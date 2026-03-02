Batteria della Tesla da sostituire, la spesa è record: al taxista arriva una fattura stellare





Un tassista di Madrid, proprietario di una Tesla Model 3, ha ricevuto una fattura considerevole per la sostituzione della batteria della propria autovettura elettrica, pari a 23.500 euro, un importo equivalente al prezzo di una Renault 5 E-Tech.





Il tassista ha spiegato che la garanzia sulla sua Model 3 copriva un chilometraggio massimo di 200.000 km. Avendo percorso 209.000 km, ovvero 9.000 km in più, è stato escluso dalla copertura, rendendo la sostituzione della batteria interamente a suo carico.

Questa spesa significativa solleva interrogativi sui costi di manutenzione dei veicoli elettrici a batteria (BEV). Tuttavia, è importante notare che le batterie dei veicoli elettrici tendono a durare più a lungo del previsto, rendendo rare le rotture definitive che comportano spese ingenti.

La sfortuna del tassista è stata l’uscita dalla garanzia, che ha comportato una spesa considerevole. Tesla offre generalmente una garanzia sulla batteria che copre un numero specifico di anni o un preciso chilometraggio. Una volta superati questi limiti, qualsiasi guasto è a carico del proprietario.

Esistono casi eccezionali, come quello di Toyota, che ha recentemente esteso la garanzia sulle proprie batterie fino a un milione di km, consapevole della storica affidabilità dei propri veicoli. Tuttavia, al momento, poche aziende offrono una copertura così estesa.

In situazioni in cui si presenta una fattura di 23.500 euro, potrebbe essere più conveniente investire tale importo in un veicolo nuovo. A quel prezzo, è possibile acquistare diversi modelli, tra cui la Renault 5, la Toyota Yaris e la Renault Clio. Sebbene queste vetture non siano tipicamente utilizzate dai tassisti, sono note per la loro affidabilità. Vi invitiamo a condividere le vostre opinioni su questa questione.



