Matilda De Angelis scambiata per Mariah Carey in tv: la sua reazione dopo la gaffe di Petrecca





Durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, tenutasi il 6 febbraio, il direttore di RaiSport, Paolo Petrecca, ha fatto una gaffe che ha rapidamente attirato l’attenzione. Mentre commentava l’evento, ha erroneamente identificato l’attrice Matilda De Angelis come Mariah Carey. Questo scambio ha sollevato un certo clamore, soprattutto considerando la presenza di De Angelis sul palco per una performance significativa.





Quando Matilda De Angelis è salita sul palco per la sua esibizione, Petrecca ha esordito dicendo: “Le immagini ci portano da Mariah Carey”. Dopo un momento di silenzio e confusione, il telecronista ha corretto il tiro, fornendo informazioni corrette sull’esibizione dell’attrice, specificando che De Angelis si stava esibendo come direttrice d’orchestra, dirigendo una fantasia ispirata a grandi compositori italiani come Verdi, Puccini e Rossini. Tuttavia, la confusione era già avvenuta, e la gaffe è diventata virale in breve tempo.

La reazione di Matilda De Angelis non si è fatta attendere. In una storia pubblicata su Instagram, l’attrice ha affrontato la situazione con un certo senso dell’umorismo, affermando: “Io e Mariah Carey siamo apparentemente la stessa persona”. Con un tocco di ironia, ha aggiunto che questo equivoco potrebbe addirittura rivelarsi vantaggioso per lei: “Sono pronta a dividermi anche i diritti d’autore di All I Want for Christmas Is You. Non ho problemi”. La risposta di De Angelis ha dimostrato che, nonostante l’errore, non si è sentita offesa e ha preso la situazione con leggerezza.

Oltre alla gaffe di Petrecca, la cerimonia ha riservato altre sorprese. Infatti, un altro artista, Ghali, ha vissuto un’esperienza meno fortunata, poiché la regia non lo ha mai inquadrato da vicino, e il suo nome è stato praticamente ignorato durante la telecronaca. Questo ha portato a considerare che, in un certo senso, essere scambiati per una superstar come Mariah Carey possa essere visto come un risultato positivo, sebbene non fosse l’intento di Matilda De Angelis.

L’episodio ha sollevato interrogativi su come i media e le piattaforme di comunicazione gestiscano eventi di grande importanza come le Olimpiadi. La confusione sull’identità di un’artista di spicco durante una cerimonia così prestigiosa ha evidenziato la necessità di maggiore attenzione ai dettagli da parte dei commentatori e dei registi. La gaffe di Petrecca ha messo in luce anche la pressione che i telecronisti affrontano nel commentare eventi dal vivo, dove ogni parola conta e può influenzare l’immagine degli artisti coinvolti.

La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici è stata un momento di celebrazione e di orgoglio, ma anche un’occasione per riflettere sull’importanza della comunicazione precisa e rispettosa. Matilda De Angelis, con la sua reazione positiva, ha dimostrato una grande maturità e professionalità, trasformando un potenziale imbarazzo in un momento di leggerezza e divertimento. La sua capacità di affrontare la situazione con umorismo ha contribuito a stemperare eventuali tensioni e ha reso l’accaduto un aneddoto più che un motivo di critica.



