Folla commossa ai funerali di Federica Torzullo, uccisa dall’ex ad Anguillara





Oggi, sabato 7 febbraio, Anguillara Sabazia ha ospitato i funerali di Federica Torzullo, la quarantunenne uccisa dall’ex marito Claudio Carlomagno tra l’8 e il 9 gennaio scorso. La cerimonia funebre, che si è tenuta nella chiesa Regina Pacis, ha visto la presenza di almeno 600 persone, tra amici, parenti, vicini di casa e negozianti, tutti uniti nel ricordo della donna. Già nelle ore precedenti, un gran numero di persone si era radunato davanti alla chiesa, dove solo una settimana prima si era svolto l’ultimo saluto ai genitori di Carlomagno, Pasquale e Maria Messenio, che si erano suicidati dopo il femminicidio.





Il sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo, ha proclamato lutto cittadino in onore di Federica. Il primo cittadino, che è anche tutore legale del figlio della coppia, attualmente affidato ai nonni materni, ha espresso il suo cordoglio sui social, affermando: “La tragica morte di Federica Torzullo ha colpito tutti, lasciando un senso di smarrimento difficile da colmare”.

Durante la cerimonia, il parroco don Quattrini ha iniziato l’omelia, riflettendo sul dolore e sulla responsabilità collettiva. “Con le nostre parole abbiamo provocato troppo male, abbiamo mostrato poco rispetto per il dolore altrui”, ha dichiarato, aggiungendo che è fondamentale comprendere come il male generi altro male. Ha invitato tutti a riflettere su come le parole possano influenzare la vita degli altri.

I compagni di classe del figlio di Federica hanno voluto rendere omaggio alla donna deporre una rosa ciascuno sopra la sua bara, un gesto semplice ma carico di significato. La sorella di Federica, Stefania, ha condiviso un commovente ricordo, dicendo: “Avresti detto: Hai visto in quanti mi vogliono bene? Ti sarebbe piaciuto vedere tutte queste persone”. Ha descritto la sorella come una persona precisa, puntigliosa e delicata, sottolineando che qualcuno ha spento la sua luce e il suo sorriso.

Stefania ha promesso di continuare a mantenere vivo il ricordo di Federica, affermando: “Saremo sempre io e te su quella transenna, a un concerto dei Subsonica“. La cerimonia è stata caratterizzata da un’atmosfera di tristezza e riflessione, con i partecipanti che hanno portato fiori e palloncini colorati, alcuni dei quali verranno lanciati in cielo al termine del rito funebre.

I fiori sono stati deposti di fronte all’altare già a mezzogiorno, mentre all’esterno della chiesa, con l’aumentare della folla, sono stati sistemati palloncini blu e gialli, insieme a palloncini rossi a forma di cuore. La salma di Federica è arrivata intorno alle 14:00, accompagnata da familiari e amici, visibilmente colpiti dal dolore. Una collega di Federica ha ricordato un incontro recente, sottolineando la preoccupazione che avevano manifestato quando non l’hanno vista il giorno successivo.



