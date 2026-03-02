Questo bambino è cresciuto fino a diventare uno degli uomini più malvagi del mondo





La vita di Charles Manson mostra come instabilità estrema, trascuratezza e violenza possano plasmare un bambino fino a renderlo irriconoscibile. Nato nel 1934 da una madre adolescente e con un padre assente, i suoi primi anni furono segnati da abbandono e caos. Dopo che la madre fu incarcerata, venne affidato a parenti, per poi tornare in un ambiente segnato da alcolismo e negligenza. Brevi momenti di stabilità svanirono rapidamente, sostituiti da continue interruzioni e insicurezza emotiva.





Già durante l’infanzia, il suo comportamento era diventato distruttivo. In seguito affermò di aver “già incendiato una delle sue scuole” all’età di nove anni. Assenze ingiustificate, furti e atti di sfida si trasformarono in arresti ripetuti e permanenze in riformatori. In un istituto, la disciplina severa e le percosse lo spinsero a fuggire, lasciandolo senza casa, costretto a rubare per sopravvivere e a vagare in ambienti pericolosi che indurirono la sua visione del mondo.

L’adolescenza portò a un coinvolgimento criminale ancora più profondo. Descrisse di aver utilizzato il cosiddetto “gioco del folle”, comportandosi in modo imprevedibile per intimidire gli altri. Seguirono arresti per furto, rapina a mano armata e aggressione, mentre le valutazioni psichiatriche lo definirono “aggressivamente antisociale”. I brevi tentativi di una vita normale fallirono, e in età adulta crimine, manipolazione e controllo definirono la sua identità.

Durante la detenzione, affinò tecniche persuasive, praticando, secondo quanto riportato, ipnosi e pressione psicologica. Queste abilità lo aiutarono in seguito a dominare i suoi seguaci. Dopo il rilascio, si dedicò a truffe, sfruttamento e attività illegali, fino a formare il gruppo settario noto come “Manson Family”. Le sue convinzioni deliranti crebbero, inclusa l’idea che i The Beatles gli stessero inviando messaggi e che fosse una figura profetica.

Nel 1969, la sua influenza culminò in omicidi orribili, tra cui quello dell’attrice Sharon Tate e di altre vittime. Il pubblico ministero Vincent Bugliosi riassunse così il suo impatto: «Il nome Manson è diventato una metafora del male — e il male ha il suo fascino.» Sebbene non abbia materialmente commesso ogni crimine, il suo controllo e la sua ideologia spinsero altri a uccidere.

Condannato all’ergastolo, Manson rimase in carcere fino alla sua morte nel 2017. La sua storia rimane un cupo promemoria di come traumi infantili, combinati con manipolazione e scelte personali, possano evolversi in violenza e distruzione durature.



