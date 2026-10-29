Grande Fratello Vip, chi è il primo finalista: i sondaggi incoronano proprio lei





Le rilevazioni online indicano una forte preferenza per la concorrente, mentre cresce la tensione nella Casa guidata da Ilary Blasi in vista della puntata del 30 ottobre.





L’attesa cresce nella Casa del Grande Fratello Vip 2026, dove la competizione sta per entrare in una fase decisiva. Dopo settimane di confronti accesi, alleanze improvvise, discussioni e rapporti che continuano a cambiare, per i concorrenti si avvicina uno dei momenti più importanti dell’intera edizione. Il pubblico sarà chiamato a prendere una decisione destinata a modificare gli equilibri del reality di Canale 5: scegliere chi merita di conquistare per primo un posto nell’ultima puntata.

Una prospettiva che inevitabilmente aumenta la tensione tra gli inquilini, consapevoli che ogni comportamento potrebbe influenzare il giudizio dei telespettatori. Ma proprio mentre i fan si preparano a esprimere le proprie preferenze, dai sondaggi online arrivano indicazioni che stanno facendo discutere. I risultati raccolti nelle ultime ore sembrano infatti ribaltare alcune delle previsioni formulate nelle scorse settimane, mostrando una situazione molto diversa da quella che qualcuno avrebbe potuto immaginare.

Un concorrente, in particolare, sta raccogliendo un consenso sorprendente, tanto da mettere in difficoltà anche alcuni dei personaggi più conosciuti del cast. Naturalmente, le rilevazioni pubblicate sul web non rappresentano il risultato ufficiale del televoto, ma offrono un’indicazione interessante sugli orientamenti di una parte del pubblico. E questa volta le percentuali raccontano una storia che potrebbe riservare un clamoroso colpo di scena.

Il prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip è fissato per venerdì 30 ottobre, quando Ilary Blasi tornerà in prima serata su Canale 5 per condurre la quattordicesima puntata, disponibile anche in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. Dopo tre televoti eliminatori, l’attenzione si concentrerà sulla votazione che dovrà individuare il primo finalista dell’edizione. A contendersi questo importante traguardo saranno Alex Belli, Federica Morello, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Il concorrente più votato conquisterà direttamente l’accesso alla finale, mentre quello meno sostenuto diventerà il secondo candidato alla prossima eliminazione. Resta da capire se il verdetto arriverà già durante la puntata di venerdì oppure se bisognerà attendere lunedì 2 novembre.

A fornire le prime indicazioni è il sondaggio pubblicato sulla piattaforma Grande Fratello ForumFree, dove agli utenti è stata rivolta una domanda molto precisa: Chi vuoi in finale tra Alex, Federica, Jonathan, Marina, Piera o Roncaccia? I risultati mostrano un vantaggio particolarmente significativo per Marina La Rosa, che conquista il 40,46% delle preferenze. Alle sue spalle troviamo Alex Belli con il 22,89% e Federica Morello con il 18,83%.

Più distanti Jonathan Kashanian, indicato al 12,24%, Alessandro Roncaccia con l’8,96% e Piera Meloni, che chiude la rilevazione con il 3,63%. Le percentuali riportate dal sondaggio, considerate complessivamente, superano il 100%, ma la graduatoria pubblicata indica comunque chiaramente chi sta ottenendo il maggiore sostegno tra gli utenti che hanno partecipato. Se il televoto ufficiale dovesse confermare queste indicazioni, sarebbe dunque Marina La Rosa a diventare la prima finalista del Grande Fratello Vip.

Per la concorrente si tratterebbe di un risultato particolarmente importante, considerando anche la distanza che la separa dagli altri protagonisti della votazione. La situazione sarebbe invece molto diversa per Piera Meloni, che, trovandosi all’ultimo posto della classifica, rischierebbe di diventare la seconda candidata alla prossima eliminazione. In questo caso raggiungerebbe Valeria Marini, già indicata come prima candidata. Bisogna tuttavia ricordare che i sondaggi online coinvolgono soltanto una parte degli spettatori e che il televoto potrebbe produrre risultati anche molto differenti.

