Enzo perde la vita durante una tac a Portoferraio: il destino crudele nel giorno del suo compleanno





La morte di Enzo Puccini, un pensionato residente a Capoliveri, ha scosso profondamente l’Isola d’Elba. Puccini, che compiva 80 anni il giorno della sua morte, è deceduto giovedì 29 gennaio mentre si trovava all’interno di un poliambulatorio privato per alcuni accertamenti diagnostici. L’episodio si è verificato intorno alle 12, in una struttura sanitaria situata nella zona industriale di Portoferraio. Secondo le prime ricostruzioni, Puccini stava effettuando una tomografia computerizzata o un esame simile quando ha accusato un improvviso malore.





In pochi istanti, le sue condizioni sono precipitate, portando al suo collasso. I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Portoferraio insieme all’automedica. Nonostante gli sforzi dei soccorritori per rianimarlo, ogni tentativo è risultato vano e il medico ha potuto solo constatare il decesso. Una prima ipotesi indica un possibile arresto cardiocircolatorio, ma sarà l’autopsia a fornire chiarimenti definitivi sulle cause della morte.

A causa delle circostanze particolari in cui è avvenuta la morte, l’autorità giudiziaria ha disposto ulteriori accertamenti. I carabinieri della Compagnia di Portoferraio hanno effettuato un sopralluogo all’interno del centro medico per ricostruire la dinamica degli eventi e verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate durante l’esame. La salma di Puccini è stata posta sotto sequestro e nei prossimi giorni verrà trasferita a Piombino o Livorno per l’autopsia disposta dal magistrato di turno.

La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa a Capoliveri, dove Enzo Puccini era ben conosciuto e rispettato. Molti messaggi di cordoglio sono arrivati nelle ore successive alla tragedia. Anche l’amministrazione comunale di Capoliveri ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza alla famiglia. Il sindaco Walter Montagna, a nome del Comune, ha ricordato Puccini, sottolineando il forte legame che lo univa alla comunità. Enzo era infatti il padre di Fiorella Puccini, dipendente comunale e responsabile del Servizio SUAP e GAT.

La morte di Puccini ha suscitato un profondo senso di tristezza tra i residenti, che lo ricordano come una persona gentile e disponibile. La sua scomparsa, avvenuta in un giorno che avrebbe dovuto essere di festa, ha colpito non solo la sua famiglia, ma anche tutta la comunità locale. Le indagini in corso mirano a garantire che vengano chiarite le circostanze della sua morte e che eventuali responsabilità vengano accertate.



