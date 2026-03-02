Si sente male in classe a 11 anni e muore: aperta un’indagine, richiesta l’autopsia





Un tragico episodio si è verificato a Lecce il 2 marzo, dove un bambino di soli 11 anni è deceduto dopo aver accusato un malore mentre si trovava a scuola. Secondo quanto riportato, il piccolo ha comunicato alle insegnanti di non sentirsi bene, il che ha portato l’istituto a contattare immediatamente i genitori.





Dopo essere stato riportato a casa, la situazione del bambino è rapidamente peggiorata. Mentre si trovava in bagno, ha avuto un collasso e ha perso i sensi. All’arrivo degli operatori sanitari del 118, il bambino era già in arresto cardiaco. I soccorritori hanno messo in atto tutte le manovre necessarie per tentare di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il medico del pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi, dove il bambino è stato trasportato, ha potuto solo constatare il decesso.

Il piccolo, di origine senegalese, ha lasciato nel dolore la sua famiglia e la comunità locale, che è profondamente scossa da questo evento inaspettato e tragico. La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione tra i compagni di classe, gli insegnanti e i genitori, tutti colpiti dalla prematura scomparsa di un bambino così giovane.

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per chiarire le cause di questo drammatico evento. È stata richiesta un’autopsia per determinare le motivazioni precise che hanno portato al malore e all’arresto cardiaco del bambino. Le indagini si concentreranno anche su eventuali fattori predisponenti, considerando che un episodio simile in un bambino così giovane è estremamente raro.

La comunità scolastica si sta mobilitando per offrire supporto alla famiglia in questo momento difficile. Sono previsti momenti di commemorazione e riflessione per onorare la memoria del piccolo, che era amato da tutti. Gli insegnanti e gli studenti stanno cercando di affrontare il dolore e la tristezza causati dalla sua perdita.

In situazioni come questa, è fondamentale che venga fornito un adeguato supporto psicologico a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Gli esperti sottolineano l’importanza di affrontare il lutto in modo sano, specialmente per i bambini, che potrebbero avere difficoltà a comprendere e gestire le emozioni legate alla perdita di un compagno di classe.



