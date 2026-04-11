Ho baciato il boss mafioso più temuto di Chicago per sfuggire al mio ex violento — poi lui mi sussurrò: “Ora sei mia”





Lo sconosciuto non tolse la mano dal collo di Elena. “Tu devi essere Derek.” “E tu chi diavolo sei?” L’espressione dell’uomo non cambiò quasi per niente. “Qualcuno che dovresti essere molto…





“E tu chi diavolo sei?”

L’espressione dell’uomo non cambiò quasi per niente. “Qualcuno con cui dovresti stare molto attento.”

Derek rise, ma ora c’era tensione. “Non sai con chi stai parlando.”

“No,” disse dolcemente lo straniero. “La domanda è se sai con chi stai parlando.”

Allora qualcosa passò sul viso di Derek. Riconoscimento, forse. O il brutto istinto di un bullo che aveva finalmente trovato un muro attraverso il quale non poteva sfondare.

La voce dello straniero rimase calma. “Andarsene.”

“Lei è con me.”

La mano dell’uomo si strinse leggermente nella parte posteriore del collo di Elena. “No. Lei non lo è.”

La folla rimase in silenzio. Guardando.

La mascella di Derek si fletté. “Elena, vieni qui.”

Lei non si è mossa.

Lo sconosciuto disse: “Se le parli di nuovo stasera, ti farò allontanare.”

“Non puoi minacciarmi.”

“Non ti sto minacciando.”

Ora lo sconosciuto sorrise, e faceva abbastanza freddo da far pungere la pelle di Elena.

“Ti sto informando.”

Derek si guardò intorno. Vide gli uomini vicino a Luciano spostarsi, non molto, solo abbastanza per chiarire che se fosse successo qualcosa, sarebbe successo velocemente. Vide i volti nella stanza—persone che ne sapevano più di Elena. Persone che sapevano esattamente chi fosse quest’uomo.

Derek fece un passo indietro.

“Questo non è finito,” ha detto.

Lo sguardo dello straniero non abbandonò mai il suo. “Lo è se sei intelligente.”

Derek fissò Elena un’ultima volta con odio nudo, poi si voltò e si fece strada tra la folla.

Solo dopo la sua scomparsa Elena si rese conto di quanto forte battesse il suo cuore.

Lo sconosciuto la guardò dall’alto in basso.

“Come ti chiami?”

“Elena.”

“Elena cosa?”

“Elena Voss.”

Lo ripeté lentamente, come se lo stesse memorizzando. “Luciano Moretti.”

All’inizio il nome non significava nulla per lei.

Poi notò che uno dei donatori più vicini a loro impallidiva visibilmente.

Lucian Moretti.

Qualunque cosa significasse quel nome a Chicago, significava abbastanza.

“Grazie,” ha detto.

Gli occhi di Lucian si spostarono sul suo viso, poi più in basso, fino ai segni sbiaditi sul bordo della clavicola. La sua mascella si indurì quasi impercettibilmente.

“L’ha fatto?”

La domanda era troppo diretta per essere elusa.

Elena ha ingoiato. “SÌ.”

Lucian annuì una volta.

“Vieni con me.”

Avrebbe dovuto rifiutare. Ogni campanello d’allarme nel suo corpo le diceva che quest’uomo non era al sicuro. Non normale. Non il genere di donne strane e sensate che uscivano dalle sale da ballo degli hotel.

Ma Derek era ancora da qualche parte nell’edificio. La polizia l’aveva delusa. La legge l’aveva delusa. La paura l’aveva delusa.

E quest’uomo aveva fatto tornare indietro Derek con tre frasi e uno sguardo.

Allora Elena posò delicatamente la mano sul braccio offerto a Lucian e lasciò che lui la guidasse attraverso la sala da ballo, sotto gli occhi della città.

Presero un ascensore privato per raggiungere il tredicesimo piano, che ufficialmente non esisteva.

L’appartamento in cima non assomigliava per niente ai brillantini del piano di sotto. Era tranquillo, moderno, severo, con finestre dal pavimento al soffitto che si affacciavano su Chicago e la sicurezza costruita così elegantemente nelle pareti che la faceva sentire ancora meno sicura per non capirne nulla.

Lucian le versò un drink che lei assaggiò a malapena.

Poi si sedette di fronte a lei e disse: “Dimmi tutto.”

Così ha fatto.

Non tutti i dettagli. Non ancora.

Ma basta.

Quanto Derek era stato affascinante all’inizio. Come i suoi genitori erano morti in un incidente stradale due anni prima e il dolore aveva svuotato ogni sua difesa. Come Derek sembrava costante, attento e caloroso finché l’attenzione non è diventata monitoraggio, il calore non è diventato possesso e le scuse non sono diventate routine.

Come la prima volta che l’ha afferrata abbastanza forte da ferirla, ha pianto in seguito.

Come la prima volta che l’ha colpita, ha giurato che non sarebbe mai più successo.

Come la notte in cui finalmente se ne andò, finì al pronto soccorso con una costola contusa e una bugia pronta per l’infermiera perché non era ancora abbastanza coraggiosa da pronunciare il suo nome ad alta voce.

Lucian ascoltò senza interrompere.

Quando lei finì, il suo volto era illeggibile.

Poi chiese: “E l’ordine restrittivo?”

“L’ha violato quattro volte.”

“E la polizia?”

“Dissero che non c’era molto che potessero fare se non fosse diventato una minaccia più diretta.”

Lucian rimase in silenzio abbastanza a lungo da permettere alle luci della città di affilarsi alle finestre.

Alla fine disse: “Questo finisce adesso.”

Elena fece una risata sottile e priva di senso dell’umorismo. “Lo fai sembrare semplice.”

“Per me lo è.”

Lei lo fissò. “Chi sei?”

Lucian si appoggiò allo schienale della sedia. “Un uomo d’affari.”

“Non sembri un uomo d’affari.”

La sua bocca si curvò leggermente. “Questo perché sei più intelligente della maggior parte delle persone in questa città.”

Lasciò che il silenzio si estendesse per un altro momento, poi aggiunse: “Gli interessi della mia famiglia sono… ampi. Sicurezza. Logistica. Immobiliare. Alcune parti della città funzionano più agevolmente quando lo voglio.”

Ci è voluto un secondo.

Poi ha cliccato.

Non un uomo d’affari.

Un signore del crimine.

Probabilmente uno moderno. Su misura. Disciplinato. Collegato. Il tipo che possedeva metà della sua reputazione e lasciava che l’altra metà si scatenasse perché spaventava di più le persone.

Elena avrebbe dovuto alzarsi.

Avrei dovuto andare verso la porta.

Invece chiese: “E cosa succede adesso?”

