Un uomo mi ha invitato a cena, ma quando sono arrivata, non c’era alcun pasto — solo un lavandino stracolmo di piatti sporchi e generi alimentari sparsi sul piano di lavoro. Con calma, mi ha detto: “Voglio vedere che tipo di casalinga saresti — e se sai cucinare.”





Era destinato a essere un vero appuntamento. Si chiamava David, aveva sessant’anni, era composto e sicuro di sé. Ci eravamo parlati per due mesi, e questo sembrava un passo significativo.

“Voglio cucinare qualcosa di speciale per te,” mi aveva detto. “A casa possiamo parlare tranquillamente.”

Mi piaceva quest’idea. Un uomo che si offre di cucinare sembrava premuroso. Gli ho portato una scatola di cioccolatini e sono arrivata con speranza.

Mi ha accolto calorosamente. L’appartamento sembrava spazioso e ordinato a prima vista. Due bicchieri erano già pronti sul tavolo.

“Cena a breve?” ho chiesto.

“Certo,” ha sorriso, conducendomi in cucina.

Mi sono fermata di colpo.

Il lavandino era stracolmo di piatti sporchi. Pentole, padelle e piatti erano accumulati in alto. I generi alimentari erano sparsi sul piano di lavoro come se qualcuno li avesse abbandonati in fretta.

“Ecco,” ha detto David con orgoglio. “Tutto è pronto.”

“Pronto per cosa?” ho chiesto.

“Per la vita reale,” ha risposto. “Non cerco solo un incontro occasionale. Voglio una casalinga. Ho lasciato i piatti apposta. Devo vedere come gestisci una casa. Le parole non contano. La cucina mi dice tutto.”

Non stava scherzando.

Per un attimo, sono riaffiorate vecchie abitudini — l’istinto di aiutare, di dimostrare il mio valore, di essere accomodante.

Ma ho cinquantotto anni. Ho cresciuto figli. Ho accudito un marito malato. Ho cucinato, pulito e sacrificato per decenni.

E proprio per questo non avevo intenzione di ricominciare.

“David,” ho detto con calma, “sono venuta per un appuntamento. Non per un colloquio di lavoro.”

Lui sembrava sinceramente confuso. “C’è un grembiule laggiù. Ho bisogno di borscht, cotoletta e piatti puliti. Voglio vedere cura. Se non riesci a gestire questo, cosa succede quando sono malato?”

Era manipolazione, semplice e chiara.

“Non hai bisogno di una moglie,” gli ho detto con tranquillità. “Hai bisogno di una governante, di una cuoca e di un’infermiera messe insieme.”

La sua espressione si è indurita.

“Voi donne volete solo ristoranti,” ha sbottato.

“Non ho fatto domanda per un lavoro,” ho risposto. “E non sono qui per dimostrare il mio valore. Ho già passato quarant’anni a farlo.”

Ho preso i cioccolatini che avevo portato.

“Dove stai andando?” mi ha chiesto.

“Qui non c’è cena,” ho detto. “Solo richieste.”

“Va bene,” ha urlato. “Finirai sola!”

Avrebbe dovuto farmi male.

Ma non è stato così.

Non stava testando le mie capacità culinarie — stava testando i miei limiti. Se avessi lavato quei piatti al primo appuntamento, avrei segnato il tono per tutto ciò che sarebbe seguito.

Così sono uscita con calma.

Perché a volte la cosa più potente che una donna possa fare… è andarsene.