Gli strappavo sempre il pranzo… finché non ho letto quella lettera

Quando il preside arrivò nel cortile, vide subito la scena.
Io inginocchiato.
Luca davanti a me con il pane spezzato in mano.
E trenta studenti intorno completamente in silenzio.
— Cosa sta succedendo qui?
Nessuno parlò.
Poi una ragazza della nostra classe fece un passo avanti.
— Ha letto la lettera della mamma di Luca davanti a tutti.
Il preside mi guardò.
Non con rabbia.
Con qualcosa di peggio.
Delusione.
Io abbassai gli occhi.
Non avevo mai provato quella sensazione.
Vergogna vera.
Il preside sospirò.
— Andrea… vieni nel mio ufficio.
Pensavo che sarebbe finita con una sospensione.
O una punizione.
Ma successe qualcosa di diverso.
Quando arrivammo nel suo ufficio, il preside tirò fuori una cartella.
Dentro c’era il fascicolo degli studenti con borsa di studio.
Luca era il primo della lista.
— Sai perché è qui?
Scossi la testa.
— Perché è il miglior studente che questa scuola abbia avuto negli ultimi dieci anni.
Sentii un nodo stringermi la gola.
Il preside continuò.
— Sua madre pulisce gli uffici di notte. Tre lavori diversi. Tutto per pagargli i libri che la borsa non copre.
Poi mi guardò.
— Tu invece hai tutto… e lo usi per distruggere gli altri.
Quelle parole mi colpirono più di qualsiasi punizione.
Il giorno dopo tornai nel cortile con una cosa in mano.
Non soldi.
Non scuse.
Il mio pranzo.
Mi sedetti accanto a Luca.
Davanti a tutti.
— Posso sedermi?
Lui mi guardò in silenzio per qualche secondo.
Poi fece un piccolo cenno con la testa.
Tirai fuori il mio pranzo.
Lui tirò fuori il suo pezzo di pane.
Quella volta nessuno rise.
Mangiammo in silenzio.
E per la prima volta in tutta la mia vita…
non mi sentii forte perché qualcuno era più debole.
Mi sentii forte perché avevo finalmente smesso di esserlo.
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