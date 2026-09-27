Guerrieri 2: riprese iniziate, trama, cast e quando esce





Alessandro Gassmann torna nei panni dell’avvocato Guido Guerrieri: sono iniziate a Bari le riprese di Guerrieri 2, nuova stagione della fiction Rai ispirata a Carofiglio.





È ufficialmente tornato sul set Alessandro Gassmann. Le riprese di Guerrieri 2 sono iniziate il 14 settembre 2026 e riporteranno il pubblico nel mondo dell’avvocato penalista Guido Guerrieri, personaggio nato dalla penna dello scrittore Gianrico Carofiglio. Il set principale è ancora una volta Bari, città diventata parte integrante dell’identità della fiction.

La seconda stagione arriva dopo il riscontro ottenuto da Guerrieri – La regola dell’equilibrio, trasmessa su Rai 1 nella primavera del 2026. Gassmann aveva già confermato pubblicamente la volontà di proseguire la serie e, alla fine di agosto, aveva annunciato l’imminente ritorno sul set.

La novità più interessante riguarda però la storia scelta per i nuovi episodi. Il progetto risulta infatti registrato con il titolo Guerrieri 2 – L’Orizzonte della Notte, richiamando direttamente il romanzo di Gianrico Carofiglio pubblicato nel 2024.

Guerrieri 2, iniziate le riprese: dove si gira la seconda stagione

Le informazioni ufficiali sulla lavorazione permettono già di conoscere diversi dettagli di Guerrieri 2.

Secondo la scheda di produzione pubblicata da Italy for Movies, le riprese sono programmate dal 14 settembre al 17 dicembre 2026, per una durata complessiva prevista di circa tredici settimane e mezzo. La maggior parte del lavoro si svolgerà a Bari e provincia, con 78 giorni di riprese indicati in Puglia. Sono inoltre previsti tre giorni di lavorazione a Roma.

Bari tornerà quindi ad avere un ruolo fondamentale. Già nella prima stagione il capoluogo pugliese non era semplicemente uno sfondo: le strade, il lungomare, il tribunale e i luoghi frequentati dal protagonista contribuivano a costruire l’atmosfera della serie.

La produzione della seconda stagione è indicata come Bartlebyfilm e Combo International, mentre la distribuzione è Rai. Alla regia torna Gianluca Maria Tavarelli, già responsabile della prima stagione.

Lo stesso Alessandro Gassmann aveva anticipato il ritorno a Bari attraverso i social alla fine di agosto. L’attore aveva raccontato l’attesa per il nuovo incontro con Guido Guerrieri e con la squadra della serie

Il cast annunciato comprende, oltre a Gassmann, Ivana Lotito, Michele Venitucci, Lea Gavino, Michele Ragno, Francesco Colella, Antonia Liskova, Anita Caprioli, Umberto Sardella e Davide Mancini

Guerrieri 2, la trama ispirata a L’Orizzonte della Notte

L’elemento destinato a incuriosire maggiormente gli spettatori riguarda naturalmente la trama di Guerrieri 2.

La scheda di lavorazione porta il titolo Guerrieri 2 – L’Orizzonte della Notte. Il riferimento è all’omonimo romanzo di Gianrico Carofiglio, pubblicato da Einaudi nel 2024 e appartenente al ciclo dedicato all’avvocato Guerrieri.

Nel libro Guido Guerrieri si trova ad affrontare un caso giudiziario particolarmente complesso.

Una donna ha sparato all’ex compagno della propria sorella. Il punto centrale del processo diventa stabilire che cosa sia realmente accaduto: legittima difesa oppure omicidio premeditato?

Mentre la Corte si ritira per decidere il verdetto, Guerrieri ripercorre gli eventi dell’anno precedente. L’indagine giudiziaria finisce così per intrecciarsi con un periodo estremamente difficile della sua vita personale.

Ed è proprio questa una delle caratteristiche più riconoscibili dei romanzi di Carofiglio: il caso giudiziario non rappresenta soltanto un mistero da risolvere, ma diventa anche uno strumento per raccontare dubbi, fragilità e contraddizioni del protagonista.

Guerrieri è un avvocato brillante, ma tutt’altro che invulnerabile.

La stessa presentazione ufficiale della prima stagione su RaiPlay lo descrive come un uomo diviso tra successo professionale e fragilità personale, appassionato di boxe e alle prese con una vita sentimentale complicata.

Alessandro Gassmann torna a essere Guido Guerrieri

Al centro di Guerrieri 2 ci sarà ancora Alessandro Gassmann.

L’attore aveva confermato la seconda stagione già durante il Bif&st di Bari del marzo 2026, spiegando quanto fosse complesso trasformare per la televisione la scrittura di Gianrico Carofiglio. In quell’occasione aveva anche manifestato la volontà di approfondire ulteriormente il personaggio.

Il rapporto tra Gassmann e Guido Guerrieri è uno dei punti centrali della fiction.

Non si tratta del classico avvocato televisivo infallibile. Guerrieri è ironico, introverso, spesso tormentato e capace di mettere in discussione persino le proprie convinzioni. Alla dimensione processuale si affianca quindi quella privata, che nella seconda stagione potrebbe assumere un peso ancora maggiore proprio alla luce del materiale narrativo di L’Orizzonte della Notte.

Va però fatta una distinzione importante: il romanzo fornisce il materiale di partenza, ma questo non significa necessariamente che la serie ne riprodurrà ogni passaggio alla lettera. La prima stagione aveva già attinto liberamente a più opere di Carofiglio, adattandole alle esigenze della narrazione televisiva.

Per conoscere con precisione quali elementi del romanzo saranno mantenuti e quali modificati bisognerà quindi attendere maggiori informazioni ufficiali sulla sceneggiatura.

Quando esce Guerrieri 2 su Rai 1?

È questa probabilmente la domanda che inizierà a crescere maggiormente nelle ricerche: quando esce Guerrieri 2?

Al momento non risulta comunicata una data precisa di messa in onda. Le riprese, secondo il calendario di produzione disponibile, dovrebbero concludersi il 17 dicembre 2026.

Le informazioni circolate in precedenza indicavano la nuova stagione destinata alla Rai nel 2027.

Considerando che la produzione è ancora in corso, è quindi prematuro indicare un giorno o un mese preciso finché la Rai non comunicherà ufficialmente il calendario.

Ciò che invece è già certo è il ritorno di Alessandro Gassmann e della squadra sul set, ancora una volta con Bari protagonista.

Per gli spettatori che avevano seguito la prima stagione, Guerrieri 2 promette dunque un nuovo caso giudiziario e soprattutto un’altra tappa nel percorso personale di Guido Guerrieri. E il riferimento a L’Orizzonte della Notte suggerisce una storia nella quale processo, dolore, memoria e interrogativi sulla giustizia saranno ancora una volta strettamente intrecciati.

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