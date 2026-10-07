Tale e Quale Show 2026, una serata di sorprese nella terza puntata con ospiti, protagonisti e imitazioni





La magia del trasformismo ha nuovamente preso il centro della scena su Rai 1 con la terza puntata di Tale e Quale Show 2026, trasmessa mercoledì 7 ottobre dalle 21:30 circa. Undici concorrenti si sono disputati la vittoria con interpretazioni di volti iconici della musica italiana e internazionale, il tutto sotto la guida esperta e coinvolgente del conduttore Carlo Conti, che ha diretto la serata dagli Studi Fabrizio Frizzi a Roma con la consueta eleganza e professionalità.





La terza puntata di Tale e Quale Show 2026: protagonisti, imitazioni e il ruolo della giuria

Il format di Tale e Quale Show continua a rappresentare molto più che semplice intrattenimento, configurandosi come un vero banco di prova per i concorrenti impegnati in imitazioni che richiedono grande tecnica e sensibilità interpretativa. Fondamentale è il ruolo della giuria, che determina la classifica della serata attraverso i propri giudizi e punteggi.

Per un approfondimento sul contesto, è disponibile anche la voce dedicata a Tale e Quale Show – Sito ufficiale Rai.

Quest’anno la giuria è composta da volti noti e autori rispettati. Cristiano Malgioglio torna infatti come giudice storico per la sesta edizione consecutiva, apportando la sua approfondita conoscenza del mondo della musica e dello spettacolo. Al suo fianco debuttano nella giuria Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini, entrambi al loro primo incarico nello show. Completa il quartetto il carismatico Massimo Ceccherini, la cui verve aggiunge un elemento di leggerezza e ironia alle valutazioni.

Tra i concorrenti, spicca ancora Selma, che nelle prime due puntate si era distinta per performance di grande livello e che anche questa volta si è presentata con l’obiettivo di mantenere la leadership. La sua scelta è caduta sulla celebre Alicia Keys, che recentemente ha fatto un’apparizione al Festival di Sanremo condotto anch’esso da Carlo Conti. L’interpretazione di Selma si è distinta per una combinazione di tecnica vocale precisa ed intensa espressività emotiva, accogliendo l’attenzione di pubblico e giuria.

Accanto a Selma, anche Maddalena Corvaglia ha affrontato una sfida impegnativa con l’imitazione di Geri Halliwell, con un’esibizione che ha saputo trasmettere l’energia e lo stile distintivo dell’ex Spice Girl. Max Paiella ha dato invece un contributo di freschezza e ironia incarnando Francesco Gabbani, inserendo così una nota leggera nel clima competitivo. Jasmine Carrisi ha proseguito il suo percorso di crescita artistica scegliendo di interpretare Anna, dopo aver precedentemente affrontato l’interpretazione di Angelina Mango.

Le esibizioni e i momenti memorabili della terza puntata

Tra le esibizioni più significative si segnala anche quella di Stefano Meloccaro, noto giornalista che ha dovuto calarsi nei panni di Gianni Morandi, simbolo della musica italiana. La sua performance ha messo in evidenza un’ottima sintonia con le caratteristiche musicali e stilistiche dell’artista imitato. Dopo una classifica deludente nella puntata precedente, Anna Pettinelli ha cercato di riscattarsi cimentandosi in un omaggio a Doris Day, puntando su delicatezza interpretativa e capacità di reinterpretazione del repertorio classico.

Nuove sfide hanno coinvolto Andrea Perroni, che ha scelto un’artista dal mondo rap come Geolier, mostrando una versatilità musicale interessante, e Paola Perego, che ha portato in scena una trasformazione ispirata a Orietta Berti, personaggio molto amato dal pubblico di Tale e Quale Show. Roberta Morise ha affrontato una prova carica di intensità impersonando Loredana Bertè, dimostrando una presenza scenica forte e coinvolgente.

Un momento particolarmente originale e atteso ha chiuso la serata: un duetto tra Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che hanno reso omaggio a due giganti della comicità mondiale, Totò e Charlie Chaplin. Questo intermezzo ha aggiunto ironia e comicità, arricchendo la varietà dello show e regalando attimi di leggerezza.

Il sistema di votazione in questa edizione prevede un meccanismo articolato: dopo le singole esibizioni, i concorrenti attribuiscono un bonus a un collega che ritengono meritevole. La giuria, invece, assegna punteggi e commenti che delineano una classifica parziale. Infine, il pubblico da casa è coinvolto attivamente grazie al voto attraverso i social network. Le tre esibizioni più votate ottengono rispettivamente punti bonus (5, 3 e 1), che si rivelano decisivi per la definizione della classifica finale e per individuare il vincitore di puntata.

In conclusione, la terza puntata di Tale e Quale Show 2026 conferma il suo ruolo di appuntamento imperdibile, tra imitazioni di alta qualità e momenti di svago. La varietà dei personaggi e degli stili interpretati esalta le doti degli artisti in gara, mentre la competizione si fa sempre più entusiasmante. L’attesa cresce di puntata in puntata per scoprire chi saprà andare oltre nella sfida del trasformismo.

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