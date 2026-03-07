Fedez e Giulia Honegger, “in arrivo una femmina”: il gossip sulla gravidanza si riaccende con il gender reveal





Fedez, nuovo rumor su Giulia Honegger: “una femmina” dopo un presunto gender reveal





Torna a circolare con forza, nelle ultime ore, l’indiscrezione su una presunta gravidanza di Giulia Honegger, compagna di Fedez. L’ultimo elemento che ha riacceso l’attenzione del gossip arriva dai social: una story ricondivisa dalla gossip influencer Deianira Marzano, nella quale viene rilanciata l’ipotesi che il nascituro sarebbe una femmina. Al momento, tuttavia, non esistono conferme ufficiali e la coppia non ha rilasciato dichiarazioni che avvalorino la notizia.

Il tema non è nuovo. Da mesi, infatti, l’argomento riemerge ciclicamente sulle pagine di cronaca rosa e nelle conversazioni online, con ricostruzioni che si susseguono senza che siano mai arrivati riscontri diretti da parte dei diretti interessati. In questo contesto, l’elemento “gender reveal” viene presentato come ulteriore tassello, ma resta un contenuto che, allo stato attuale, non trova verifiche indipendenti o comunicazioni ufficiali.

Nelle settimane del Festival, la presenza della coppia in pubblico aveva alimentato ulteriormente l’attenzione. A Sanremo, Fedez e Giulia Honegger erano stati visti insieme in più occasioni, partecipando agli appuntamenti legati all’evento e apparendo spesso affiatati. La scelta di Giulia Honegger è rimasta però quella di un profilo basso: nessuna presa di posizione sul tema della presunta gravidanza e nessuna risposta alle domande indirette che, di volta in volta, sono rimbalzate sui social.

Nel frattempo, è stato lo stesso Fedez a intervenire, seppur in modo essenziale, sul rincorrersi delle voci. In un collegamento con il programma La volta buona dal teatro Ariston, l’artista ha liquidato i rumor con una frase netta: “Non ho nulla da annunciare, mi limiterò a cantare”. Un messaggio che, nel merito, non conferma né smentisce, ma indica la volontà di concentrarsi sugli impegni musicali.

Sempre durante il Festival, l’attenzione del pubblico si è concentrata anche sul percorso in gara: Fedez si è esibito insieme a Marco Masini e il brano “Male necessario” ha chiuso la competizione al quinto posto. La partecipazione è stata accompagnata anche dal riconoscimento del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, risultato che ha consolidato la lettura di un Festival impostato soprattutto sulla performance artistica. Nello stesso contesto mediatico, è stata riportata anche l’intenzione di puntare su “una bella esibizione”, in linea con l’impostazione dichiarata.

Sul versante personale, le ricostruzioni del gossip hanno insistito anche sulla dimensione familiare che ruota attorno al cantante. Secondo quanto viene ripetuto nelle cronache di settore, la relazione con Giulia Honegger si svolgerebbe con discrezione e senza esposizioni programmate, nonostante la notorietà del compagno. In questi racconti viene citato anche il contesto familiare legato ai figli che Federico Lucia ha avuto con Chiara Ferragni, tema che contribuisce ad amplificare l’interesse attorno a ogni indiscrezione che riguardi la sua vita privata.

La story rilanciata da Deianira Marzano rappresenta, in questa fase, il principale elemento che ha riaperto la discussione, perché attribuisce un dettaglio specifico (il sesso del presunto nascituro) a una notizia che, finora, era circolata soprattutto in forma generica. Anche qui, però, l’assenza di riscontri rende l’informazione un rumor. A complicare ulteriormente il quadro c’è il fatto che, in precedenza, un’altra testata del settore, Novella 2000, aveva dato la gravidanza per certa, ma parlando di un maschio e non di una femmina: una discrepanza che evidenzia come, allo stato, le ricostruzioni non siano allineate.

Nel flusso di notizie che accompagna la vicenda, compare anche un contenuto “correlato” di cronaca rosa: Mercedesz Henger è diventata madre e la nascita della prima figlia con Alessio Salata è stata raccontata con la frase “Il giorno più bello della vita”. Si tratta di un riferimento presente nello stesso circuito di aggiornamenti e rilanci social, ma distinto dalla vicenda che riguarda Fedez e Giulia Honegger.



