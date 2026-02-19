​​


Ecco 10 verdure potenti contro i picchi glicemici 👇

Emanuela B.
19/02/2026
🥦 1. Broccoli

Ricchi di sulforafano, possono migliorare la sensibilità all’insulina.
Perfetti al vapore o in padella.

🥬 2. Spinaci

Pochissimi carboidrati, tanta fibra e magnesio.
Aiutano a stabilizzare la glicemia.

🥒 3. Zucchine

Leggere, ricche d’acqua e con indice glicemico bassissimo.

🥬 4. Cavolo riccio (Kale)

Potente antiossidante, aiuta a migliorare la risposta insulinica.

🥦 5. Cavolfiore

Ottima alternativa a riso e patate per ridurre i carboidrati.

🥬 6. Bietole

Ricche di fibre e composti che rallentano l’assorbimento degli zuccheri.

🥒 7. Cetrioli

Altamente idratanti, quasi zero impatto glicemico.

🥗 8. Lattuga

Perfetta per aumentare il volume del pasto senza alzare la glicemia.

🌱 9. Asparagi

Aiutano a migliorare la funzione dell’insulina.

🧅 10. Cipolle

Contengono quercetina, utile per il controllo glicemico.



