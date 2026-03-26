Durante la pausa pranzo, sono tornato rapidamente a casa per cucinare per mia moglie malata





Le labbra di Anushka tremavano mentre cercava di parlare, i suoi occhi spalancati per lo shock, mentre Raju faceva un passo indietro goffamente, alzando entrambe le mani come se si arrendesse a una situazione che nessuno di noi si aspettava.





Per diversi secondi nessuno di noi si mosse, l’unico suono che riempiva il bagno era lo scorrere costante dell’acqua della doccia e il mio stesso cuore che batteva violentemente nel petto.

La mia mente correva in modo selvaggio, eppure il mio corpo si sentiva congelato, e guardavo entrambi, incapace di decidere se avrei dovuto urlare, piangere o semplicemente andarmene.

“Bhaiya, per favore ascolta prima,” disse Raju nervosamente, con la voce tremante mentre mi guardava con un misto di paura e disperazione, chiaramente consapevole di come la scena dovesse apparire.

Ma i miei occhi rimasero fissi su Anushka, che era ancora appoggiata al muro, il volto pallido ed esausto, il respiro pesante come se anche stare in piedi richiedesse uno sforzo enorme.

“Che cos’è questo?” riuscii finalmente a dire, con la voce bassa e fredda, le parole che si forzavano lentamente fuori mentre confusione e rabbia combattevano dentro di me.

Anushka chiuse gli occhi per un momento prima di parlare, come se stesse raccogliendo la poca forza che le era rimasta mentre l’acqua continuava a scorrere accanto a noi come una testimone indifferente.

“Io… io sono scivolata in bagno,” sussurrò debolmente, premendosi la mano sulla fronte come se il semplice atto di spiegare fosse quasi impossibile per il suo corpo stanco.

Raju annuì in fretta, facendo un passo avanti ma fermandosi a metà quando notò la mia postura tesa e il sospetto che ardeva ancora chiaramente nei miei occhi.

“Ho sentito un forte tonfo dal corridoio,” disse in fretta, “e quando ho bussato, bhabhi non ha risposto, quindi ho spinto la porta e l’ho vista stesa sul pavimento.”

Per un momento non dissi nulla, l’immagine del tradimento che aveva riempito la mia mente solo pochi secondi prima si rifiutava di sparire così facilmente.

La situazione continuava a sembrare strana, eppure la paura nella voce di Raju e la debolezza nel corpo di Anushka cominciarono lentamente a rompere il muro di rabbia attorno a me.

Anushka cercò di fare un passo verso di me, ma le sue gambe tremarono immediatamente e quasi scivolò di nuovo, costringendo Raju ad afferrarle velocemente il braccio per tenerla in equilibrio.

“Vedi?” disse piano, quasi supplicando, “riesce a malapena a stare in piedi, bhaiya, la stavo aiutando a lavare via il sangue dal braccio perché si è tagliata quando è caduta.”

Solo allora notai la sottile linea rossa che correva lungo l’avambraccio di Anushka, diluita dall’acqua ma ancora visibile contro la sua pelle pallida.

Un’ondata di vergogna si insinuò lentamente nel mio petto, sostituendo la rabbia che sembrava così certa solo pochi istanti prima.

“Quanto tempo fa è successo?” chiesi piano, sentendo la tensione nelle mie spalle iniziare ad allentarsi mentre la realtà sostituiva lentamente le mie terribili supposizioni.

“Forse quindici minuti fa,” rispose Raju, lanciando a Anushka uno sguardo preoccupato, “era stordita per la febbre, e il pavimento era bagnato, quindi ha perso l’equilibrio.”

Anushka mi guardò con occhi stanchi che portavano sia dolore sia delusione, come se avesse visto il sospetto sul mio volto nel momento stesso in cui avevo aperto la porta.

“Ho provato a chiamarti,” mormorò, “ma il mio telefono era in camera da letto e non riuscivo a stare in piedi bene dopo essere caduta.”

La mia gola improvvisamente si sentì secca mentre il senso di colpa si diffondeva dentro di me, e i pensieri terribili che avevano riempito la mia mente ora apparivano crudeli e ingiusti.

Senza dire un’altra parola, feci un passo avanti e spensi delicatamente la doccia, il suono dell’acqua che scorreva sparì finalmente e lasciò il piccolo bagno stranamente silenzioso.

