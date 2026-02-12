Francesca Lollobrigida leggendaria, oro nei 5.000 metri: è la regina della velocità alle Olimpiadi





Francesca Lollobrigida ha regalato una prestazione straordinaria nel corso della gara di speed skating sui 5 mila metri, conquistando un altro oro olimpico dopo quello ottenuto sui 3 mila metri. Con un tempo impressionante di 6’46″17, ha stabilito un nuovo record personale, superando la concorrenza con un vantaggio di soli 10 centesimi. Questa vittoria le consente di salire nuovamente sul gradino più alto del podio, consolidando il suo status di Regina della Velocità azzurra e diventando l’atleta italiana più medagliata in questa disciplina.





La gara è stata caratterizzata da una performance magica, in cui Lollobrigida, già campionessa olimpica nei 3 mila metri, ha dominato dall’inizio alla fine. Ha saputo gestire la competizione con grande abilità, mantenendo il controllo su tutte le sue rivali e dimostrando la sua superiorità. Con questo oro, l’Italia ha raggiunto il quindicesimo podio totale ai Giochi, migliorando ulteriormente il bottino rispetto a quanto ottenuto a Torino, il che rappresenta un grande successo per il Paese.

Francesca Lollobrigida ha affrontato la prova con una strategia ben definita, monitorando attentamente i tempi delle avversarie per gestire al meglio il suo ritmo. È partita con energia, accumulando un vantaggio di 83 centesimi sull’olandese Merel Conijn ai mille metri. Ha mantenuto una buona tenuta nei 2.000 metri, per poi accelerare il ritmo a 32 secondi e mezzo a giro. Alla fine della gara, il suo tempo di 6.46.17 le ha permesso di conquistare un oro storico, con un margine di dieci centesimi sul secondo classificato.

Questa vittoria rappresenta la quarta medaglia olimpica complessiva per Lollobrigida nella sua carriera e la seconda medaglia d’oro in questa edizione dei Giochi invernali. La sua determinazione e il suo impegno hanno riportato l’attenzione sulle ambizioni italiane nel medagliere, segnando un momento significativo per lo sport italiano.



