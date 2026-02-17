A prima vista, l’immagine sembra semplice: una disposizione colorata di blocchi quadrati impilati ordinatamente.

La didascalia recita: “La maggior parte delle persone è narcisista… Conta i quadrati.” Sembra un rompicapo divertente — conta i quadrati visibili e scopri che numero ottieni. Ma sotto la superficie, questo enigma visivo rivela qualcosa di più profondo sulla percezione, l’attenzione e persino sull’ego.





Quanti quadrati vedi?

Alcune persone rispondono subito. Contano solo i quadrati più evidenti, quelli visibili dall’alto. Altre osservano con più attenzione e includono anche quelli frontali. Pochi esaminano i bordi e notano le sovrapposizioni nascoste. Il numero varia a seconda della profondità dell’osservazione.

Ed è proprio qui che inizia il vero messaggio.

La psicologia di ciò che vediamo

La percezione umana è selettiva. Il nostro cervello è programmato per elaborare le informazioni in modo rapido ed efficiente. Così facendo, spesso ci concentriamo solo su ciò che è più evidente — le superfici direttamente davanti a noi. Presumiamo che ciò che vediamo sia completo.

Questa tendenza è strettamente legata a ciò che gli psicologi chiamano bias cognitivo. Ci fidiamo della prima impressione. Crediamo che la nostra interpretazione sia corretta. E quando qualcun altro fornisce una risposta diversa, potremmo liquidarla invece di riconsiderarla.

In molti modi, è qui che entra in gioco il collegamento con il narcisismo.

Il riflesso del “Ho ragione io”

La parola “narcisista” oggi viene usata con leggerezza. In senso clinico, il narcisismo indica un senso esagerato della propria importanza, un profondo bisogno di ammirazione e difficoltà nell’empatia verso gli altri. Ma nella vita quotidiana, tratti narcisistici lievi si manifestano in modi piccoli e sottili.

Ad esempio, quando qualcuno conta i quadrati e dichiara con sicurezza: “Sono 8”, può sentirsi certo di avere ragione. Se un’altra persona dice: “In realtà sono 12”, la reazione immediata potrebbe non essere curiosità — ma difensiva.

“Ho guardato bene.”

“Ti sbagli.”

“So quello che ho visto.”

Il rompicapo smette di essere un semplice esercizio di conteggio e diventa una questione di protezione dell’ego.

Strati oltre la superficie

Se osservi di nuovo i blocchi, potresti notare che la disposizione crea prospettive sovrapposte. Alcuni quadrati sono visibili dall’alto. Altri appaiono frontalmente. A seconda dell’angolazione, il totale cambia.

La vita funziona allo stesso modo.

Vediamo le situazioni dalla nostra prospettiva e pensiamo che sia l’intero quadro. Contiamo ciò che per noi è evidente. Ma qualcuno che osserva da un’altra angolazione può vedere di più — o di meno.

La vera lezione non riguarda il numero esatto di quadrati. Riguarda la nostra disponibilità a riconsiderare la risposta iniziale.

La maggior parte delle persone è davvero narcisista?

Il titolo è volutamente provocatorio. Non tutti sono narcisisti in senso clinico. Tuttavia, molti di noi hanno momenti in cui mettono la propria prospettiva al di sopra di quella altrui. Arriviamo a conclusioni affrettate. Difendiamo le nostre opinioni. Resistiamo alla correzione.

I blocchi colorati rappresentano più della geometria. Rappresentano la complessità. Ogni quadrato dipende da come lo guardi.

La domanda non è solo: “Quanti quadrati ci sono?”

La domanda più profonda è:

Sei disposto a contare di nuovo?

Perché la crescita inizia quando ci fermiamo, osserviamo più attentamente e ammettiamo che forse non abbiamo visto tutto al primo sguardo.

A volte, la vera prova non è l’intelligenza.

È l’umiltà.

E forse è questo il quadrato più importante di tutti.