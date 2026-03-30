Fratelli d’Italia nella bufera: costretta a dimettersi dopo il commento sul referendum





Un post pubblicato sui social ha scatenato a Ventimiglia una crisi politica che ha portato alle dimissioni dell’assessore al Turismo e alla Cultura, Serena Calcopietro. Le sue parole offensive rivolte agli elettori contrari al referendum sulla giustizia hanno provocato un’ondata di proteste e la decisione di lasciare l’incarico.





La vicenda ha avuto origine da un messaggio scritto in inglese dall’assessore, nel quale gli elettori del “No” venivano definiti “retrogradi” e “idioti spaventati”. Questo contenuto ha immediatamente sollevato indignazione tra cittadini e forze politiche locali, trasformando la situazione in una vera e propria bufera mediatica e politica.

Di fronte alle pressioni crescenti, Calcopietro ha annunciato le sue dimissioni, riconoscendo pubblicamente di aver sbagliato sia nel contenuto che nel tono del post. Ha sottolineato la necessità di rispettare sempre il risultato delle urne e ha rimesso tutte le deleghe nelle mani del sindaco per non ostacolare l’attività amministrativa.

L’ex assessore ha precisato che la scelta di dimettersi è stata personale e non imposta da sindaco o partito. Ha definito questa decisione “molto sofferta”, soprattutto considerando che si trattava della sua prima esperienza in ambito istituzionale, affrontata con impegno e responsabilità.

noltre, Calcopietro ha annunciato l’intenzione di contattare la procura per presentare scuse formali, sottolineando la volontà di chiudere la vicenda anche sul piano istituzionale.

Prospettive future e riflessioni sul linguaggio politico

Nonostante l’uscita dall’incarico, l’ex assessore ha dichiarato di voler continuare a seguire la politica con l’auspicio di un futuro rientro nella vita pubblica, con maggiore consapevolezza.

Il caso di Ventimiglia riapre il dibattito sul linguaggio adottato in politica, in particolare sui social media, evidenziando quanto sia delicato il confine tra opinione personale e responsabilità istituzionale, con conseguenze che possono manifestarsi rapidamente.

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