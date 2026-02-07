Francesca Lollobrigida vola alle Olimpiadi: primo oro italiano e record frantumato a Milano-Cortina





La storia dello sport italiano ha trovato un nuovo capitolo da celebrare grazie a Francesca Lollobrigida, che ha brillato alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Nella gara dei 3000 metri di pattinaggio di velocità, l’atleta romana ha realizzato una performance straordinaria, conquistando il primo oro femminile per l’Italia in questa disciplina e frantumando il precedente record olimpico con un tempo di 3:54.28.





Lollobrigida, originaria di Frascati e cresciuta tra il Tufello e le piste improvvisate di Roma, ha dimostrato una grande determinazione e abilità nel corso della sua gara. Nella prima fase, ha seguito da vicino la canadese Valerie Maltais, mantenendo un ritmo costante. Tuttavia, è stata nella parte finale della competizione che ha accelerato decisamente, facendo crollare il cronometro e stabilendo un nuovo primato. Maltais ha concluso la sua prova in 3:56.93, ma nessun altro concorrente nelle batterie successive è riuscito a superare il tempo di Lollobrigida, rendendo così l’oro definitivo e storico.

Questa vittoria è particolarmente significativa per il pattinaggio di velocità italiano, poiché rappresenta il primo oro femminile nella storia della disciplina. Fino a questo momento, le uniche medaglie d’oro azzurre erano state conquistate da Fabris e dall’inseguimento maschile durante le Olimpiadi di Torino 2006.

Nata nel 1991 e portacolori dell’Aeronautica Militare, Francesca Lollobrigida ha raggiunto questo traguardo dopo tre partecipazioni olimpiche e podi significativi ai Giochi di Pechino 2022, dove aveva ottenuto un argento nei 3000 metri e un bronzo nella mass start. La sua carriera, costellata di impegno e sacrifici, ha trovato il suo culmine a Milano-Cortina 2026, dove ha conquistato non solo l’oro, ma anche un posto nella storia dello sport italiano.

La giornata di gara è stata caratterizzata da un’atmosfera di grande attesa e tensione, con gli appassionati di sport italiani che seguivano con trepidazione ogni momento. La performance di Lollobrigida ha suscitato entusiasmo e orgoglio, non solo tra i suoi sostenitori, ma anche tra tutti coloro che seguono il pattinaggio di velocità. La sua capacità di gestire la pressione e di esprimere il massimo potenziale nei momenti decisivi ha dimostrato il suo talento e la sua preparazione.

Il risultato ottenuto da Francesca non è solo un successo personale, ma rappresenta un importante passo avanti per il movimento sportivo femminile in Italia. La sua vittoria è un segnale positivo per le future generazioni di atlete, dimostrando che con dedizione e passione è possibile raggiungere traguardi storici.



