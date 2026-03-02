Fuga dal Quarticciolo finisce nel sangue: morti padre, madre e figlio che avevano appena finito il turno di lavoro





Giovanni Battista Ardovini, 70 anni, e Patrizia Capraro, 64 anni, insieme al loro figlio Alessio Ardovini, 41 anni, sono morti tragicamente in un incidente stradale avvenuto a Roma il primo marzo 2026. La famiglia stava tornando a casa dopo aver recuperato Alessio dal lavoro quando un’auto, guidata da tre ladri in fuga, ha invaso la corsia opposta e si è schiantata contro di loro.





Contrariamente a quanto inizialmente riportato, i tre non stavano tornando da una festa, ma erano in viaggio dal ristorante McDonald’s, dove Alessio aveva terminato il suo turno. La loro Fiat Panda è stata colpita frontalmente da una Toyota Yaris, il cui conducente cercava di sfuggire ai controlli della polizia. Gli agenti avevano iniziato a inseguire il veicolo dei ladri quando questi non si sono fermati all’alt e hanno accelerato, causando il drammatico impatto.

Le indagini sono attualmente in corso, e i tre ladri sono stati arrestati. Sono accusati di omicidio con dolo eventuale, resistenza a pubblico ufficiale e porto di arnesi da scasso. I parenti della famiglia Ardovini hanno espresso il loro dolore e la loro rabbia per la perdita, affermando: “Siamo distrutti e arrabbiati. Vogliamo giustizia per la memoria di due genitori unici e il loro figlio. Era il classico bravo ragazzo.”

L’incidente è avvenuto in via Collatina, un’arteria trafficata di Roma, poco distante dal centro commerciale dove lavorava Alessio. I genitori, che lo accompagnavano e lo andavano a riprendere per sostenerlo a causa di recenti problemi di salute, non si aspettavano di trovarsi coinvolti in un simile tragico evento. L’impatto è stato devastante: Giovanni e Patrizia sono morti sul colpo, mentre Alessio, gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Umberto I. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, anche Alessio è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

La dinamica dell’incidente ha destato preoccupazione tra le autorità e i residenti della zona, evidenziando i rischi legati alla criminalità e alla fuga dai controlli. Gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per estrarre i corpi dall’abitacolo e gestire la situazione. I ladri, che hanno riportato ferite nell’incidente, sono stati portati in ospedale sotto sorveglianza.

Il drammatico evento ha suscitato una forte reazione da parte della comunità locale, con molti che hanno espresso solidarietà alla famiglia e chiesto misure più severe contro la criminalità stradale. Il sindaco di Roma e altre autorità locali hanno promesso di intensificare gli sforzi per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire futuri incidenti simili.



