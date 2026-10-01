Franceska Nuredini furiosa per le menzioni di Megan Ria al GF Vip: timori per l’amore con Elodie





Franceska Nuredini, attuale compagna della celebre cantante romana Elodie, sarebbe profondamente contrariata per le continue menzioni ricevute all’interno della casa del Grande Fratello Vip da parte della collega ed ex amica Megan Ria. A riportare la notizia è la rivista Oggi, con rivelazioni firmate dal giornalista Alberto Dandolo.





Secondo quanto dichiarato, la ballerina ventiquattrenne non gradirebbe affatto che il suo nome sia stato citato diverse volte in trasmissione da Megan Ria, oggi 21enne e volto emergente del reality show. “Non lo tollera”, si legge nell’articolo, che mette in luce il disagio crescente della Nuredini nei confronti dell’ex amica.

La principale preoccupazione di Franceska sarebbe tutelare la propria relazione con Elodie Di Patrizi, famosa anche all’estero grazie ai successi ottenuti nel panorama musicale italiano. Franceska, secondo la rivista, desidera evitare qualsiasi tipo di gossip o speculazione che possa riguardare la sua storia d’amore, preferendo mantenere la massima privacy tra le mura domestiche.

Il clima di tensione nella casa del Grande Fratello Vip

Megan Ria sarebbe stata ripetutamente accusata di nominare Franceska con finalità autopromozionali, approfittando della popolarità del programma per attirare l’attenzione su di sé. Un atteggiamento che ha esasperato la compagna di Elodie, portando, secondo quanto riferisce Oggi, a una vera e propria sfuriata tra le mura di casa pochi giorni fa.

L’ultima goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso? Un riferimento diretto in diretta televisiva, nonostante, stando sempre alla testata, Elodie stessa avesse incaricato i propri avvocati di diffidare ufficialmente la Ria dall’usare i loro nomi pubblicamente alla vigilia del programma. Una circostanza già anticipata dalla nota opinionista Selvaggia Lucarelli.

Possibili sviluppi e reazioni

A quanto emerge, la diffida legale presentata da Elodie non sarebbe stata sufficiente a fermare Megan Ria, che avrebbe continuato a nominare sia Franceska sia la cantante durante le puntate. Resta da vedere se ci saranno nuovi sviluppi nelle prossime settimane e che tipo di ripercussioni queste tensioni potranno avere sia nella dinamica del reality che nella vita privata delle protagoniste.

Questo caso riaccende il dibattito sull’utilizzo di nomi e informazioni personali nei programmi televisivi italiani e sulle tutele legali a disposizione di vip e personaggi pubblici, in particolare nell’ambito della privacy e delle strategie di autopromozione nei reality.

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