Lucian la guardò con quegli occhi scuri illeggibili.

“Ora,” ha detto, “rimani dove Derek non può toccarti.”

“Non posso semplicemente scomparire.”

“Puoi farlo per qualche giorno.”

“Ho lavoro.”

“Sei un freelance. Lo so già.”

Lei rimase immobile. “Come fai a saperlo?”

Lucian non si è scusato. “Perché se ho intenzione di proteggere qualcuno, imparo quello che devo sapere.”

Questo avrebbe dovuto farla infuriare.

Lo ha fatto.

Ma sotto la rabbia c’era qualcosa di peggio.

Sollievo.

Perché per la prima volta dopo mesi qualcuno prendeva sul serio il pericolo.

Non delicatamente. Non legalmente. Non con opuscoli e voci pazienti.

Seriamente.

“Cosa vuoi da me?” lei chiese.

Lucian si alzò e attraversò la finestra. Chicago ardeva sotto di loro in oro e bianco.

“Mi hai baciato davanti alla metà delle persone più connesse della città,” ha detto. “Entro domattina daranno tutti per scontato che tu mi appartenga.”

“Non appartengo a nessuno.”

Un debole sorriso gli toccò la bocca. “Buona risposta.”

Si voltò.

“Ma la percezione è importante. Il tuo ex si è umiliato pubblicamente cercando di reclamare una donna che aveva scelto un altro uomo. Un uomo come Derek si intensificherà. Ciò significa che, per un po’, sarai più al sicuro all’interno della storia che hai creato.”

Elena lo fissò.

“Vuoi dire fingere che io sia con te?”

Lucian la guardò. “Voglio dire, lascia che la gente creda che sei sotto la mia protezione. Nessuno lo contesterà. Non se vogliono vivere comodamente.”

È stato pazzesco.

Era manipolativo.

Probabilmente era l’offerta più pericolosa che qualcuno le avesse mai fatto.

Era anche, orribilmente, quello più sicuro.

“E se dicessi di no?”

L’espressione di Luciano non cambiò. “Poi chiedo a Marco di riportarti al tuo appartamento e Derek probabilmente ti aspetterà entro la settimana. Forse prima.”

La verità è arrivata come acqua fredda.

Nessuna bugia. Niente edulcorazione.

Proprio la trappola esattamente come esisteva.

Si avvicinò, non abbastanza per affollarla, quanto bastava per assicurarsi che capisse ogni parola.

“Non sono un brav’uomo, Elena. Io sono semplicemente molto efficace. Se rimani qui, la gente parlerà. Presumeranno le cose. Alcune di queste ipotesi renderanno la tua vita complicata. Ma Derek non ti toccherà.”

Alzò lo sguardo verso di lui, verso l’argento sulle tempie, verso l’immobilità del suo viso, verso la cicatrice su una nocca che suggeriva che un tempo aveva risolto i problemi in modo più personale di adesso.

Forse panico e coraggio erano la stessa cosa, dopotutto.

“Va bene,” sussurrò.

Lucian annuì una volta, come se fosse stato raggiunto un accordo interno.

“Allora benvenuti nel mio mondo.”

La accompagnò in una camera da letto più grande di tutto il suo appartamento.

Giunto alla porta, fece una pausa.

“Elena?”

Alzò lo sguardo.

Il suo sguardo si spostò sul livido sotto lo zigomo sinistro, ora più visibile senza le luci della sala da ballo.

“Mentre sei qui,” disse a bassa voce, “nessuno ti farà più del male.”

Poi chiuse la porta.

Ed Elena rimase nel silenzio dell’appartamento privato di un re della mafia, fissando Chicago, chiedendosi se fosse appena sfuggita a un mostro entrando volontariamente nella tana di un altro uomo.

Parte 2

La prima cosa che Elena imparò vivendo sotto la protezione di Lucian Moretti fu che la sicurezza poteva ancora sembrare prigionia se non ne avevi scelto la forma.

La seconda cosa che imparò fu che Lucian non fece mai nulla a metà strada.

A mezzogiorno del giorno successivo, le sue due valigie, la borsa per laptop, i cavi del caricabatterie, gli album da disegno e la brutta tazza verde che si rifiutò di buttare via erano stati tutti consegnati dal suo appartamento.

Jessa aveva inviato un messaggio da un numero sconosciuto che la gente di Lucian apparentemente aveva usato per contattarla.

Sei vivo? Perché se ti sei unito a una setta di miliardari, ho bisogno di dettagli.

Elena rise per la prima volta dopo settimane.

Mi ha risposto solo: Sono al sicuro. Te lo spiegherò quando potrò.

Non ha detto che l’uomo che la proteggeva era anziano, pericoloso, impossibile da leggere, e così composto da far sembrare l’aria di una stanza disposta intorno a lui.

Lucian se n’era andata quasi tutte le mattine prima di svegliarsi.

Quando era lì, beveva caffè nero, leggeva i rapporti finanziari nel modo in cui altre persone leggono gli aggiornamenti meteorologici e in qualche modo riusciva a far sembrare un’isola della cucina un centro di comando. Non rimase sospeso in aria. Non ha fatto leva.

Ma lui notò tutto.

I giorni in cui si strofinava inconsciamente il polso sinistro quando era ansiosa.

Le notti in cui lasciava intatta metà della cena.

Il modo in cui sedeva di fronte alle porte.

La terza mattina la trovò a lavorare al tavolo da pranzo con tre schede aperte, due scadenze imminenti per i clienti e lo stesso modello di fattura a basso prezzo che utilizzava da quasi un anno.

Ha messo una cartella accanto al suo laptop.

“Cos’è questo?”

“Un problema.”

Elena aggrottò la fronte e lo aprì.

All’interno c’erano copie dei suoi contratti, fogli delle aliquote, riepiloghi delle tasse e un’analisi pulita di una pagina di quanto si stesse sottovalutando.

Alzò bruscamente lo sguardo. “Hai esaminato i miei registri aziendali?”

“SÌ.”

“Non puoi essere serio.”

Lucian tirò fuori una sedia di fronte a lei e si sedette come un uomo che si prepara per una conversazione ragionevole. “Sei talentuoso, oberato di lavoro, sottopaghi e un cattivo cliente lontano dal disastro finanziario.”

“Non sono affari tuoi.”

“È mentre vivi sotto il mio tetto.”

Lei lo fissò furiosa. “È incredibilmente controllante.”

“Forse.” Incrociò le mani. “Ma è anche corretto.”

Odiava il fatto che lui avesse la calma necessaria per far sembrare la rabbia infantile.

Prima che potesse rispondere, un’altra donna apparve sulla soglia. Giovane, dai capelli rossi, dagli occhi acuti, che porta con sé un computer portatile e un blocco note.

