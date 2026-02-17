Gatto nero entra nello studio del TG5, le immagini in diretta nell’edizione delle 13





Un episodio inaspettato ha caratterizzato l’edizione delle 13:00 del TG5, quando un gatto nero è entrato nello studio durante le ultime fasi della trasmissione. L’animale ha attraversato il pavimento con un’aria di nonchalance, come se fosse perfettamente a suo agio con le dinamiche televisive, avvicinandosi alla scrivania della conduttrice Domitilla Savignoni. Quest’ultima, nonostante la presenza del felino, è rimasta impassibile, continuando a sedere al suo posto senza commentare l’accaduto.





Le telecamere, nel frattempo, si stavano preparando a chiudere la diretta, inquadrando dall’alto lo studio, un momento tradizionale prima di passare ad altri appuntamenti televisivi della giornata. Non è chiaro se il gatto appartenga a Savignoni, poiché sul suo profilo Instagram non ci sono immagini che la ritraggono con un felino di quel tipo.

Domitilla Savignoni è un volto noto del TG5, attualmente vice caporedattore della redazione esteri e conduttrice dell’edizione delle 13:00. Con una lunga carriera alle spalle, ha seguito numerosi dossier internazionali e missioni all’estero, distinguendosi per il suo stile sobrio e misurato. Questo approccio la accomuna a un’altra figura storica del TG5, la vicedirettrice Cesara Buonamici.

L’irruzione del gatto nello studio del TG5 non è un evento isolato. Infatti, nel 2023, un episodio simile era accaduto in Brasile, dove un gatto nero era entrato nello studio del Jornal do Almoço, un notiziario locale di Criciúma. Anche in quel caso, le immagini del felino che si aggirava con naturalezza tra i conduttori erano diventate rapidamente virali, catturando l’attenzione del pubblico e dei social media.

Il gatto è entrato in studio per constatare che non ci fossero nuovi aggiornamenti🐈‍⬛ #TG5 pic.twitter.com/Gc5EWLbv0v — sergiomarcoc (@sergiomarcoc) February 16, 2026



Questo tipo di eventi, sebbene inaspettati, riescono a strappare un sorriso e a portare un momento di leggerezza in un contesto spesso serio come quello delle notizie. La presenza di animali in diretta, infatti, ha il potere di umanizzare i programmi informativi, rendendoli più accessibili e coinvolgenti per il pubblico.

Il gatto nero del TG5 ha suscitato una reazione positiva tra gli spettatori, molti dei quali hanno condiviso clip e commenti sui social media, esprimendo il loro divertimento per l’improvvisa apparizione. La scena ha dimostrato come, anche in un ambiente lavorativo come quello televisivo, ci sia sempre spazio per l’imprevisto e l’improvvisazione.

In un’epoca in cui le notizie possono essere pesanti e cariche di tensione, momenti come questi offrono una pausa dal dramma quotidiano, ricordando agli spettatori l’importanza di trovare gioia e umorismo anche nelle situazioni più inaspettate. La viralità di tali episodi mostra come i contenuti leggeri possano viaggiare velocemente e conquistare il cuore delle persone.

La diretta del TG5, quindi, ha preso una piega insolita, ma non per questo meno memorabile. La presenza del gatto ha arricchito l’edizione, rendendola unica e indimenticabile per chi l’ha vista. A questo punto, molti si chiedono se il felino diventerà un nuovo simbolo del telegiornale o se, al contrario, rimarrà un episodio isolato.



