Scontro tra auto e pullman sulla Cassia Sud: muore Marco Settimi, 39 anni, di ritorno dal lavoro

Un tragico incidente è avvenuto questa mattina sulla Cassia Sud, nel tratto compreso tra Capranica e Sutri, nel Viterbese. Intorno alle 6 del mattino, un’Alfa Romeo e un pullman si sono scontrati frontalmente, causando la morte del conducente dell’auto, Marco Settimi, un 39enne originario di Giove e impiegato nel settore della sicurezza. A bordo dell’Alfa Romeo si trovavano anche due colleghi di lavoro, che hanno subito gravi ferite e sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Alcuni passeggeri del pullman Cotral hanno riportato lievi contusioni, mentre l’autista del bus è rimasto sotto shock.





Secondo le prime informazioni disponibili, Settimi stava rientrando dal lavoro insieme ai suoi due colleghi quando, per motivi che sono attualmente sotto indagine da parte dei carabinieri della stazione di Capranica e della polizia stradale di Monterosi, si è verificato lo scontro con il pullman Cotral, che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto è stato devastante: l’Alfa Romeo si è completamente distrutta e l’autobus ha subito gravi danni nella parte anteriore. Purtroppo, Settimi, che si trovava al volante, è morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate, e i soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

I due passeggeri dell’Alfa Romeo, invece, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, dove sono attualmente in condizioni critiche. Settimi, originario di Giove, lascia una moglie e un bambino piccolo, aggiungendo un ulteriore strato di tristezza a questa già tragica vicenda.

Le autorità stanno ora cercando di chiarire le cause che hanno portato allo scontro tra i due mezzi. Questo incidente è il terzo mortale avvenuto sulla Cassia Sud in un periodo di venti giorni. In precedenza, un ragazzo di 17 anni era stato sbalzato fuori dall’auto in cui viaggiava come passeggero, e un uomo di 50 anni, che lavorava come guardia giurata, aveva perso la vita mentre tornava a casa dal lavoro. Questi eventi hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza di una strada che molti residenti e automobilisti considerano pericolosa.

La Cassia Sud è spesso teatro di incidenti gravi e mortali, e la frequenza di tali episodi ha spinto la comunità locale a chiedere un intervento per migliorare la sicurezza stradale. La presenza di curve pericolose, il traffico intenso e le condizioni stradali possono contribuire a una guida rischiosa, rendendo necessarie misure preventive per evitare ulteriori tragedie.

L’incidente di oggi ha suscitato un’ondata di emozione e solidarietà nei confronti della famiglia di Marco Settimi, che si trova ora ad affrontare una perdita incolmabile. La comunità è in lutto e si unisce nel cordoglio per la morte di un uomo descritto come un lavoratore dedicato e una persona amata.

Mentre le indagini proseguono, le autorità competenti esamineranno attentamente le circostanze dell’incidente e le possibili responsabilità. È fondamentale che vengano fatte chiarezza e giustizia per le vittime e le loro famiglie, affinché simili tragedie non si ripetano in futuro. La sicurezza stradale deve diventare una priorità per garantire che gli automobilisti e i passeggeri possano viaggiare in sicurezza lungo le strade del nostro paese.