“Questo,” disse Lucian, “è Cat. Si occupa della strategia di crescita di molte delle mie attività legittime. Lei ti aiuterà.”

“Non ero d’accordo su questo.”

“No,” disse Lucian. “Ma dovresti.”

Cat fece a Elena una piccola scrollata di spalle comprensiva che in qualche modo peggiorò la situazione.

Tre ore dopo, Elena era ancora arrabbiata.

Fu anche costretta ad ammettere che Cat era brillante.

Entro la fine del pomeriggio, Elena aveva una nuova struttura dei prezzi, un linguaggio contrattuale migliore, una presentazione del portafoglio più pulita e un elenco di clienti che non avrebbe mai osato contattare da sola.

“Perché accetti lavori che pagano a malapena?” Chiese Cat, non in modo scortese.

“Perché ho bisogno di lavoro.”

“NO.” Il gatto picchiettò sulla scrivania. “Perché hai paura che se chiedi ciò che vali, la gente se ne andrà.”

La schiettezza colpì più duramente di quanto Elena si aspettasse.

Lucian, che era tornata a metà riunione e non aveva detto quasi nulla, si appoggiò allo stipite della porta e osservò attentamente il suo viso.

Non ha commentato.

Non ne aveva bisogno.

Quella notte, dopo che Cat se ne andò e l’appartamento divenne silenzioso, Elena trovò Lucian in biblioteca.

Non sapeva che esistesse una biblioteca. Era nascosto dietro una porta in noce fuori dalla sala principale—sedie calde in pelle, scarsa illuminazione, scaffali pieni di libri che sembravano davvero letti.

Stava versando whisky.

“Non sapevo che questa stanza esistesse,” ha detto.

Lucian le porse un bicchiere. “Non l’hai chiesto.”

Lei lo accettò e si sedette di fronte a lui. Per un attimo nessuno dei due parlò.

Poi Elena disse: “Non avevi il diritto di esaminare i miei archivi.”

“No,” disse facilmente. “Ma era necessario farlo.”

“Queste non sono scuse.”

“Non era inteso come tale.”

Avrebbe dovuto andarsene.

Invece rise suo malgrado, acuta e stanca. “Sei impossibile.”

“Così mi è stato detto.”

La luce del fuoco proveniente dal focolare spento si rifletteva nel vetro tra di loro. Lucian la guardò oltre il bordo del suo drink.

“Vuoi sapere perché l’ho fatto?”

Elena alzò le spalle. “Illuminami.”

“Perché un uomo come Derek non lascia solo lividi,” ha detto Lucian. “Lascia danni in ogni aspetto della vita di una donna. Soldi. Fiducia. Routine. Ambizione. Posso tenerlo lontano dal tuo corpo. Preferirei anche che non rimanesse nella tua testa.”

Quelle parole le tolsero l’aria.

Abbassò lo sguardo sul whisky, ambrato e ardente.

“Mia madre è rimasta con un uomo violento,” ha aggiunto Lucian dopo una pausa. “Mio padre.”

Elena alzò lo sguardo.

Raramente offriva volontariamente qualcosa di personale. Quando lo fece, atterrò con una forza insolita.

“Non ha mai dovuto picchiarla in pubblico,” ha detto Lucian. “La paura ha fatto il resto. La rendeva più piccola ogni anno. Più silenzioso. Più facile da gestire. Quando qualcuno se ne accorse, non era rimasto molto di lei.”

La sua espressione non cambiò, ma la sua voce si raffreddò leggermente.

“Disprezzo gli uomini che confondono la possessione con l’amore.”

Elena deglutì a fatica.

“Mi dispiace.”

Lucian scosse leggermente la testa. “Non esserlo. Impara semplicemente più velocemente di quanto lei abbia avuto la possibilità di fare.”

La mattina dopo incontrò Sophia Cruz.

Sophia era compatta, severa e sembrava che sorridesse solo quando qualcuno se lo era meritato.

“Deve imparare a difendersi,” disse Lucian dal bordo della palestra privata dell’appartamento.

Sophia diede un’occhiata alla posizione di Elena e fece una smorfia. “Poi partiamo da zero.”

È stato terribile.

La prima seduta fece sentire Elena fragile in modi che odiava. Il suo equilibrio era sbagliato. Il suo pugno si chiuse male. Ha riflettuto troppo su ogni movimento e si è scusata quando ha mancato.

Sophia odiava soprattutto le scuse.

“Ancora.”

“Ci sto provando.”

“Prova più silenzioso. Colpire più forte.”

Alla fine dell’ora, le braccia di Elena tremavano e il suo orgoglio era ferito.

Lucian apparve sulla soglia proprio mentre Sophia abbaiava, “Di nuovo.”

Elena sferrò il pugno con ogni grammo di frustrazione repressa nel petto.

Atterrò saldamente sulla piattaforma.

Sophia annuì una volta. “Meglio.”

Gli occhi di Lucian incontrarono quelli di Elena. Lì tremolava qualcosa come l’approvazione, ma più profondo di così era il riconoscimento.

Riconosceva la rabbia quando la vedeva.

Quel pomeriggio, Marco —l’uomo tranquillo e pericoloso che si occupava della sicurezza di Lucian— li accompagnò in centro.

L’ufficio di Lucian si trovava all’ultimo piano di una torre di vetro, dotata di maggiore sicurezza rispetto ad alcuni tribunali. Tutti quelli che lo videro si mossero un po’ più dritti. Un pò più veloce.

Il modo in cui occupava lo spazio affascinava Elena.

Non alzò mai la voce. Mai affrettato.

La gente si è semplicemente adattata a lui.

Nel suo ufficio, Cat trascorse un’altra seduta costringendo Elena a pensare in grande. Clienti reali. Tassi reali. Un vero piano. Per la prima volta dopo mesi, forse anni, Elena provò qualcosa di terribilmente vicino alla speranza.

Durante il pranzo, seduta accanto a una finestra che si affacciava sul fiume, pose a Lucian la domanda che le girava per la mente da quella prima notte.

“Perché mi hai ricambiato il bacio?”

Lucian sembrò divertito per una frazione di secondo. “Perché hai chiesto aiuto nel modo più drammatico possibile.”

“Dico sul serio.”

“Anch’io.” Tagliava il cibo con movimenti precisi. “Eri disperato, ma non eri passivo. C’è una differenza. La maggior parte delle persone si congela. Hai agito.”

“Sono andato nel panico.”

“A volte panico e coraggio hanno la stessa faccia.”

Elena lo fissò.

Le tenne lo sguardo per un battito di troppo e qualcosa di sconosciuto si mosse attraverso di lei.

Non gratitudine.

Non esattamente.

