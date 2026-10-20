Quando il game show si ferma: l’annuncio di Nicla Ozenda e le lacrime di Gerry Scotti





Durante la puntata di lunedì 19 ottobre la cantante dei Fortuna Six racconta la diagnosi: intervento e stop temporaneo dalla trasmissione.





La puntata di lunedì 19 ottobre de La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha cambiato registro all’improvviso: nel mezzo del gioco e dell’intrattenimento, in studio è arrivato un annuncio personale che ha lasciato il pubblico in silenzio e ha commosso anche Gerry Scotti. La trasmissione, che abitualmente punta su ritmo leggero e clima familiare, ha vissuto un momento inatteso, con il conduttore e i protagonisti visibilmente emozionati.

Al centro della scena c’era Nicla Ozenda, giovane cantante dei Fortuna Six, la band che accompagna ogni sera il game show e ne scandisce i passaggi più riconoscibili. Dopo un’esibizione, la musicista ha preso la parola per spiegare cosa sta accadendo alla sua voce e perché sarà costretta a fermarsi per un periodo.

La serata del 19 ottobre: quando lo show si ferma

Nel racconto della puntata, il cambio di atmosfera è arrivato tra una sfida e l’altra. Scotti, abituato a gestire imprevisti e battute al volo, questa volta ha mostrato apertamente la propria partecipazione emotiva. Accanto a lui, anche Samira Lui è apparsa colpita dalle parole della cantante, in un frangente in cui lo studio ha smesso di essere soltanto un set televisivo e si è trasformato, per qualche minuto, in un luogo di condivisione.

La forza del programma, come spesso accade nei format di lunga durata, sta anche nel gruppo di lavoro che si crea puntata dopo puntata: conduttore, band, ospiti e pubblico finiscono per riconoscersi in una routine comune. Proprio per questo l’annuncio di Nicla Ozenda, arrivato davanti alle telecamere, ha avuto un impatto che è andato oltre la normale dinamica dello spettacolo.

La scelta di Nicla Ozenda: “Mi devo operare” e l’assenza dal programma

Dopo essersi esibita sulle note di True Colors, Nicla Ozenda ha spiegato di convivere da tempo con problemi alle corde vocali. Ha raccontato di aver cercato soluzioni nei mesi precedenti per recuperare pienamente la voce, ma che le difficoltà non si sono risolte come sperava. Ulteriori controlli, ha riferito, hanno portato a una diagnosi che rende necessario un intervento.

Nel suo intervento in studio, la cantante ha spiegato la natura del problema: “Ho una cisti all’interno di una corda vocale”. Una condizione che, sempre secondo quanto ha detto durante la puntata, la porterà a interrompere temporaneamente la partecipazione alla trasmissione per affrontare l’operazione e il recupero. Nicla ha chiarito che lo stop non è un cambio di percorso artistico, ma una misura legata alla salute e alla necessità di proteggere lo strumento di lavoro più importante per chi canta.

Nonostante la preoccupazione, nel suo messaggio non è mancata la prospettiva del ritorno. Ha parlato di un’assenza di alcuni mesi e della volontà di rientrare appena possibile, sottolineando il legame costruito con chi lavora al programma e definendo l’ambiente una “famiglia”. È un dettaglio che ha contribuito a rendere il momento ancora più intenso: l’uscita di scena, anche se temporanea, arriva dentro un contesto quotidiano e molto riconoscibile per chi segue la trasmissione.

La reazione in studio: la commozione di Gerry Scotti e Samira Lui

Le parole di Ozenda hanno avuto un effetto immediato in studio. Scotti si è mostrato profondamente colpito e non è riuscito a trattenere le lacrime; anche Samira Lui è apparsa commossa. Il passaggio è stato vissuto come una parentesi reale dentro un programma leggero: la consapevolezza che la voce non è soltanto un elemento scenico, ma una parte della vita professionale e personale della cantante.

La situazione, così come ricostruita, mette in evidenza un aspetto spesso invisibile al pubblico: dietro una performance televisiva ci sono condizioni fisiche, pressioni e percorsi medici che non sempre emergono finché chi li vive decide di raccontarli apertamente. In questo caso, l’annuncio è arrivato direttamente dalla protagonista, senza filtri, davanti ai colleghi e ai telespettatori.

I precedenti e i commenti sui social: la “battaglia silenziosa”

La vicenda, però, non nasce dal nulla. Secondo quanto riportato, già all’inizio dell’anno Nicla Ozenda aveva parlato pubblicamente di una “battaglia silenziosa”, spiegando di aver avuto un’emorragia a una corda vocale. Una difficoltà che avrebbe inciso sulle esibizioni e che, a quanto riferito, era stata notata anche da parte del pubblico.

Nel frattempo, sui social sarebbero comparsi commenti critici sulla sua voce, scritti da chi non conosceva la situazione sanitaria. La cantante aveva spiegato che leggerli non era stato semplice, soprattutto nel pieno di uno sforzo per rimettersi in piedi: “non è stato semplice leggerle, soprattutto quando sai quanta fatica stai facendo per rialzarti”. È un passaggio che aggiunge un livello ulteriore alla storia: oltre al problema medico, la gestione del giudizio pubblico e della percezione esterna.

Dopo la puntata: il messaggio e la richiesta di non giudicare in fretta

Dopo l’episodio del 19 ottobre, Nicla Ozenda è tornata sull’argomento con un intervento sui social, spiegando che fermarsi è diventato necessario per evitare conseguenze che potrebbero compromettere la capacità di cantare. Nello stesso intervento, ha rivolto un pensiero a chi l’aveva criticata in passato, scrivendo: “Oggi, forse, potete capire qualcosa in più di quello che stava succedendo”.

Il senso del messaggio, così come riportato, è anche un invito alla cautela nei giudizi: ciò che appare in televisione non racconta sempre tutto e dietro un volto noto possono esserci difficoltà personali e sanitarie non visibili. Intanto, per La Ruota della Fortuna si apre una fase con l’assenza temporanea di una delle voci più riconoscibili della band. L’aspettativa condivisa in studio, emersa nel clima di commozione della puntata, è che la cantante possa affrontare l’operazione e tornare quando avrà recuperato.

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