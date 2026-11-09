Grande Fratello Vip, un concorrente lascia la casa: Ilary Blasi costretta a dare l’annuncio





Cresce la pressione nel programma televisivo di Canale 5 guidato da Ilary Blasi mentre la fase conclusiva si avvicina e il voto popolare minaccia i partecipanti.





L’epilogo del programma si avvicina e dentro le mura del loft l’ansia sale vertiginosamente giorno dopo giorno. Lo show di Canale 5 guidato da Ilary Blasi vive un momento assai delicato, in cui ogni consultazione popolare può ribaltare le sorti dei partecipanti in gara. Fra liti accese, tattiche e legami intricati, i concorrenti lottano per guadagnarsi l’accesso all’atto conclusivo.

Gli spettatori seguono con passione le puntate in diretta, in particolare dopo le recenti sorprese che hanno destabilizzato gli equilibri interni. Tra i fatti più dibattuti spicca l’addio di Alex Belli, uscito di scena al termine di un percorso tumultuoso e imprevedibile. Tale esito ha provocato pareri discordanti sia nel gruppo sia sui social, dove i telespettatori si sono spaccati. Ora i riflettori puntano unicamente sui superstiti, poichè la corsa verso il traguardo si fa intensa e persino i nomi più forti tremano.

A brevissima distanza dalla partenza di Alex Belli, la serata di lunedì 9 novembre emette un verdetto tramite consultazione. La permanenza nello show vede contrapposti Andreas Muller, Carmen Di Pietro, Giulia Provvedi e Valeria Marini, figure diverse tra loro. Questa volta il regolamento abolisce la classica designazione per il turno seguente: l’ultimo classificato abbandonerà il gioco all’istante.

Manca ogni possibilità di ripescaggio tramite il tagliando fortunato, giacché tale titolo è già stato assegnato ed apparteneva a Giancarlo Danto. Il pronostico resta incerto e i sondaggi web offrono quadri differenti. Sui siti dedicati al format, Andreas Muller guida la classifica con percentuali tra il trentaquattro e il trentotto per cento. Subito dietro figura Valeria Marini con circa il trentatré per cento. Più staccate Carmen Di Pietro e Giulia Provvedi oscillano fra il dodici e il sedici percento, presagendo un duello per evitare l’uscita.

Lo scenario muta sensibilmente analizzando le tendenze che circolano sui social network. Sebbene Andreas Muller mantenga la prima posizione con un margine rassicurante sugli inseguitori, alle sue spalle emerge con forza Giulia Provvedi, la quale raggiunge percentuali stimate tra il ventidue e il ventiquattro percento. Sulla base di questi flussi di voto, i soggetti maggiormente esposti al pericolo risulterebbero Valeria Marini e Carmen Di Pietro. Quest’ultima, in particolare sulla piattaforma X, non supera diciannove o venti percento delle preferenze, figurando come la meno sostenuta del quartetto.

Un contributo fondamentale per Giulia Provvedi arriva dalla mobilitazione dei sostenitori di Guendalina Tavassi. La community dei Flowers si è attivata per la concorrente, replicando l’aiuto fornito nel televoto precedente. In quella circostanza Andreas Muller ottenne la salvezza con il trentasei virgola settantaquattro per cento, seguito da Giulia al ventitré virgola quarantacinque. Più tirata fu la sfida fra Valeria Marini, ferma al diciannove virgola novantanove, e Alex Belli, bloccato al diciannove virgola ottantadue, un margine minuscolo che causò l’addio di quest’ultimo.

Le dinamiche delle nomination e la formazione del quartetto a rischio

Per spiegare la genesi di un televoto tanto peculiare occorre risalire alla sedicesima serata del format, epoca in cui la produzione accantonò le consuete nomination per inventare dinamiche sorprendenti. La presentatrice Ilary Blasi inaugurò una votazione lampo dai due risvolti: il concorrente con più preferenze volava in finale, mentre il meno votato apriva la catena del rischio. Trionfatrice del pubblico fu Guendalina Tavassi, proclamata seconda finalista ufficiale dopo Marina La Rosa.

Per Carmen Di Pietro l’esito si è rivelato opposto, poiché il primato negativo l’ha trasformata nella prima concorrente designata alla potenziale eliminazione. Subito dopo, la conduttrice ha convocato nel confessionale le due finaliste Guendalina Tavassi e Marina La Rosa insieme alla stessa Carmen Di Pietro, permettendo agli altri gieffini di prendere parte a una prova a tempo per evitare guai. Ai residenti rimasti nella zona living sono stati concessi sessanta secondi esatti per formare delle coppie, con l’obbligo per chi fosse rimasto isolato di finire direttamente in nomination.

La reazione dei partecipanti fu fulminea per eludere sanzioni immediate. Piera Meloni scelse come partner Megan Ria, mentre Giancarlo Danto si alleò con Federica Morello. Andreas Muller e Giulia Provvedi formarono un’intesa diretta, imitati da Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi. L’unica a rimanere spaiata fu Valeria Marini, scivolata automaticamente nel gruppo a rischio insieme a Carmen Di Pietro. Il metodo stabilito dagli autori non terminava tuttavia qui.

Alla showgirl sarda fu assegnato l’avvio di una catena di salvataggi. La donna decise di proteggere Piera Meloni e Megan Ria. Queste ultime designarono prontamente Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi, i quali salvarono la coppia composta da Giancarlo Danto e Federica Morello. Gli unici esclusi da tale rete protettiva risultarono Andreas Muller e Giulia Provvedi, che completarono il quartetto in pericolo insieme a Carmen Di Pietro e Valeria Marini.

Considerando la media aritmetica dei vari sondaggi diffusi sul web alla vigilia della diretta, le percentuali vedono Andreas Muller saldamente in vetta con il trentasei percento dei consensi. Seguono Giulia Provvedi al ventitré percento, Valeria Marini al ventidue percento e Carmen Di Pietro fanalino di coda con il diciannove percento. Qualora le proiezioni dovessero trovare riscontro nel verdetto ufficiale letto in studio da Ilary Blasi, sarebbe proprio Carmen Di Pietro a dover lasciare la casa.

Un eventuale addio della concorrente toglierebbe alla trasmissione una personalità in grado di allentare le tensioni con ironia e simpatia. D’altro canto, la dipartita di Valeria Marini cancellerebbe una protagonista teatrale legata al suo mondo stellare. Ciononostante, il sostegno delle rispettive tifoserie rischia di stravolgere le previsioni iniziali, mantenendo incerto il futuro di tutti gli inquilini nel programma.



