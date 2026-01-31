Genitori di Claudio Carlomagno morti suicidi dopo il femminicidio: folla commossa ai funerali





Una grande affluenza ha caratterizzato i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, tenutisi nella chiesa Regina Pacis di Anguillara Sabazia. La cerimonia, iniziata alle 14, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, tanto che molti sono stati costretti a rimanere all’esterno sotto la pioggia. Tra i presenti, oltre all’altro figlio dei defunti, era presente anche il sindaco di Anguillara, Angelo Pizzigallo, che ha proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto per la famiglia.





Messenio e Carlomagno sono deceduti lo scorso 24 gennaio, dopo essersi tolti la vita nella loro abitazione a Anguillara. La loro morte ha suscitato un’ondata di commozione tra i presenti, che ricordano entrambi come persone stimabili e benvolute nella comunità. Pasquale Carlomagno era titolare di una ditta di movimentazione terra, dove lavorava anche il figlio, mentre Maria Messenio aveva una carriera come poliziotta, diventando poi assessore alla Sicurezza del comune. Dopo l’arresto del figlio, Messenio aveva rassegnato le dimissioni e si era ritirata in casa con il marito, vivendo un momento di grande angoscia per il terribile crimine commesso da Claudio Carlomagno.

Dopo l’indagine sull’omicidio di Federica Torzullo, avvenuto la notte tra l’8 e il 9 gennaio, Maria e Pasquale non erano più stati visti in pubblico. Si erano chiusi in casa, in attesa dell’esito delle indagini che hanno portato all’arresto del loro figlio. Entrambi non avevano idea di cosa fosse accaduto, credendo in buona fede alla versione di Claudio, secondo cui Federica si era allontanata volontariamente. Le indagini dei carabinieri hanno chiarito che i coniugi non avevano alcun ruolo nella vicenda e risultavano completamente estranei ai fatti.

Il femminicidio di Federica Torzullo ha avuto un impatto devastante non solo sulla sua famiglia, ma anche su quella di Claudio Carlomagno. Attualmente, Claudio si trova in carcere a Civitavecchia, dove non ha mai mostrato segni di pentimento per le sue azioni. Ha cercato di giustificare il suo gesto affermando di averlo fatto “per il figlio”, una versione che non ha convinto gli inquirenti, poiché Federica non gli avrebbe mai impedito di vedere il bambino. La situazione familiare era complessa, e l’idea di Federica di intraprendere una nuova vita senza di lui ha scatenato la furia di Claudio, culminando in un tragico epilogo.

La morte di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno segna un ulteriore capitolo drammatico in questa storia già segnata dalla violenza. La comunità di Anguillara Sabazia si trova ora a fare i conti con una tragedia che coinvolge due famiglie, entrambe colpite da eventi inimmaginabili. La chiusura in casa dei coniugi Carlomagno, dopo l’arresto del figlio, e il loro successivo suicidio hanno sollevato interrogativi e preoccupazioni sulla salute mentale e il supporto psicologico per le famiglie coinvolte in crimini violenti.



