Giorgia Meloni minacciata dopo il referendum sulla giustizia: “Non ti faremo uscire da casa”.





A seguito del referendum sulla giustizia, in cui ha prevalso il No, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata oggetto di insulti e minacce. Un’analisi dei suoi account social evidenzia un livello significativo di ostilità nei suoi confronti. Tra i commenti, si riscontrano espressioni quali “Un’Italia senza fascisti sarebbe migliore” e l’utilizzo di immagini che richiamano la fine di Benito Mussolini in piazzale Loreto. Inoltre, non mancano le richieste di dimissioni del governo da parte di alcuni utenti.





È importante sottolineare che tali commenti provengono da profili anonimi, privi di identità verificabile. Si tratta di individui che non si assumono la responsabilità delle proprie affermazioni. Questo fenomeno non è nuovo e si protrae da anni, a partire dall’insediamento della Presidente Meloni a Palazzo Chigi. Si ritiene che ciò sia dovuto a un dibattito politico caratterizzato da una crescente mancanza di rispetto e moderazione nei confronti degli avversari.

Contrariamente a tali atteggiamenti, la Presidente Meloni ha affrontato direttamente gli elettori attraverso un video pubblicato sui propri profili social, commentando l’esito del voto: “Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia”.



