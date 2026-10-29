Sabrina Brizzola replica a Bruno Vespa da Bianca Berlinguer: scuse finte e ridicole





La coordinatrice dell’Unione degli Universitari attacca nuovamente il giornalista durante la trasmissione È sempre Cartabianca su Rete 4





Sabrina Brizzola respinge formalmente le scuse formulate da Bruno Vespa in seguito al loro aspro confronto televisivo avvenuto durante una precedente puntata del programma Porta a Porta su Rai 1. La giovane coordinatrice nazionale dell’Unione degli Universitari è intervenuta nuovamente nel corso della puntata del ventotto ottobre del programma È sempre Cartabianca, trasmesso su Rete 4 e condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer.

La rappresentante studentesca ha espresso tutto il proprio dissenso per le modalità con cui il conduttore televisivo ha cercato di chiarire i fatti passati, accusandolo di avere sfruttato quello spazio per ribadire le proprie contestazioni senza concedere alla controparte la possibilità di replicare direttamente in studio. Secondo quanto dichiarato dalla giovane ospite nel corso del programma serale, la presa di posizione assunta dal conduttore non risolverebbe la questione centrale del dibattito incentrato sulle condizioni reali del diritto allo studio in Italia in questi ultimi mesi.

Nel corso del suo intervento televisivo, Brizzola ha definito l’atteggiamento del conduttore particolarmente inopportuno e la scena complessiva definita decisamente ridicola, contestando nello specifico la riproposizione di dati e argomentazioni in un momento in cui lei non risultava presente fisicamente per poter argomentare la propria posizione. La polemica mediatica era scaturita inizialmente nella puntata del ventesimo giorno del mese di ottobre dello stesso anno, quando il confronto tra Bruno Vespa e la rappresentante degli studenti si era accesso bruscamente sui temi del diritto allo studio, sulle borse universitarie e sugli alloggi dedicati agli studenti fuori sede.

In quella specifica occasione televisiva, il conduttore aveva invitato la giovane a documentarsi con maggiore attenzione prima di intervenire nel dibattito pubblico, arrivando ad affermare che certe affermazioni non giovassero al confronto. In seguito a numerosi giorni di forti polemiche pubbliche e di discussioni accese sul comportamento del giornalista e sul trattamento riservato alla ventiquattrenne ospite in studio, il ventisette ottobre Bruno Vespa era tornato pubblicamente sull’episodio.

Il conduttore aveva riconosciuto di avere utilizzato toni eccessivi, spiegando tuttavia che la sua reazione derivava dalla delusione per la mancanza di approfondimento su punti chiave da parte di una giovane rivestente un ruolo di importante rappresentanza. Durante il suo intervento chiarificatore, il giornalista aveva richiamato ufficialmente dati precisi relativi all’abbandono scolastico e alle borse di studio assegnate, citando la percentuale dell’otto virgola due percento riferita alla dispersione scolastica e sostenendo che il novantanove virgola otto percento delle borse di studio risultasse regolarmente assegnato agli aventi diritto.

Tali cifre erano state presentate a sostegno delle proprie tesi, richiamando anche i dati pubblicati da Eurostat relativi al duemilaventicinque e precedentemente annunciati dal ministro Giuseppe Valditara, che attestavano il posizionamento dell’Italia al di sotto della media dell’Unione Europea. Durante la puntata di Rete 4 del ventotto ottobre, la conduttrice Bianca Berlinguer è intervenuta nel corso del collegamento per aggiungere un ulteriore dettaglio relativo all’intervento televisivo del collega, osservando che il giornalista avrebbe letto i testi direttamente dal gobbo elettronico davanti alle telecamere.

Tale osservazione ha suscitato una reazione divertita da parte della coordinatrice studentesca, la quale ha tuttavia ribadito la propria ferma intenzione di contestare il metodo utilizzato nel dibattito televisivo e la mancanza di uno spazio effettivo di replica concesso agli interlocutori più giovani.

La questione resta dunque aperta sul piano del confronto televisivo, mentre al momento non risultano ulteriori repliche pubbliche da parte di Bruno Vespa alle ultime dichiarazioni rilasciate dalla rappresentante dell’Unione degli Universitari nel corso della trasmissione serale condotta su Rete 4 e presentata dalla giornalista Bianca Berlinguer, la quale ha voluto aggiungere un dettaglio curioso riguardante la lettura dei testi televisivi direttamente dal gobbo elettronico davanti alle telecamere durante la precedente puntata andata in onda sulla Rete ammiraglia della televisione pubblica italiana nei giorni scorsi.