“Andiamo a portarti fuori di qui,” dissi piano, aiutando Anushka ad avvolgersi un asciugamano sulle spalle mentre Raju la sosteneva con attenzione dall’altro lato.

Insieme la accompagnammo lentamente fino alla camera da letto, dove si sedette sul bordo del letto, ancora con il respiro pesante ma finalmente lontana dal pavimento scivoloso.

La stanza sembrava più calma dei pensieri caotici che avevano riempito la mia testa prima, e non riuscivo a smettere di ripensare al momento in cui avevo spalancato la porta del bagno.

“Mi dispiace,” dissi piano dopo un lungo silenzio, anche se quelle parole sembravano piccole rispetto alla tempesta di dubbio che mi aveva attraversato la mente.

Anushka mi guardò per diversi secondi prima di rispondere, i suoi occhi che scrutavano il mio viso come se stesse decidendo se le mie scuse significassero davvero qualcosa.

“Pensavi a qualcos’altro, vero?” chiese piano, non con tono accusatorio, ma con una tristezza che faceva molto più male di quanto avrebbe fatto la rabbia.

Abbassai lo sguardo, incapace di mentire, rendendomi conto che la fiducia costruita in tre anni era quasi crollata in un solo terribile momento di immaginazione.

Raju si spostò goffamente vicino alla porta, chiaramente sentendo che la conversazione ormai apparteneva a noi e non volendo intromettersi in qualcosa di così personale.

“Dovrei andare,” disse piano, “ma chiamami se hai bisogno di aiuto per portare bhabhi dal dottore più tardi.”

Annuii con gratitudine, apprezzando improvvisamente quanto rapidamente avesse agito quando Anushka aveva avuto bisogno di aiuto invece di esitare come avevo fatto io quella mattina.

Dopo che Raju se ne andò, l’appartamento tornò a essere silenzioso, riempito solo dai suoni lontani del traffico dalla strada di Bangalore fuori dal nostro edificio.

Andai in cucina e preparai velocemente il poha che avevo pensato di fare prima, anche se ora i miei movimenti sembravano più lenti e più riflessivi.

Ogni pochi minuti lanciavo uno sguardo verso la porta della camera da letto, ricordando quanto fragile fosse sembrata Anushka mentre stava appoggiata al muro del bagno.

Quando il cibo fu pronto, le portai il piatto caldo e la osservai mentre mangiava lentamente qualche piccolo boccone.

“Sei davvero tornato a casa per cucinare per me?” chiese con un lieve sorriso che sembrava ammorbidire la tensione rimasta tra noi.

“Sì,” risposi sinceramente, sedendomi accanto a lei, “continuavo a pensare alla tua febbre durante la riunione e non riuscivo a concentrarmi su nient’altro.”

Per la prima volta dall’incidente, la sua espressione si rilassò leggermente, e il calore familiare che amavo tanto tornò dolcemente nei suoi occhi.

“La prossima volta,” disse piano, “fidati di me prima di fidarti delle tue paure.”

Le sue parole erano calme ma forti, e si posarono profondamente nel mio cuore come una lezione che non avrei mai dimenticato.

Più tardi quella sera la portai dal dottore, che confermò che la sua febbre e le vertigini avevano probabilmente causato la caduta in bagno.

Durante il tragitto di ritorno appoggiò la testa sulla mia spalla in macchina, esausta ma serena, mentre le luci della città scorrevano silenziosamente fuori dal finestrino.

Mi resi conto allora di quanto fragile possa essere la fiducia, non perché sia debole, ma perché la mente umana è capace di creare storie terribili più velocemente di quanto la verità riesca a spiegarle.

Quando tornammo di nuovo al nostro appartamento, la stessa porta del bagno stava silenziosamente nel corridoio, ora solo un’altra parte ordinaria della nostra casa.

Ma per me era diventata un promemoria del momento in cui il dubbio aveva quasi distrutto qualcosa di molto più prezioso di qualsiasi malinteso.

Quella notte, mentre Anushka dormiva accanto a me con la sua mano appoggiata leggermente sulla mia, promisi a me stesso qualcosa di semplice ma importante.

Non importa quanto strana possa sembrare una situazione, sceglierei sempre prima la fiducia, perché l’amore merita pazienza prima del giudizio.



