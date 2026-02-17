“Ha avuto rapporti con oltre 100 uomini”, marito vende la moglie: scandalo in Svezia





Un caso sconvolgente ha scosso la Svezia, dove un uomo di 67 anni è stato arrestato per presunti reati di favoreggiamento della prostituzione. Secondo quanto riportato dalla procuratrice Ida Annerstedt, l’arresto dell’uomo è avvenuto a fine ottobre, dopo la denuncia della moglie, una donna sulla cinquantina. La procuratrice ha dichiarato: “È sospettato di aver favorito e lucrato sui servizi sessuali della moglie.”





L’indagine ha rivelato che l’uomo avrebbe permesso a più di 100 uomini di avere rapporti sessuali con la sua consorte, ricavandone un vantaggio economico. Attualmente, il 67enne si trova in custodia cautelare, e le accuse formali saranno presentate il 13 marzo. Le autorità stanno analizzando eventi che si sarebbero verificati tra gennaio 2022 e la data dell’arresto.

La polizia sta anche indagando su ulteriori possibili reati correlati a questo caso. Annerstedt ha sottolineato che non è chiaro se la donna fosse stata costretta a offrire prestazioni sessuali, citando la necessità di mantenere la riservatezza sull’indagine in corso. In Svezia, la legge penalizza l’acquisto di prestazioni sessuali, mentre chi offre tali servizi non rischia sanzioni legali.

L’uomo, che ha precedenti penali per aggressione e coercizione, ha negato tutte le accuse mosse nei suoi confronti. Finora, sono stati identificati 120 uomini sospettati di aver acquistato prestazioni sessuali dalla moglie dell’imputato. Tuttavia, non tutti questi individui potranno essere inclusi nelle indagini principali. Si prevede che indagini separate sui clienti possano essere avviate una volta concluso il caso principale.

Questo episodio ha suscitato un notevole scalpore e ha richiamato alla memoria situazioni simili avvenute in altri paesi. Un caso emblematico è quello di Gisèle Pelicot, una donna francese che per anni è stata sistematicamente abusata e sfruttata dal marito, coinvolgendo decine di uomini e portando a condanne severe.

Il caso attuale ha sollevato interrogativi sul trattamento delle donne e sulla violenza di genere, evidenziando la vulnerabilità di alcune persone in situazioni di sfruttamento. Le autorità svedesi, attraverso questo caso, stanno cercando di affrontare problematiche legate alla prostituzione e al traffico di esseri umani, sottolineando l’importanza di proteggere le vittime e perseguire i colpevoli.

Le indagini proseguono, con le forze dell’ordine che cercano di raccogliere ulteriori prove e testimonianze. La comunità locale è scossa dalla gravità delle accuse e dal fatto che un simile comportamento possa verificarsi all’interno di una relazione coniugale. Gli esperti di diritto e attivisti per i diritti delle donne stanno seguendo con attenzione l’evolversi della situazione, auspicando che porti a cambiamenti significativi nella legislazione e nella protezione delle vittime di violenza domestica.