Qualcosa di più caldo. Più pericoloso.

Come se lo percepisse, Lucian distolse lo sguardo per primo.

Per le due settimane successive il ritmo si calmò nell’appartamento.

Mattine con Sophia. Lividi dovuti all’allenamento che in qualche modo sembravano più puliti di quelli che Derek aveva lasciato. Pomeriggi di lavoro e le incessanti sessioni strategiche di Cat. Serate che dipendevano dagli impegni di Lucian.

Alcune notti se ne andava fino a dopo mezzanotte.

Alcune notti tornava con gli occhi stanchi e il sangue sulle nocche.

La prima volta che è successo, Elena lo ha seguito in cucina.

“Sei ferito.”

“Non è mio.”

“Questo non è rassicurante.”

Lucian si sciacquò le mani sotto l’acqua fredda e osservò il rosso diluito scivolare nello scarico. “Derek ha assunto qualcuno per trovarti.”

Elena rimase immobile.

Lucian chiuse il rubinetto e prese un asciugamano. “L’uomo che ha assunto appartiene a me. La situazione si è corretta da sola.”

L’eufemismo le fece saltare il polso. “Cosa hai fatto?”

Lucian asciugò con cura ogni dito. “Ho convinto Derek che questa strada avrebbe fatto male alla sua salute.”

Avrebbe dovuto spaventarsi.

Invece, tutto ciò che provava era una cupa soddisfazione privata.

Bene, una parte fredda del suo pensiero.

Bene.

Lucian se ne accorse.

Si avvicinò, scrutandole il viso. “Non hai pietà di lui.”

“NO.”

“Perché?”

Elena incrociò le braccia. “Perché l’ultima volta che sono finita al pronto soccorso, lui ha pianto più forte di me e due giorni dopo mi ha comunque mandato un messaggio chiedendomi se ero pronta a smettere di essere drammatica. Quindi no, non ho pietà di lui.”

Qualcosa di oscuro e di approvazione si mosse nell’espressione di Lucian.

“Bene,” disse a bassa voce. “La rabbia è onesta.”

I loro occhi si tenevano.

La cucina cambiò forma attorno a loro. O forse lo spazio tra loro sì.

Elena si rese subito conto della sua altezza, del collare allentato alla gola, della forza costante con cui si muoveva in ogni stanza come se il pericolo appartenesse sempre e solo ad altre persone.

Per prima cosa distolse lo sguardo.

“Dovrei finire il mio lavoro.”

“Dovresti dormire.”

“Ho una scadenza.”

“E sei esausto.”

“Non sono uno dei tuoi dipendenti, Lucian.”

“No,” disse dolcemente. “Non lo sei.”

La risposta è arrivata più forte che se avesse discusso.

Quella notte Elena dormì. Male.

La notte dopo, Derek mandò un messaggio da un altro numero sconosciuto.

Non può tenerti per sempre.

Ha inoltrato il messaggio a Lucian.

Tornò a casa dopo quaranta minuti.

A quel punto Elena era in piedi alle finestre, furiosa, tremante e vergognosa di entrambi. Lucian entrò con Marco dietro di lui, cravatta allentata, espressione scura.

“Fammi vedere.”

Gli porse il telefono. Lesse i messaggi in silenzio, poi restituì il dispositivo.

“Telefoni bruciatori,” Marco ha detto. “Rintracceremo l’acquisto.”

Lucian annuì una volta.

Elena incrociò le braccia. “Sono stanco di nascondermi.”

Lucian la guardò a lungo. “Anch’io.”

Poi, con sua sorpresa, disse: “Prendi il cappotto.”

Venti minuti dopo stavano passeggiando sul lungolago sotto un duro cielo autunnale.

Marco lo seguiva a distanza, discreto ma impossibile da dimenticare.

Elena inalava l’aria fredda come una persona affamata.

“Meglio?” Chiese Lucian.

“SÌ.”

Camminarono in silenzio per un po’.

Poi Elena disse: “Continui a comportarti come se qualunque cosa stia succedendo tra noi non fosse reale.”

Lucian strinse la mascella. “Perché in questo momento potrebbe non esserlo.”

Ha smesso di camminare. “Questo è offensivo.”

“È cauto.”

“So cosa si prova a provare gratitudine. So cosa si prova in sicurezza. Conosco la differenza.”

Lucian affrontò l’acqua. “E tu?”

La calma nel suo tono era peggiore della rabbia.

Elena lo fissò. “Pensi che io sia troppo distrutto per sapere cosa penso.”

“Penso,” disse lentamente, “hai passato mesi terrorizzato da un uomo che ha usato la paura per rimodellare la tua vita. Poi un altro uomo potente è intervenuto e ha rimosso la minaccia. Ciò può creare sentimenti abbastanza intensi da essere scambiati per molte cose.”

“Sbagliato?”

Lucian finalmente la guardò. C’era qualcosa di teso nel suo viso adesso. “Elena, sono più vecchia di te. Vivo in un mondo che non capisci appieno. Ho fatto cose che disprezzeresti se le descrivessi abbastanza chiaramente. Stai guarendo. L’ultima cosa di cui hai bisogno è confondere la protezione con il desiderio.”

La sua rabbia aumentò calda e immediata.

“Forse sei tu quello che confonde le cose.”

Il suo sguardo si fece più acuto. “Significato?”

“Vuol dire che forse non si tratta di proteggermi. Forse hai paura.”

Lucian rimase molto immobile.

Avrebbe dovuto fermarsi. Invece si avvicinò.

“Continui a parlare del tuo mondo, delle tue regole, della tua cautela. Ma ogni volta che mi avvicino a te, ti tiri indietro come se fossi un fuoco che non puoi permetterti di toccare.”

La sua voce si abbassò pericolosamente. “Attento.”

“Perché? Perché ho ragione?”

Per un secondo carico, nessuno dei due si mosse.

Poi Lucian espirò attraverso il naso, lentamente e controllato, come se stesse lottando contro qualcosa che si rifiutava di nominare.

“Sì,” ha detto.

L’onestà la fece tacere.

“Sì,” ripeté. “Ho paura. Perché mi fai desiderare cose che ho deciso molto tempo fa di non poter desiderare.”

Il vento del lago li separava.

La rabbia di Elena si esaurì, lasciando solo una quiete cruda e dolorosa.

“Tipo cosa?”

Lucian strinse la bocca. “Pace. Morbidezza. Una vita modellata attorno a una persona invece di cinquanta obblighi e cento nemici. Non è così che sopravvivono gli uomini nella mia posizione.”

La sua mano si alzò, quasi contro la sua volontà, e infilò una ciocca di capelli sciolti dietro l’orecchio di Elena.

Il gesto era incredibilmente tenero.