Il successo registrato da Marina La Rosa riporta inevitabilmente l’attenzione sul suo percorso televisivo. Il pubblico la conosce fin dalla prima storica edizione del Grande Fratello, quando il suo carattere e il soprannome di gatta morta la trasformarono in uno dei volti più riconoscibili del reality. Il suo ritorno nella Casa aveva già suscitato grande curiosità al momento dell’annuncio del cast. A distanza di tanti anni, la concorrente sembra aver conservato quella capacità di attirare l’attenzione che aveva caratterizzato la sua prima esperienza.

Oggi, però, può contare anche su una maggiore maturità e su una conoscenza più approfondita delle dinamiche televisive, elementi che potrebbero aver contribuito a renderla una delle protagoniste assolute dell’edizione. Una parte importante del suo percorso è stata segnata dal rapporto con Alex Belli, con il quale ha costruito una dinamica fatta di avvicinamenti, incomprensioni e nuovi scontri. I due, accomunati da una lunga esperienza nel mondo dello spettacolo e da una personalità particolarmente forte, sembrano alternare continuamente momenti di complicità a confronti molto accesi.

Anche nelle ultime ore, dopo un apparente riavvicinamento, la situazione sarebbe nuovamente cambiata. Belli ha utilizzato una metafora sportiva per descrivere l’atteggiamento della coinquilina, affermando che è ritornata nel ring. Marina, dal canto suo, ha negato di essersi comportata intenzionalmente come una pugile, lasciando intendere che certi atteggiamenti facciano semplicemente parte del suo carattere.

Il confronto non si è concluso con questa osservazione. Alex Belli ha infatti rincarato la dose, paragonando la concorrente a un doppio pesista e accostando il suo comportamento a quello di Jonathan Kashanian. Secondo l’attore, entrambi tenderebbero ad assumere atteggiamenti differenti nei rapporti con gli altri inquilini. Si tratta di un’ennesima discussione che conferma quanto il legame tra Belli e La Rosa sia diventato uno degli elementi più interessanti delle dinamiche interne alla Casa.

Eppure, nonostante le tensioni, Marina sembra affrontare questa fase del programma con una certa sicurezza, probabilmente rafforzata dalla percezione di avere una parte importante del pubblico dalla propria parte. A confermare il suo momento favorevole arriva anche un secondo sondaggio, sempre pubblicato su Grande Fratello ForumFree, che non riguarda soltanto la scelta del primo finalista, ma chiede agli utenti di indicare il concorrente preferito in assoluto. Anche in questa rilevazione Marina La Rosa occupa la prima posizione, ottenendo il 22,29% dei consensi.

La segue Federica Morello con il 17,83%, mentre Alex Belli si ferma al 16,35%. Andreas Müller conquista il quarto posto con il 12,74%, dimostrando di poter contare su una base di sostenitori significativa. La distanza tra la prima classificata e gli altri concorrenti appare quindi meno marcata rispetto al sondaggio dedicato alla finale, ma la leadership resta nelle mani della stessa protagonista.

Scorrendo la graduatoria generale, Guendalina Tavassi raccoglie il 5,10% delle preferenze, seguita da Alessandro Roncaccia con il 4,03%. Carmen Di Pietro e Valeria Marini risultano appaiate al 3,61%, mentre Alessandro Varsi ottiene il 3,18%. Più indietro troviamo Giulia Provvedi e Jonathan Kashanian, entrambi al 2,76%, seguiti da Piera Meloni con il 2,34%. Chiudono la classifica Giancarlo Danto, che raccoglie l’1,91%, e Megan Ria, ferma all’1,49%.

Anche in questo caso si tratta di preferenze espresse dagli utenti di una piattaforma online, senza alcun valore ufficiale rispetto alle votazioni del programma. Il dato più interessante che emerge dal confronto tra i due sondaggi è proprio la continuità del consenso ottenuto da Marina La Rosa. La concorrente non soltanto guida la rilevazione relativa al primo posto disponibile in finale, ma risulta anche la più apprezzata nella classifica generale. Un doppio primato che potrebbe rappresentare un segnale importante in vista delle prossime settimane.

Resta però da capire se questa popolarità si tradurrà effettivamente in voti sufficienti per conquistare la finale e, successivamente, per puntare alla vittoria dell’intera edizione. Per il momento, tutti gli occhi sono rivolti alla diretta di venerdì 30 ottobre: sarà il pubblico, attraverso il televoto ufficiale, a stabilire se le previsioni verranno confermate oppure se il Grande Fratello Vip regalerà un risultato completamente inatteso.



