Speciale TG3 sull’attacco all’Iran: lo show in tv lascia i telespettatori sotto choc





L’attacco all’Iran ha determinato una significativa modifica del palinsesto televisivo, con la RAI che ha dovuto rivedere la propria programmazione. Di conseguenza, domenica 1 marzo, in mattinata, il TG3 ha trasmesso uno speciale dedicato all’evento. Tra gli ospiti, oltre a giornalisti di spicco quali Lucia Goracci e Sergio Paini, è intervenuta anche la politologa Nathalie Tocci.





Nonostante ciò, la puntata dedicata all’attacco di Stati Uniti e Israele non ha soddisfatto Michele Arnese, ex direttore di Formiche.net e attuale direttore responsabile di Startmag.it. In un commento pubblicato su X, Arnese ha espresso il proprio disappunto, affermando: “Stamattina, durante lo speciale del TG3 sull’attacco all’Iran e la morte di Khamenei, da analisti, esperti e giornalisti ho sentito affermare che gli Stati Uniti sono un ‘paese predatorio’, che in Occidente molti Stati sono governati da ‘oligarchie sovraniste’ e che la morte di Khamenei è ‘presunta’. Oh, manco la televisione iraniana…”.

Il giornalista non ha fatto nomi espliciti, ma lo speciale a cui si riferisce è effettivamente quello del TG3. Nel frattempo, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato in un’intervista telefonica rilasciata al quotidiano britannico Daily Mail che i combattimenti in Iran dovrebbero protrarsi per almeno un mese. “Abbiamo stimato che l’operazione richiederà circa quattro settimane”, ha dichiarato.

“È sempre stato un processo di quattro settimane, quindi, nonostante la forza impiegata – si tratta di un paese vasto – ci vorranno quattro settimane, o meno”, ha precisato. In una breve intervista al New York Times, Trump ha invece sostenuto di disporre di “tre ottime scelte” di candidati a cui affidare la guida dell’Iran. Alla domanda su chi preferirebbe vedere alla guida del Paese, il tycoon ha risposto: “Ho tre ottime scelte”. Tuttavia, ha aggiunto, “non le rivelerò ancora. Prima dobbiamo completare il lavoro”, come riportato dal quotidiano.