“Sei pericoloso,” mormorò.

Emise un respiro tremante. “Anche tu.”

Per un attimo pensò che lui l’avrebbe baciata.

Poi squillò il suo telefono.

Si tirò indietro all’istante, con la faccia di nuovo bloccata, e rispose con efficienza tagliente.

Quando riattaccò, tutto ciò che viveva tra loro non era scomparso.

Era diventato solo più difficile ignorarlo.

Quella notte Elena rimase sveglia e ripeté ogni parola.

La mattina dopo la situazione esplose.

Derek ha sporto denuncia di scomparsa sostenendo che Lucian l’aveva rapita.

La polizia è arrivata al condominio prima di mezzogiorno.

Lucian li incontrò nell’atrio con il suo avvocato, Richard Daniels, già in arrivo. Elena gli stava accanto e gli disse la verità con una voce più ferma di quanto si sentisse.

“Nessuno mi ha rapito. Sono qui perché Derek ha abusato di me e non ha smesso di contattarmi. Ho scelto di restare.”

Il detective più anziano studiò il suo volto abbastanza attentamente da farle chiedere se avesse visto i resti della paura sotto la calma.

Lucian ha consegnato la documentazione — registri ospedalieri, copie del precedente ordine restrittivo, prove di violazioni, prove con timestamp che Derek aveva già iniziato a perseguitarla prima del gala.

Quando gli agenti se ne andarono, la denuncia di scomparsa era praticamente morta.

Al piano di sopra, Elena si rivoltò contro Lucian. “La situazione sta peggiorando a causa mia.”

“No,” ha detto. “La situazione sta peggiorando perché Derek non riesce a sopportare di perdere il controllo.”

Quel pomeriggio arrivò l’agente Sarah Chen dell’FBI.

Si comportava come una donna che si aspettava resistenza e non aveva pazienza per questo. Ha confermato ciò che Lucian già sospettava: Richard Hail, il padre di Derek, era sotto inchiesta per riciclaggio di denaro, società fittizie e corruzione finanziaria tale da affondare metà del suo impero se qualcuno fosse riuscito a strappare i documenti giusti.

L’Ufficio riteneva che l’ossessione di Derek per Elena avrebbe potuto far crollare la famiglia.

Dopo che Chen se ne andò, l’appartamento sembrava più stretto e più piccolo.

“Dovresti aiutarla,” disse Elena.

Lucian la osservava da sopra le mani giunte. “Nel mio mondo, collaborare con l’FBI non è una decisione casuale.”

“E lasciare che Derek continui a farlo è?”

Qualcosa di freddo gli balenò negli occhi.

Marco saggiamente lasciò la stanza.

Per la prima volta da quando lo aveva incontrato, Elena vide il controllo di Lucian scivolare.

“Sto cercando di tenerti in vita,” ha detto. “Ciò richiede qualcosa di più che reagire a ogni problema come se esistesse nel vuoto.”

Le parole colpirono come uno schiaffo, non perché fossero crudeli, ma perché erano vere e lei lo odiava.

Il volto di Lucian si ammorbidì leggermente. Si avvicinò a lei e le prese la guancia.

“Metterò fine a tutto questo,” disse. “In un modo o nell’altro.”

Chiuse brevemente gli occhi contro la sua mano.

Fu il primo tocco veramente gentile che ricevette da lui, che non fosse avvolto nell’urgenza o nell’avvertimento.

Quando lei li aprì, lui era ancora lì. Ancora vicino.

“Allora smettila di allontanarmi,” sussurrò.

Il pollice di Lucian le è stato tracciato una volta lungo lo zigomo.

“Non so come farlo con attenzione,” ha detto.

“Allora non farlo con attenzione.”

Emise un suono basso nella gola, metà risata, metà resa.

Poi la baciò.

Non come la sala da ballo.

Non come un’affermazione.

Come un uomo che muore di fame.

Le mani di Elena gli si impigliarono nella camicia. Il suo palmo si allargò contro la sua vita, poi le scivolò sulla schiena come se lo avesse desiderato per troppo tempo per fingere il contrario. Quando finalmente si separarono, entrambi respiravano affannosamente.

“Questa è una cattiva idea,” mormorò contro la sua fronte.

“Probabilmente.”

“Stai ancora guarendo.”

“Lo so.”

“Non sono gentile per natura.”

Qualcosa nel suo petto diventò caldo e feroce. “Allora sii onesto, invece.”

Lucian si tirò indietro quel tanto che bastava per guardarla.

“Onesto?” disse a bassa voce. “Bene. Ti ho desiderato dal momento in cui hai attraversato quella sala da ballo con aria terrorizzata e furiosa e mi hai baciato come se volessi bruciare la città prima di lasciare che quell’uomo ti trascinasse fuori. Ho evitato questo perché una volta che tocco qualcosa a cui tengo, smetto di trattarlo come temporaneo.”

Elena riprese fiato.

“Allora smettila di trattarmi come una persona temporanea,” sussurrò.

Chiuse gli occhi per un colpo, come se avesse perso una discussione con se stesso.

Quando li riaprì, la distanza tra loro era definitivamente scomparsa.

Parte 3

Per esattamente ventitré ore dopo che Lucian Moretti l’aveva baciata per davvero, Elena si lasciò credere che il peggio fosse alle loro spalle.

Era una felicità fragile, del tipo di felicità di cui ci si sente troppo luminosi per fidarsi.

Non si sono precipitati in nulla di drammatico. Non ci fu alcuna grande dichiarazione alla città, nessuna esibizione, nessun cambiamento nell’attenta sicurezza intorno a lei. Ma l’appartamento sembrava diverso. Più caldo. Caricato.

A colazione, il suo sguardo indugiava sulla sua bocca.

A pranzo, la sua mano trovò la parte bassa della sua schiena senza pensarci.

A mezzanotte, quando entrò in cucina in cerca di acqua, lo trovò lì con una maglietta e pantaloni da salotto scuri, dall’aspetto irragionevolmente bello e frustrantemente controllato.

Nessuno dei due ha detto molto.

Nessuno dei due ne aveva bisogno.

La sera successiva, Lucian la portò in un piccolo ristorante italiano nascosto in un quartiere tranquillo. Niente paparazzi. Nessuna esposizione pubblica. Solo luce di candela, pasta fatta in casa e una versione di lui che sospettava fosse stata vista da pochissime persone.

“È qui che mi portava mia madre,” disse, guardandosi intorno nella stanza.

Elena sorrise dolcemente. “Hai nostalgia. È quasi adorabile.”

Lucian le lanciò un’occhiata secca. “Non diffonderlo.”

Per la prima volta parlavano come persone comuni.

Non si tratta di Derek.

