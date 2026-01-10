Due studenti travolti da un bus davanti a scuola: a una 14enne amputata parte della gamba





Ieri, giovedì 8 gennaio, due ragazzi di 14 anni sono stati travolti da un autobus all’uscita della scuola a Noventa Vicentina. I due compagni di classe, entrambi adolescenti, sono stati immediatamente trasportati in ospedale dopo l’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Le dinamiche del sinistro sono attualmente oggetto di indagine da parte dei carabinieri e della polizia locale.





Il primo ragazzo ha riportato alcune fratture, mentre la seconda ragazza, originaria di Longare, è rimasta incastrata con una gamba sotto le ruote del bus. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi; i medici dell’ospedale San Bortolo, dove è stata trasferita con l’elisoccorso, hanno dovuto amputarle parte della gamba sinistra. Attualmente, la 14enne è ricoverata nel reparto di rianimazione.

L’azienda di trasporti Svt, che gestisce l’autobus coinvolto nell’incidente, ha dichiarato di essere pronta a fornire alle forze dell’ordine la registrazione delle telecamere. Secondo quanto riferito da Svt, l’episodio si sarebbe verificato mentre il bus era in avvicinamento alla fermata e le porte erano chiuse. L’autista del bus, sotto shock per l’accaduto, è stato anch’esso trasportato in ospedale per ricevere assistenza.

In una nota ufficiale, l’azienda ha espresso la propria vicinanza agli studenti coinvolti e alle loro famiglie, sottolineando: “Per appurare la dinamica dei fatti, metteremo a disposizione delle forze dell’ordine la registrazione delle riprese esterne.” Svt ha inoltre evidenziato la propria solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime e del conducente, “suo malgrado coinvolto nell’incidente.”

La dirigente dell’istituto scolastico frequentato dai due ragazzi, Maria Paola De Angelis, ha comunicato che la scuola è a disposizione dei familiari e degli inquirenti per ricostruire l’accaduto. Anche il sindaco di Longare, dove abita la ragazza a cui è stata amputata la gamba sinistra, ha espresso la sua vicinanza ai genitori, sottolineando l’importanza di supportare le famiglie in questo momento difficile.

L’incidente ha suscitato preoccupazione e tristezza nella comunità locale, con molti che si sono mobilitati per esprimere solidarietà e sostegno. I genitori degli studenti e i residenti di Noventa Vicentina stanno seguendo con apprensione gli sviluppi della situazione, sperando in una pronta guarigione per i due ragazzi coinvolti.

L’indagine in corso da parte delle autorità è fondamentale per chiarire le circostanze esatte dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i materiali video per comprendere meglio come sia potuto accadere un evento così tragico. La sicurezza degli studenti e il corretto funzionamento del servizio di trasporto pubblico sono ora al centro dell’attenzione.

La comunità scolastica si sta unendo per supportare i familiari dei ragazzi, organizzando anche iniziative di raccolta fondi per aiutare le famiglie in questo momento di crisi. La speranza è che entrambi i ragazzi possano recuperare e tornare a vivere una vita normale, nonostante le difficoltà che dovranno affrontare.



