Ha insistito per il test di paternità — poi ha smesso di rispondermi mentre partorivo da sola





Io e mio marito eravamo sposati felicemente da oltre dieci anni. Pensavo avessimo un rapporto solido, quasi perfetto, e credevo davvero che mi amasse.

Ma quello che ha fatto in uno dei momenti più importanti della nostra vita mi ha fatto dubitare non solo del suo amore, ma di chi fosse davvero.





Prima della nascita di nostra figlia, abbiamo avuto una lite enorme. All’improvviso, senza alcun motivo apparente, mi disse che voleva fare un test di paternità dopo la nascita della bambina. Rimasi sconvolta. Non aveva alcuna spiegazione.

Lavoro part-time da casa, vedo pochissime persone al di fuori della famiglia e non ho amici uomini, a parte mio fratello.

Quando gli chiesi se pensava che lo avessi tradito, rispose solo che voleva “essere sicuro”. Tutto qui.

Ma continuò a ripeterlo, ancora e ancora, finché lo stress iniziò a compromettere la mia salute. Alla fine gli dissi che non riuscivo più a parlarne e andai a stare per un po’ a casa di mio fratello.

Ero distrutta. Passavo le giornate a pensare a come sistemare le cose. Provai più volte a chiamare mio marito per parlare, ma non rispondeva.

Poi arrivò il giorno del parto.

Chiamai mio marito quando iniziarono le complicazioni. Nessuna risposta.

Dopo ore di travaglio, finii in sala operatoria per un intervento d’urgenza.

Lui ancora niente.

Dieci ore dopo la mia prima chiamata — mentre ero ancora in fase di recupero — finalmente mi richiamò.

La prima cosa che disse fu:

«Perché non mi hai risposto?»

Mio fratello Derek, che aveva il mio telefono, esplose.

Rispose lui:

«Sono Derek. Siamo in ospedale. Lei non ce l’ha fatta.»

E riattaccò.

Mio marito arrivò di corsa in ospedale, proprio mentre mi stavo svegliando dall’anestesia. Iniziò a urlare non appena ci vide, tanto che la sicurezza dovette allontanarlo.

Non poté vedere nostra figlia fino al giorno dopo, perché io dormivo e il personale aveva bisogno del mio consenso scritto per farlo entrare.

In famiglia molti pensarono che lo scherzo di Derek fosse crudele.

Ma eravamo tutti d’accordo su una cosa: se lo meritava.

Derek non perde occasione per ricordargli che ho rischiato di morire mentre lo aspettavamo. Prima lo ignorava quasi del tutto, ora a malapena lo sopporta. Si vede chiaramente ogni volta che si trovano nella stessa stanza.

Quando la situazione si è un po’ calmata, mio marito ha provato a chiedere scusa. Diceva che non voleva causarmi tutto quello stress, che voleva solo “essere sicuro”.

Ma le sue parole suonavano vuote.

Gli dissi:

«Come posso fidarmi di te adesso?»

Alla fine abbiamo deciso di iniziare una terapia di coppia, nella speranza di ricostruire qualcosa. Le sedute sono state durissime: lacrime, rabbia, verità dolorose.

Un giorno sono crollata completamente e ho detto:

«Avevo bisogno di te. Non c’eri. Hai scelto i tuoi dubbi invece della tua famiglia.»

La rabbia di Derek non è mai davvero passata. Per rispetto verso di me rimane educato, ma la tensione è sempre lì. Ogni incontro di famiglia è carico di disagio. Mio marito lo sente, e questo rende tutto ancora più difficile tra noi.

Col tempo, però, mio marito ha iniziato a cambiare. È diventato più presente, più paziente. Si è buttato completamente nella cura di nostra figlia: pannolini, biberon, notti in bianco, qualsiasi cosa pur di dimostrare che poteva essere affidabile.

Una sera mi ha detto:

«Voglio riconquistare la tua fiducia, Anna. So di aver sbagliato, ma voglio rimediare.»

È stato un percorso lungo e doloroso. Non siamo ancora completamente guariti.

Ma, nonostante tutto, oggi mi sento speranzosa.



