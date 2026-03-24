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Giorgia Meloni minacciata dopo il referendum sulla giustizia: “Non ti faremo uscire da casa”.

Emanuela B.
24/03/2026
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A seguito del referendum sulla giustizia, in cui ha prevalso il No, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata oggetto di insulti e minacce.  Un’analisi dei suoi account social evidenzia un livello significativo di ostilità nei suoi confronti.  Tra i commenti, si riscontrano espressioni quali “Un’Italia senza fascisti sarebbe migliore” e l’utilizzo di immagini che richiamano la fine di Benito Mussolini in piazzale Loreto.  Inoltre, non mancano le richieste di dimissioni del governo da parte di alcuni utenti.



È importante sottolineare che tali commenti provengono da profili anonimi, privi di identità verificabile.  Si tratta di individui che non si assumono la responsabilità delle proprie affermazioni.  Questo fenomeno non è nuovo e si protrae da anni, a partire dall’insediamento della Presidente Meloni a Palazzo Chigi.  Si ritiene che ciò sia dovuto a un dibattito politico caratterizzato da una crescente mancanza di rispetto e moderazione nei confronti degli avversari.

Contrariamente a tali atteggiamenti, la Presidente Meloni ha affrontato direttamente gli elettori attraverso un video pubblicato sui propri profili social, commentando l’esito del voto: “Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia”.



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