IL PECCATO DELLA CREMAZIONE secondo ciò che dice la Bibbia!





Le autorità hanno confermato l’incidente pochi minuti dopo i primi segnali di emergenza. L’aereo, che trasportava 244 passeggeri e membri dell’equipaggio, ha perso il contatto con il controllo del traffico aereo prima di scomparire dai radar. I soccorritori sono stati immediatamente inviati nel luogo remoto dell’impatto, dove i rottami in fiamme erano già visibili.





Vigili del fuoco e paramedici si sono precipitati sul posto mentre le squadre di ricerca e soccorso si disperdevano nel terreno circostante. Fumo denso, calore intenso e detriti sparsi hanno reso difficile l’accesso, rallentando gli sforzi per raggiungere eventuali sopravvissuti. Le squadre hanno lavorato con urgenza per contenere le fiamme e cercare segni di vita.

I testimoni oculari hanno descritto una discesa improvvisa e terrificante. Un residente ha dichiarato: «È sceso velocemente», aggiungendo: «Abbiamo visto un enorme lampo, poi un muro di fuoco. Il terreno ha tremato.» Altri hanno riferito di aver sentito forti esplosioni pochi istanti dopo l’impatto, seguite da caos e confusione.

Le persone vicino al sito hanno parlato di rumore assordante, calore soffocante e panico. Il suono del metallo che bruciava, mescolato a grida e richiami, ha creato una scena che molti hanno detto di non dimenticare mai. Alcuni residenti si sono precipitati verso l’area dell’incidente per aiutare prima che le autorità mettessero in sicurezza la zona.

Nonostante la risposta rapida, i funzionari hanno condiviso informazioni limitate. La compagnia aerea, l’origine del volo e la causa dell’incidente non sono stati ancora resi noti. Gli investigatori stanno lavorando per recuperare i dati di volo ed esaminare i rottami al fine di determinare cosa abbia portato al disastro.

Le autorità hanno dichiarato che gli aggiornamenti saranno diffusi non appena saranno disponibili dettagli verificati. Per ora, l’attenzione rimane concentrata sulle operazioni di soccorso, sulla messa in sicurezza dell’area dell’incidente e sul sostegno alle famiglie delle vittime in attesa di risposte.



