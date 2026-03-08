Viviana ha tradito Salvatore 3 volte, poi a C’è posta per te gli chiede scusa: “Ti amavo anche mentre sbagliavo”





Nella puntata del 7 marzo di C’è posta per te, Viviana prova a riconquistare Salvatore dopo tre tradimenti. Lui conferma i fatti, ma decide di chiudere la busta.





Nella puntata di “C’è posta per te” trasmessa sabato 7 marzo, Viviana si è rivolta al programma condotto da Maria De Filippi con l’obiettivo di ricucire il rapporto con il marito Salvatore, dopo una crisi matrimoniale segnata da tre tradimenti e da una separazione. La storia della coppia, raccontata in studio, parte da lontano: i due stanno insieme da quando lei aveva 14 anni e, per molti anni, la relazione viene descritta come stabile, nonostante le difficoltà quotidiane.

Nel racconto di Viviana, la frattura più profonda matura negli ultimi anni. Un passaggio centrale, indicato come svolta personale, risale al 2019, quando la donna si sottopone a un intervento chirurgico che le consente di perdere 45 chili. Il cambiamento fisico viene associato a un aumento di fiducia in se stessa e a una maggiore attenzione da parte degli altri: complimenti e messaggi, secondo quanto riferito, avrebbero inciso sul suo modo di percepirsi e sul comportamento all’interno del matrimonio.

Il primo episodio di infedeltà, come ricostruito in trasmissione, avviene nel 2024. Viviana spiega di aver conosciuto un uomo sui social: i due iniziano a chattare, poi decidono di vedersi. La relazione viene scoperta da Salvatore e, dopo la scoperta, lei decide di interromperla. Nel giro di circa un mese, però, la donna avvia un secondo rapporto: questa volta con il marito di una coppia che frequentava insieme a Salvatore. Anche in questo caso la vicenda emerge e, a quel punto, Salvatore lascia la casa.

Dopo la seconda rottura, Viviana chiude la relazione e, trascorso un periodo, torna dal marito. La ripresa della convivenza non segna però la fine della crisi. A distanza di circa quattro mesi, la donna conosce sui social un uomo più giovane di dieci anni e riferisce di essersi convinta di essersi innamorata. Quando Salvatore lascia nuovamente l’abitazione, lei non lo trattiene, ritenendo di voler proseguire quella nuova relazione.

Con il passare del tempo, la situazione cambia ancora. Viviana racconta di aver iniziato a sentire la mancanza del marito e di essere tornata a frequentarlo senza dirlo apertamente, mentre risultava ancora legata all’altro uomo. Nel quadro descritto in studio, il marito diventa così, di fatto, “l’amante” durante quel periodo. Alla fine, Viviana sceglie di chiudere anche la terza relazione e tenta un riavvicinamento definitivo. Salvatore, però, si oppone: pur confermando di provare ancora sentimenti, spiega di non voler riprendere la vita di coppia dopo quanto accaduto.

Davanti al pubblico, Viviana prova a motivare la sua richiesta di perdono e a spiegare le ragioni che l’hanno portata a rivolgersi al programma. In studio pronuncia una dichiarazione rivolta direttamente al marito: “Stasera sono qui per chiederti scusa per tutto il male che ti ho fatto. Da quando ho cominciato a piacermi di più, i complimenti degli altri erano gratificanti. Ma non ho mai messo in discussione il nostro amore. Io ti ho amato anche mentre sbagliavo”. La donna aggiunge che solo quando ha percepito concretamente il rischio di perderlo avrebbe compreso l’importanza del legame: “Forse dovevo perderti e starti lontana per capire. Non so vivere senza di te. Stiamo insieme da quando avevo 14 anni. I miei capricci sono sempre stati una ragione di vita per te. Lo so che mi ami e che non può finire così”.

Salvatore, in trasmissione, conferma la ricostruzione e ammette anche che, in una fase, i due hanno continuato a vedersi nonostante la relazione parallela di Viviana. Tuttavia, chiarisce di aver sofferto troppo per poter considerare un ritorno: “Vederla mi fa stare male, ma una volta passata la fase più dura ho deciso di non riprovarci più. Posso tornare con lei con la paura che possa scivolare di nuovo? Non è detto che io possa continuare a superare il male che mi ha fatto”.

Nel confronto con la conduttrice, quando viene osservato che tra i due, pur senza ufficialità, ci sarebbe stata una dinamica da “coppia di fatto”, Salvatore precisa la propria posizione: “Ultimamente riesco a evitare di cadere in tentazione. Non ho avuto un’altra relazione, ma penso che se lei dovesse rifarsi una vita forse ne sarei persino sollevato. So che lei sta soffrendo e mi sento in colpa a dirle che non tornerò con lei. È la madre dei miei figli e l’ho amata più della mia vita. La amo ancora adesso. Ma il dolore che ho provato la terza volta è stato più forte dell’amore”.

La decisione finale, comunicata in studio, viene definita come conclusiva. Salvatore spiega di voler mettere un limite alla storia e di voler tutelare se stesso: “Se tornassi con lei tradirei me stesso. Per lei ci sarò sempre, ma voglio chiudere la busta. Me lo sono promesso: voglio smettere di pensare al suo bene per iniziare a pensare al mio”.