Non si tratta di sicurezza.

Del baseball, perché giocava male ma con entusiasmo. Sull’abitudine di sua madre di ritagliare tavolozze di colori dalle riviste perché pensava che le cose belle dovessero essere salvate. Della strana solitudine del successo quando tutto ciò che hai fatto è stato sopravvivere abbastanza a lungo da raggiungerlo.

A metà del dessert, Elena disse: “Dimmi qualcosa di vero. Non utile. Non strategico. Proprio vero.”

Lucian la studiò alla luce delle candele.

Poi ha detto: “Ho paura di costruire una vita che nessuno piangerebbe.”

Lei lo fissò.

Lui la guardò. “Là. È stato abbastanza onesto per te?”

Le si strinse la gola. Allungò la mano dall’altra parte del tavolo e gli prese la mano.

“Sì,” ha detto.

Quella notte, di ritorno all’appartamento, la tensione si ruppe.

La baciò contro le finestre che si affacciavano su Chicago, e questa volta nessuno dei due finse che la moderazione avrebbe salvato qualcosa a nessuno. Arrivarono nella sua camera da letto con una scia di vestiti sbottonati e risate senza fiato che li sorpresero entrambi.

Più tardi, aggrovigliata tra lenzuola scure e luce cittadina, Lucian appoggiò un palmo contro la spalla nuda e disse, quasi bruscamente: “Resta.”

Elena si voltò verso di lui. “Io resto.”

“Non intendo perché hai bisogno di protezione.”

Qualcosa sul suo viso allora era più vulnerabile di qualsiasi altra cosa avesse visto.

“Voglio dire dopo,” ha detto. “Quando Derek se n’è andato. Quando puoi andartene in sicurezza. Rimani perché vuoi.”

Elena gli toccò il viso, tracciando le linee che il tempo e la potenza avevano tagliato in esso.

“Va bene,” sussurrò. “Resterò perché voglio.”

Chiuse gli occhi.

Per un secondo mozzafiato sembrò un sollievo.

Poi sono iniziate le urla.

Lucian si alzò dal letto all’istante.

La voce di Marco risuonava dalla stanza principale, urgente e dura. “Sono nell’edificio.”

Elena si sedette, con il polso che le si infrangeva contro le costole. “Cosa?”

Lucian stava già indossando i pantaloni e stava prendendo un’arma da una cassetta di sicurezza biometrica accanto al comò.

“Resta qui dentro.”

“Chi c’è nell’edificio?”

Lui la guardò e lei lo capì prima che lui rispondesse.

“Derek.”

La porta della camera da letto aveva appena finito di oscillare dietro di lui quando l’ingresso principale dell’appartamento esplose verso l’interno.

Il suono non era come nei film. Era più forte. Più sporco. Abbastanza reale da scuotere i muri.

Elena afferrò la veste dalla sedia e corse nel corridoio prima che la paura o l’obbedienza potessero fermarla.

Lucian si voltò e la furia gli balenò sul viso. “Te l’ho detto—”

Poi degli spari hanno devastato la stanza principale.

Tutto si è fratturato nel caos.

Marco era dietro l’isola della cucina e rispondeva con brutale precisione. Due uomini in equipaggiamento tattico si spinsero attraverso la porta in frantumi. Uno è caduto all’istante. Un altro si è schiantato contro il muro di marmo con una violenza tale da lasciarvi del sangue.

E dietro di loro, con gli occhi selvaggi e arrossato dall’ossessione, c’era Derek Hail.

Non era vestito per un raid. Indossava un abito elegante, aveva i capelli scompigliati, la cravatta mezza larga e una pistola che gli tremava in mano.

“Elena!” urlò sopra gli spari. “Vieni qui! Proprio adesso!”

Anche allora, perfino quando era armato, squilibrato e conduceva uomini violenti in casa di un’altra persona, sembrava ancora convinto di avere autorità.

Lucian si mosse davanti a lei.

“Hai finito,” disse.

Derek rise—un suono acuto e spezzato che fece venire i brividi a Elena.

“Lei è mia.”

Lucian non si preoccupò di rispondere.

Ha sparato due volte. Veloce. Controllato.

Altre urla. Altro vetro scheggiato. Un proiettile squarciò l’inquadratura dietro la testa di Elena, che si abbassò istintivamente.

“Muoviti!” Marco abbaiò.

Lucian afferrò il polso di Elena e la trascinò lungo il corridoio verso una porta d’acciaio nascosta che non aveva mai notato prima. Colpì un pannello con il palmo della mano. La serratura si è disinnestata.

Una stanza antipanico.

“No,” disse quando capì. “Non mi nascondo mentre tu rimani là fuori.”

Allora il suo volto cambiò. Ogni controllo ridotto a qualcosa di crudo e disperato.

“Elena.”

L’appartamento tuonò con altri spari.

La spinse delicatamente ma con fermezza dentro la stanza.

“Non aprire questa porta a nessuno tranne che a me.”

Gli afferrò la maglietta. “Lucian, non farlo—”

La baciò forte, veloce, come una promessa e una preghiera allo stesso tempo.

“Ti amo,” ha detto.

Poi la spinse indietro, sigillò la porta e la chiuse dentro.

Il silenzio all’interno era osceno.

La stanza era in cemento armato e acciaio, rifornita per il disastro, rivestita con forniture di emergenza e un pannello di comunicazione interna. Elena bussò una volta alla porta sigillata con entrambi i pugni, poi si fermò.

Il panico non aiuterebbe.

Si costrinse a respirare.

Fuori infuriavano gli spari.

Poi, orribilmente, si fermò.

Voci soffocate sanguinavano attraverso la spessa porta.

Derek.

“Dov’è lei?”

La voce di Lucian, tesa ma ferma: “Sparita.”

“Stai mentendo.”

Un incidente.

Poi di nuovo Derek, più in alto adesso, meno umano. “Dimmi dov’è o ti butto a terra.”

Elena si è lanciata verso il pannello delle comunicazioni.

All’interno c’era una linea di emergenza. Prese il telefono e compose l’unico numero che le veniva in mente.

L’agente Chen rispose al secondo squillo.

“Questa è Elena Voss,” disse Elena con voce tremante. “Derek Hail è qui. Ha uomini armati. Hanno attaccato l’appartamento. Lucian è ferito. Devi venire adesso.”

La voce di Chen si acuì all’istante. “Posizione?”

“Hotel Sinclair. Residenza privata. Tredicesimo piano.”

“Rimani dove sei. Siamo a due minuti di distanza.”

Due minuti.

Mi sono sembrati due anni.

Elena si accovacciò sul pavimento, con il telefono premuto all’orecchio, ascoltando l’incubo oltre l’acciaio.

