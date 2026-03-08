Figlio scomparso dopo la morte del padre, la madre alla nuora: “Auguro che uno dei tuoi figli faccia lo stesso”





Due anni senza contatti: nessuna telefonata, nessun messaggio, nessuna visita. Dopo la morte del padre, Valerio si è allontanato dalla madre e dalla sorella, interrompendo anche i rapporti tra i nonni e i nipoti. La vicenda è arrivata nello studio di C’è posta per te, dove la madre e la sorella dell’uomo hanno chiesto un confronto per capire le ragioni di quel distacco e provare a ricucire.





Al centro della puntata, il tema dell’assenza: secondo quanto raccontato in trasmissione, Valerio non si sarebbe fatto vedere per due anni, senza rispondere e senza portare i figli a trovare la famiglia d’origine. La richiesta di madre e sorella, presentata come un appello diretto, è stata una sola: perché. Nello studio, dall’altra parte della busta, erano presenti anche la moglie di Valerio, Marika, e la storia familiare è stata ricostruita attraverso le rispettive versioni.

Quando prende la parola, la madre sceglie toni netti e concentra il racconto su ciò che sostiene di aver vissuto nel tempo nel rapporto con il figlio e con la nuora. La donna dice: “Sono stata una madre solo per il bancomat. Tua moglie ha detto che non sono veramente una mamma, una nonna.” Quindi rivolge domande dirette a Marika: “Allora chiedo: per voi sono un bancomat? A te, Marika, chiedo: sono stata una suocera che puoi dire in giro che sono brava?”

Nel proseguire, la madre elenca episodi e scelte che, nella sua ricostruzione, dimostrerebbero il tentativo di sostenere la coppia e mantenere un equilibrio. Richiama momenti di conflitto tra i due e l’atteggiamento avuto, a suo dire, nelle fasi più difficili: “Quando litigavate, accoglievo mio figlio o accoglievo te? Quante volte è tornato a casa e io e tua sorella l’abbiamo mandato via perché volevamo vedervi insieme. Ti ho voluto bene come una figlia.” La sorella, a sua volta, interviene con parole rivolte direttamente al fratello: “Valerio, ti parlo come sorella ma anche come persona che vuole bene alla propria mamma.”

Nella versione della madre e della sorella, la frattura si sarebbe aggravata in un momento preciso: il passaggio di proprietà della casa intestata alla figlia. È in quel contesto che, secondo quanto riferito dalle due donne in trasmissione, Valerio avrebbe iniziato a prendere le distanze, prima progressivamente e poi interrompendo del tutto i contatti. Da quel momento, sempre secondo il racconto emerso nello studio, sarebbero iniziati due anni di silenzio: niente visite, nessuna risposta e nessuna occasione di incontro, nemmeno per permettere alla nonna di vedere i bambini.

Nel corso del confronto, la tensione sale quando la madre si rivolge di nuovo a Marika e pronuncia la frase più dura riportata nella ricostruzione della puntata. Guardando la nuora, la donna dice: “Hai tre figli maschi. Mi auguro che uno capiti come lui, così capisci cosa vuol dire.” La frase arriva dopo una lunga sequenza di accuse e rivendicazioni, con la madre che insiste sul dolore per l’assenza del figlio e sul mancato rapporto con i nipoti.

La discussione in studio mette in luce anche un altro punto: quanto la scelta di Valerio sia stata, o meno, autonoma e quanto abbiano inciso le dinamiche interne alla coppia. Madre e sorella, per come impostano il racconto, lasciano intendere che dietro l’allontanamento ci siano decisioni maturate nel tempo e un equilibrio familiare diventato fragile dopo la morte del padre e dopo questioni legate alla gestione della casa. Dall’altra parte, la presenza di Marika e il ruolo attribuitole dalle due donne diventano un elemento centrale del confronto: su di lei, nello studio, convergono domande e accuse che ruotano attorno al peso del denaro, al riconoscimento del ruolo di madre e nonna e alla percezione di essere stata cercata solo in funzione di aiuti economici.



