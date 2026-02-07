Ho dato la mia giacca a una donna senza casa — due settimane dopo, tutto è cambiato





Una donna senza fissa dimora era seduta fuori dal mio ufficio in una giornata gelida. Le passai accanto con l’intenzione di darle qualche spicciolo, ma mi accorsi di non avere nulla in tasca. Lei mi chiese con voce bassa se avessi del resto.





Mi scusai e stavo per andarmene, quando notai quanto stesse tremando: niente cappotto, niente guanti, solo un maglione sottile che non bastava certo a proteggerla dal freddo.

Senza pensarci troppo, mi tolsi la giacca e gliela diedi. Rimase sorpresa, poi la accettò stringendosela addosso. Prima che me ne andassi, prese una vecchia moneta dalla tasca e me la mise in mano.

«Tienila,» disse. «Usala quando sarà il momento giusto.»

In quell’istante, il mio capo stava uscendo dall’edificio. Vide tutto. Il suo volto si irrigidì. Mi disse che aiutare i senzatetto dava una cattiva immagine dell’azienda. Mi licenziò seduta stante.

Due settimane dopo ero quasi senza soldi e ancora senza lavoro.

Una mattina trovai una piccola scatola di velluto davanti alla porta del mio appartamento. Nessun biglietto. Solo la scatola. Dentro c’era una fessura, perfetta per la moneta. Quando la inserii, la scatola si aprì.

All’interno c’era una carta.

Diceva che la donna non era davvero senza casa. Era una CEO che metteva alla prova le persone per capire chi fosse disposto ad aiutare senza aspettarsi nulla in cambio. Per il mio gesto, mi offriva un lavoro ben retribuito.

Il lunedì successivo entrai in un moderno edificio per uffici. Lei era lì, elegante, sicura di sé. Era la stessa donna incontrata per strada.

«Hai superato la prova,» mi disse.

Quel giorno capii una cosa fondamentale: un piccolo gesto di gentilezza può cambiare completamente una vita.

E, soprattutto, può cambiare il modo in cui guardiamo gli altri.