Poi arrivarono le sirene.

Gridare.

“Agenti federali! Getta l’arma!”

Una colluttazione.

Derek urla qualcosa di incoerente sulla sua appartenenza a lui.

Poi infine, fortunatamente, il silenzio.

Quando arrivò il colpo, Elena quasi singhiozzò.

“Signorina Voss? Agente Ramirez. Sei chiaro.”

Le sue dita tremavano così forte che quasi non riusciva a far funzionare la serratura.

La porta si aprì.

L’appartamento al di là sembrava bombardato.

Vetro ovunque. Sangue sul marmo. Legno scheggiato. Uomini in equipaggiamento tattico e forze dell’ordine che si muovono tra le macerie come le conseguenze di una tempesta.

“Dov’è Lucian?”

L’agente ha cercato di fermarla, ma Elena stava già scappando.

Trovò Marco per primo, accasciato contro i mobili della cucina mentre un paramedico gli fasciava la spalla.

“Camera da letto,” disse a denti stretti. “È vivo.”

Vivo.

Ha corso più forte.

Lucian sedeva a torso nudo sul bordo del letto mentre un medico gli premeva una garza contro una ferita sanguinante lungo le costole. Alzò lo sguardo al suono del suo ingresso.

I loro occhi si incontrarono.

Tutto il resto nella stanza è scomparso.

“Stai bene,” respirò.

“Soprattutto.”

Si avvicinò a lui a due passi e gli prese il viso con entrambe le mani, incurante del sangue sulla sua pelle.

“Mi hai chiuso in una scatola di cemento dopo aver detto che mi amavi.”

Lucian sussultò mentre il paramedico stringeva la benda. “A mia discolpa, era l’opzione più sicura disponibile.”

“Pensavo fossi morto.”

La sua mano coprì la sua. “Non oggi.”

Il paramedico borbottò: “Signore, meno commovente.”

Elena non si lasciò andare.

“Cosa è successo?”

Lucian si appoggiò con cautela all’indietro. “Derek ha portato dei muscoli assunti. Uomini con esperienza militare e cattivo giudizio. Marco ha tenuto la parte anteriore abbastanza a lungo da permettermi di metterti al sicuro. Derek ha perso il controllo quando si è reso conto che non poteva raggiungerti.” La sua bocca si appiattiva. “Poi arrivò l’FBI prima che potesse commettere un secondo errore.”

“Ne ha già fatto un primo,” ha detto Elena.

Gli occhi di Luciano si oscurarono. “SÌ.”

Un minuto dopo, l’agente Chen apparve sulla soglia, con un’espressione cupamente soddisfatta.

“Abbiamo Derek in custodia federale,” ha detto. “E tutti gli idioti che ha portato con sé. Tentato omicidio, ingresso illegale, cospirazione, accuse di possesso di armi, violazione di un ordine restrittivo, probabilmente maggiori dettagli entro domattina.”

Elena chiuse gli occhi.

Sopra.

Potrebbe essere davvero finita?

“Per quanto riguarda suo padre,” Chen ha aggiunto, “questo raid ha reso il nostro caso molto più semplice.”

Lucian fece una risata priva di senso dell’umorismo. “Alla fine Richard Hail non ebbe più modo di salvare suo figlio.”

Chen lo guardò costantemente. “Possiamo finire anche Richard. Se sei ancora disposto a collaborare.”

Lucian lanciò prima un’occhiata a Elena.

Solo allora rispose.

“SÌ.”

Fornì a Chen dove si trovavano i documenti finanziari che Richard aveva nascosto in un deposito oltre i confini dello Stato. Abbastanza per i mandati. Abbastanza per le incriminazioni. Abbastanza per porre fine alla protezione su cui Derek aveva sempre contato.

Dopo che se ne fu andata, Elena si sedette accanto a Lucian mentre i paramedici finivano con lui.

“Hai rinunciato alla tua influenza,” disse a bassa voce.

La guardò.

“Non sei una leva finanziaria.”

Le parole si posarono profondamente.

Più tardi, dopo che gli agenti se ne furono andati, dopo che furono raccolte le dichiarazioni e l’appartamento in rovina fu ridotto da scena del crimine a disastro edilizio, Elena e Lucian trascorsero la notte in una suite d’albergo sicura mentre il suo posto veniva riparato.

Marco, testardo anche se ferito, prese la stanza adiacente.

Elena giaceva accanto a Lucian al buio, ascoltando il ritmo lento del suo respiro.

“È davvero finita,” sussurrò.

Si girò su un fianco con attenzione, attento alla benda sulle costole.

“SÌ.”

“Derek non riesce a contattarmi.”

“NO.”

“Suo padre non può seppellirlo.”

“NO.”

Lasciò che la verità la attraversasse a ondate. Un sollievo così intenso che sembrava quasi dolore.

Gratuito.

Aveva dimenticato che quella parola poteva appartenerle.

Le settimane successive trascorsero tra titoli, scartoffie e la strana quiete dopo la violenza.

Derek ha accettato un patteggiamento quando le prove erano troppo alte per essere negate.

Richard Hail è stato incriminato con sufficienti accuse federali da distruggere non solo la sua carriera, ma l’intero mito secondo cui il denaro e l’eredità lo ponevano al di sopra delle conseguenze.

Per un breve periodo la storia è stata pubblicata sulle pagine cittadine—business, sulle rubriche di cronaca nera e sulle speculazioni sussurrate durante i pranzi di beneficenza.

Lucian rimase il più possibile lontano dalla vista del pubblico.

Elena ha ricostruito il suo.

Non la sua vita. Quello era già iniziato.

Il suo senso delle proporzioni. La sua capacità di camminare alla luce del giorno senza aspettarsi una mano al polso. La sua abitudine di dormire tutta la notte.

Sophia continuò ad addestrarla.

Cat continuò a promuovere la sua attività finché questa non smise di assomigliare alla sopravvivenza e cominciò a sembrare un successo.

Anche Lucian, in modi più silenziosi, cambiò.

Rideva più facilmente.

Le lasciò vedere le sue parti incustodite in rari lampi— mentre stava a piedi nudi in cucina alle 6 del mattino, leggeva poesie a mezzanotte, si addormentava sul divano con un rendiconto finanziario che gli scivolava via dal petto.

Un pomeriggio, circa un mese dopo l’arresto di Derek, Elena stava lavorando al tavolo da pranzo quando Lucian tornò a casa presto.

Le posò una cartella davanti.

Alzò lo sguardo con cautela. “Perché porti sempre informazioni che cambiano la vita in cartelle?”

“Perché il caos dovrebbe almeno essere ben organizzato.”

Lei l’ha aperto.

