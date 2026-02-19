Ecco 10 verdure potenti contro i picchi glicemici 👇

🥦 1. Broccoli
4
Ricchi di sulforafano, possono migliorare la sensibilità all’insulina.
Perfetti al vapore o in padella.
🥬 2. Spinaci
4
Pochissimi carboidrati, tanta fibra e magnesio.
Aiutano a stabilizzare la glicemia.
🥒 3. Zucchine
4
Leggere, ricche d’acqua e con indice glicemico bassissimo.
🥬 4. Cavolo riccio (Kale)
4
Potente antiossidante, aiuta a migliorare la risposta insulinica.
🥦 5. Cavolfiore
4
Ottima alternativa a riso e patate per ridurre i carboidrati.
🥬 6. Bietole
4
Ricche di fibre e composti che rallentano l’assorbimento degli zuccheri.
🥒 7. Cetrioli
4
Altamente idratanti, quasi zero impatto glicemico.
🥗 8. Lattuga
4
Perfetta per aumentare il volume del pasto senza alzare la glicemia.
🌱 9. Asparagi
4
Aiutano a migliorare la funzione dell’insulina.
🧅 10. Cipolle
4
Contengono quercetina, utile per il controllo glicemico.
