pozzolo, il giovane ricercatore Jonathan Maria Rivolta si trova al centro di un caso che ha attirato l’attenzione dei media locali e nazionali. Jonathan, appassionato di arti marziali e con un curriculum accademico di tutto rispetto, ha reagito a un’intrusione nella sua abitazione, portando a un tragico epilogo: la morte di un ladro.





L’abitazione dei Rivolta è caratterizzata da un mix di vita quotidiana e successi accademici. Al piano terra vivono i genitori di Jonathan, mentre lui occupa il primo piano, dove le pareti bianche sono adornate con le sue lauree: una magistrale in Economia e Gestione aziendale, una triennale in Scienze della Comunicazione e un dottorato in Management. Nonostante il suo profilo professionale, la vita di Jonathan è stata segnata da un evento drammatico che ha scosso la comunità.

La mattina del fatto, Jonathan si stava allenando sul balcone, colpendo il sacco da boxe, quando si è trovato faccia a faccia con un intruso. Secondo il racconto del padre, Francesco Rivolta, il figlio non ha avuto altra scelta che difendersi. “Giornalisti levatevi dai piedi, lasciatelo in pace, schifosi che non siete altro, quelli ci sono entrati in casa — sono entrati a casa nostra per rubare! — e mio figlio si è difeso. Cosa avrebbe dovuto fare?”, ha affermato l’uomo, visibilmente turbato dalla situazione. Il cugino di Jonathan ha concordato, affermando: “Io mi sarei comportato all’identico modo. Ovvio”.

Nella comunità di Lonate Pozzolo, caratterizzata da una vita tranquilla ma segnata da recenti episodi di crimine, le reazioni sono state immediate. Gli abitanti, descritti come un popolo di appassionati di birrifici e corse con il cane, si sono schierati dalla parte di Jonathan. “Significa che abbiamo perso la pazienza”, ha dichiarato il cugino, evidenziando la crescente preoccupazione per la sicurezza personale. Ha anche menzionato una serie di assalti a domicilio avvenuti nei mesi precedenti, attribuendoli a gruppi di nomadi. “Era inevitabile che qualcuno ci rimettesse la vita”, ha insistito.

Mentre Jonathan si trova attualmente in ospedale per le cure necessarie, i familiari e amici esprimono fiducia nella giustizia. “Jonathan sta in ospedale, appena terminano di medicarlo ce lo rimandano indietro. Indagato? Per quale motivo se è la vittima?”, hanno commentato alcuni parenti all’uscita dal cancello di casa, mostrando un sostegno incondizionato.

Dall’altra parte, la cronaca impone di riferire anche sulla vittima dell’incidente, il ladro deceduto. Sebbene i Rivolta abbiano escluso ogni legame con attività illecite, il contesto in cui si sono verificati questi eventi è complesso. Lonate Pozzolo è un territorio che, sebbene laborioso e dedito al lavoro, ha visto l’emergere di problematiche legate alla criminalità organizzata, come confermato da indagini in corso su presunti legami con la ’ndrangheta. Fonti locali hanno rivelato che alcuni membri di questa organizzazione hanno instaurato un servizio di vigilanza nelle strade per contrastare ulteriori atti di violenza e vendetta, qualora amici della vittima decidessero di agire.

La situazione rimane tesa, con la comunità di Lonate Pozzolo divisa tra il sostegno a Jonathan e la preoccupazione per la sicurezza. La reazione della famiglia e dei sostenitori del giovane ricercatore riflette un clima di paura e frustrazione nei confronti di un sistema che, secondo molti, non riesce a garantire la sicurezza necessaria ai cittadini.



