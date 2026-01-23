Fabrizio Corona dopo la denuncia di Mediaset: “Mi potete fermare solo con un colpo di pistola”





Fabrizio Corona ha recentemente commentato su Instagram la denuncia presentata da Mediaset nei suoi confronti, accusandolo di diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda e di conduttori di programmi televisivi. La richiesta di Mediaset è stata inoltrata alla Procura di Milano, che ha anche chiesto alla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di intervenire per ottenere una misura di prevenzione. Tale misura mirerebbe a impedire a Corona l’uso dei social media e di altre piattaforme online per diffondere contenuti legati al suo format “Falsissimo”, in cui ha sollevato questioni riguardanti Alfonso Signorini.





Dopo aver appreso della denuncia, Corona ha utilizzato le sue storie su Instagram per dichiarare che non intende negoziare: “Ormai è guerra, ve l’ho detto, trattative non ne facciamo. Racconterò tutta la verità anche su di voi, che coprite lui, per coprire voi. Per fermarmi mi dovete sparare.” Queste parole evidenziano la determinazione di Corona a proseguire nella sua battaglia legale e mediatica.

In precedenza, era circolata la notizia che Alfonso Signorini avesse richiesto al tribunale di bloccare la prossima puntata di “Falsissimo”, prevista per lunedì 26 gennaio. Corona ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni estratti del documento ricevuto dal tribunale, che gli ordina di astenersi dalla pubblicazione del terzo e ultimo capitolo riguardante il caso Signorini. Tuttavia, l’ex re dei paparazzi ha ribadito la sua intenzione di non fermarsi e ha risposto agli avvocati di Signorini, annunciando la sua presenza in udienza, fissata per il prossimo giovedì. “Mi sa che gli avvocati di Signorini non hanno capito bene. Ci vediamo giovedì in udienza, non vedo l’ora,” ha affermato. “Preparatevi per la puntata di lunedì 26, perché quello che vedrete e ascolterete vi farà definitivamente capire il complesso e criminale sistema Signorini. Noi trattative non ne facciamo.”

Secondo le anticipazioni fornite da Corona, nella prossima puntata di “Falsissimo” intende rivelare dettagli su una denuncia presentata da un ex partecipante di Uomini e Donne, che riguarderebbe eventi accaduti nel 2004. Inoltre, ha promesso di fare chiarezza sulla figura di Samira Lui all’interno di Mediaset.

La tensione tra Corona e Signorini è palpabile, e i recenti sviluppi hanno attirato l’attenzione dei media e del pubblico. La controversia non si limita solo a questioni legali, ma si estende anche alla sfera pubblica, alimentando il dibattito su libertà di espressione e responsabilità nei contenuti diffusi sui social media. La reazione di Corona, che si presenta come un combattente nella sua battaglia contro il sistema, riflette una strategia ben precisa per mantenere alta l’attenzione su di lui e sul suo programma.

La situazione ha sollevato interrogativi su come le piattaforme social e i media tradizionali interagiscano e si influenzino a vicenda, specialmente in un contesto dove i confini tra verità e spettacolo sembrano sfumare. Il caso di Corona rappresenta un esempio di come le controversie personali possano rapidamente trasformarsi in questioni di interesse pubblico, coinvolgendo figure di spicco del panorama televisivo italiano.

In questo clima di conflitto, gli sviluppi futuri saranno seguiti con grande interesse da parte di fan e critici. La prossima udienza potrebbe rivelarsi cruciale non solo per il destino di Corona e del suo programma, ma anche per la reputazione di Signorini e per le strategie legali che entrambi adotteranno.



