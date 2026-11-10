Fabrizio Corona cerca Belen e Cecilia Rodriguez per un chiarimento a Milano





Tentativi di incontro a Milano tra l’ex fotografo e le sorelle Rodriguez dopo le rivelazioni diffuse sul web





Il capoluogo lombardo fa da sfondo a una complessa sequenza di pedinamenti e confronti ravvicinati che vedono come assoluti protagonisti il noto personaggio televisivo e le due sorelle originarie dell’Argentina. Le tensioni pubbliche prendono avvio sul finire del mese di agosto, quando viene trasmessa una puntata del format YouTube condotto dall’ex fotografo, intitolato The King of Paparazzi, nella quale vengono affrontati temi relativi alla sfera privata di Belen e alle dinamiche interne della sua famiglia, scatenando immediate reazioni e polemiche all’interno del mondo dello spettacolo e del web italiano.

In risposta a tali contenuti diffusi in rete, la celebre showgirl argentina rende noto pubblicamente, nei primi giorni di settembre, di aver avviato un’azione legale formale contro il creatore del programma. Questa mossa giudiziaria segna l’inizio di una fase particolarmente complicata fatta di avvistamenti, inseguimenti e tentativi di dialogo forzato lungo le strade della metropoli meneghina, dove la tensione tra le parti raggiunge livelli molto elevati e attira l’attenzione generale dei passanti e dei media locali.

La situazione si sposta poi sul piano fisico nelle strade di Milano, dove l’uomo tenta in svariate occasioni di intercettare le due donne per ottenere un chiarimento diretto e personale. Durante i suoi spostamenti urbani, l’individuo arriva a seguire il calciatore Maduka Okoye nei pressi del noto ristorante denominato Porteño Prohibido, nel tentativo di individuare l’ex compagna attraverso le frequentazioni dei suoi conoscenti. Il giorno successivo, la scena si sposta nei pressi dell’abitazione della showgirl, dove interviene Patrizia Griffini per cercare di allontanare l’ex fotografo e proteggere la privacy della donna.

Poco dopo, lungo le vie cittadine della metropoli, l’autore dei video si mette all’inseguimento a piedi di Belen, domandandole insistentemente di fermarsi a dialogare e promettendo solennemente di non nominarla mai più pubblicamente in cambio di una smentita sulle presunte menzogne diffuse nei giorni precedenti attraverso i canali digitali e le piattaforme di streaming. Nei medesimi frangenti si registra l’incontro ravvicinato con Cecilia Rodriguez, mentre quest’ultima cammina tranquillamente per strada accompagnata dalla figlia piccola e dal cane di famiglia.

In questa circostanza specifica, l’uomo sostiene apertamente di aver contribuito in passato a valorizzare l’immagine pubblica e la notorietà dell’intero nucleo familiare. La replica della sorella minore risulta tuttavia netta e contraria, poiché la donna respinge con decisione la pretesa avanzata dal fotografo e ribadisce con forza che la popolarità della famiglia deriva unicamente dal duro lavoro dei propri genitori, contestando inoltre il presunto rispetto sbandierato dall’interlocutore durante il faccia a faccia verbale.

Tale scambio di battute evidenzia in modo inequivocabile la distanza insanabile tra le parti e la totale assenza di un terreno comune di dialogo in mezzo alla via pubblica, confermando il clima di forte scontro che caratterizza l’intera vicenda. Il percorso dei pedinamenti urbani prosegue inesorabilmente fino all’uscita di un locale milanese, luogo in cui l’ex fotografo raggiunge nuovamente Belen per sollecitarla a confermare l’eventuale falsità delle informazioni diffuse e ribadire il proprio impegno a sparire definitivamente dalla scena pubblica.

Di fronte a queste richieste insistenti, tuttavia, la showgirl mantiene una linea di totale chiusura e indifferenza, procedendo a passo svelto senza rivolgere alcuna parola al mittente e ignorando completamente la conversazione avviata nei suoi confronti. Rimasto senza alcuna risposta verbale, l’uomo sale a bordo della propria vettura parcheggiata nelle vicinanze ed esprime apertamente il proprio disappunto per la scelta del silenzio operata dalla donna, lamentando la mancanza di una reazione verbale paragonabile alle risposte fornite in passato attraverso le piattaforme social.

La complessa vicenda rimane dunque sospesa tra le azioni legali annunciate ufficialmente e il ripetersi di pedinamenti nelle strade milanesi che continuano ad alimentare il dibattito mediatico attorno ai protagonisti coinvolti in questa intricata dinamica relazionale. Gli osservatori e i sostenitori seguono con attenzione gli sviluppi di questa situazione che unisce dinamiche di gossip, contenziosi legali e confronti diretti per le strade della città, senza che al momento siano emersi ulteriori elementi di distensione o chiarimenti pacifici tra le persone coinvolte nei fatti descritti.



