“Fin che la barca va” torna su Rai 3: la nuova stagione 2026-2027 tra ospiti illustri e focus sull’attualità





Debutta lunedì 28 settembre la nuova edizione 2026-2027 di “Fin che la barca va”, iconico programma di approfondimento trasmesso su Rai 3 ogni sera, dal lunedì al venerdì, attorno alle ore 20:15. Lo show fa così il suo ritorno nella fascia quotidiana, una scelta che conferma l’interesse della rete per l’attualità e la riflessione culturale nel preserale televisivo italiano.





Il ritorno al format quotidiano e la regia di Alessandro Morbioli

Quella che prende il via rappresenta la quarta stagione del format, curato da Rai Cultura. Dopo una terza stagione andata in onda settimanalmente, dal 2 maggio al 6 giugno, l’appuntamento torna alla cadenza giornaliera già sperimentata nelle prime due edizioni. La regia è affidata ad Alessandro Morbioli, mentre alla conduzione è confermato Piero Chiambretti, che contribuisce anche alla stesura dei contenuti insieme a Roberto Ebale e Tiberio Fusco.

Ogni episodio, della durata di circa 25 minuti, è facilmente accessibile sia in diretta che on demand attraverso l’app RaiPlay, ampliando così la platea grazie ai nuovi strumenti digitali molto utilizzati anche in Italia.

Un cast ricco per accompagnare Chiambretti lungo il Tevere

Il cuore del programma continua a essere il viaggio iconico di Chiambretti a bordo di un battello che attraversa il fiume Tevere a Roma. Durante la navigazione attraverso i luoghi più suggestivi della Capitale, il conduttore conversa con ospiti provenienti dal mondo della cultura, del giornalismo, della politica e della cronaca.

A impreziosire il format, ormai divenuto familiare al pubblico italiano, sono presenti diversi ospiti fissi: tra questi Patrick Facciolo, esperto di tecniche psicologiche della comunicazione, e ogni lunedì l’analisi della scena politica italiana e internazionale affidata alla politologa e sondaggista Alessandra Ghisleri. In chiusura settimanale, il venerdì, la rubrica dedicata alla cronaca nera è gestita da Macchia Nera, che presenta le sue inchieste e rivelazioni.

Il programma si distingue inoltre per l’ampio spazio dedicato all’attualità internazionale: ogni giorno è previsto il collegamento in diretta con corrispondenti Rai inviati a rotazione da grandi metropoli mondiali come Il Cairo, New York, Parigi, Londra, Mosca e Pechino, garantendo uno sguardo aperto sui principali scenari globali.

I protagonisti della prima settimana

Per la settimana d’esordio il programma ospita nomi di rilievo:

Lunedì 28 settembre : Don Luigi Ciotti

: Don Luigi Ciotti Martedì : Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico e volto storico Rai con “Sapiens – Un solo Pianeta”

: Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico e volto storico Rai con “Sapiens – Un solo Pianeta” Mercoledì : la giornalista Concita De Gregorio

: la giornalista Concita De Gregorio Giovedì : Carlo Freccero, ex direttore Rai 2

: Carlo Freccero, ex direttore Rai 2 Venerdì: il giornalista Marco Travaglio

“Fin che la barca va” si conferma dunque appuntamento immancabile per il pubblico italiano desideroso di approfondimenti seri e un punto di vista originale su politica, società e cultura, ben inserito nel panorama del servizio pubblico radiotelevisivo italiano e sempre pronto ad accogliere voci e temi anche internazionali, in linea con le esigenze dell’attuale scenario mediatico europeo.

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