Documenti di fondazione. Progetto di statuto. Impegni di finanziamento. Opzioni preliminari di leasing.

“Elena,” Lucian ha detto, “se vuoi ancora costruire qualcosa per le donne che lasciano gli uomini violenti, è da qui che inizi.”

Lo guardò scioccata. “L’hai già fatto?”

“Ho iniziato io,” ha corretto. “Finiscilo tu.”

Per un attimo non riuscì a parlare.

L’idea viveva dentro di lei fin dalla stanza sicura. Da quel momento si rese conto di quante donne non avessero mai avuto un Lucian Moretti tra sé e un uomo come Derek. Quanti sono entrati nelle stazioni di polizia e se ne sono andati senza niente. Quanti hanno dormito in macchina. Sono tornato indietro. Scomparso.

“Voglio un alloggio di emergenza,” disse lentamente, con gli occhi ancora puntati sui giornali. “Assistenza legale. Formazione professionale. Consulenza sui traumi. Sicurezza reale. Non una simpatia temporanea.”

Lucian appoggiò un fianco al tavolo e ascoltò come se stesse delineando un’acquisizione da un miliardo di dollari.

“Allora è quello che costruiamo.”

Alzò lo sguardo. “Perché fai tutto questo per me?”

Qualcosa di caldo e incustodito si mosse sul suo viso.

“Perché ti amo,” disse semplicemente. “E perché quando sopravvivi a qualcosa del genere, la vendetta migliore è costruire una vita abbastanza grande da non lasciare spazio alla paura.”

Due mesi dopo, la Fondazione Voss aprì in un ufficio soleggiato nel centro della città.

Piccolo all’inizio.

Una manciata di dipendenti. Un partenariato abitativo di emergenza. Un avvocato con contratto a tempo indeterminato. Lucian sosteneva che il contratto di sicurezza donato fosse temporaneo, anche se Elena ne sapeva di più.

La prima chiamata è arrivata prima di pranzo.

Una donna di nome Sarah, con la voce tremante, due giorni fuori dall’ospedale, senza un posto sicuro dove dormire.

Elena la fece trovare un alloggio al calar della notte.

Quella sera, in piedi nell’ufficio vuoto dopo che tutti se ne erano andati, Elena fissò la finestra lucidata con il nome della fondazione scritto con le sue scritte pulite e sentì qualcosa dentro di sé sistemarsi.

Questo.

Non solo sopravvivere.

Edificio.

Lucian la trovò lì dopo il tramonto.

“Hai fatto bene oggi,” ha detto.

Lei rise dolcemente. “È un giorno.”

“È una vita sola,” corresse. “Questo conta.”

Si voltò verso di lui. La città brillava dietro di lui nel vetro.

“Quindi conosci la parte davvero ridicola di tutto questo?”

Si avvicinò. “Dimmi.”

“Ho baciato un boss mafioso per sfuggire al mio ex.”

La bocca di Lucian si contrasse. “L’hai fatto.”

“E in qualche modo questo ha portato a tutto questo.”

“Ti ha portato.”

“No,” disse Elena, facendogli scivolare le braccia attorno al collo. “Ci ha portato.”

La baciò, lentamente questa volta. Niente sangue. Nessuna paura. Nessun pubblico.

Solo scelta.

Si sposarono sei mesi dopo nell’appartamento dove tutto era iniziato.

Non si tratta di un gigantesco affare sociale. Solo le persone che contavano. Jessa piange troppo forte. Sophia finge di non farlo. Marco in piedi come un testimone armato scolpito nel granito. Un gatto che prende il controllo della logistica con un’efficienza terrificante. Vincent, lo chef, prepara la torta e rifiuta i complimenti.

Elena indossava un vestito che aveva disegnato lei stessa.

Lucian indossava un abito nero così perfetto che sembrava fatto apposta dal destino.

I loro voti erano privati, non raffinati. Promesse oneste sulla scelta reciproca senza illusioni. Sul non confondere mai il controllo con l’amore. Sulla costruzione di una casa dove la paura non aveva autorità.

Quando Lucian la baciò alla fine, non fu per niente come quel primo bacio disperato al Sinclair Hotel.

Quella era stata la sopravvivenza.

Questa è stata una scelta.

Un anno dopo, Derek inviò una lettera tramite avvocati e canali carcerari.

Elena l’ha quasi bruciato senza leggerlo.

Invece, lo aprì alla sua scrivania mentre Lucian stava vicino alle finestre fingendo di non guardare troppo da vicino.

La lettera non era una supplica. Non proprio.

Era disordinato. Incompleto. Pieno di linguaggio terapeutico e di tardiva chiarezza e la prima vera ammissione che Derek avesse mai fatto che quello che chiamava amore era stata violenza fin dall’inizio.

Non chiese perdono.

Scrisse solo, in una riga semplice verso la fine:

Ti meritavi una vita che ero troppo egoista per lasciarti avere.

Elena piegò il foglio e lo mise in un cassetto.

Lei non ha risposto.

Lucian attraversò la stanza e chiese: “Stai bene?”

Lei annuì.

“SÌ.”

E per la prima volta era del tutto vero.

Tre anni dopo il gala, la fondazione aveva aiutato più di duecento donne.

Cinque anni dopo, aveva uffici in tutta Chicago e partnership in altre due città.

Anche il mondo di Lucian era cambiato. Più immobili, più imprese legittime, meno sangue, meno ombre. Mai completamente pulito. Mai del tutto ordinario. Ma meglio. Deliberatamente meglio.

Ebbero un figlio con gli occhi scuri del padre e la bocca testarda di Elena.

Lo chiamarono Marcus.

Nel gala per il quinto anniversario della fondazione, tenutosi nella stessa sala da ballo Sinclair dove Elena una volta aveva frantumato un bicchiere di champagne e scelto il caos invece della paura, si fermò sul podio e guardò una stanza piena non di spettatori, ma di sopravvissuti.

Donne che aveva aiutato.

Donne che avevano ricostruito.

Le donne tremano ancora, ma restano in piedi.

Lucian si fermò di lato, sul retro, esattamente dove preferiva essere, osservandola con un’espressione di cui poche persone nella stanza avrebbero creduto che fosse capace.

Orgoglio.

Amore.

Qualcosa di vicino allo stupore.

Elena sorrise e cominciò.

“Cinque anni fa sono entrato in una sala da ballo come questa temendo che un uomo potesse ancora rovinarmi il resto della vita. Stasera sono qui per dirti una cosa che avrei voluto che qualcuno mi dicesse prima.”

La stanza si calmò.

“La paura mente. Ti dice che l’abuso è permanente. Ti dice che la sopravvivenza è la cosa migliore che potrai mai ottenere. Ti dice che se la legge ti delude una volta, non esiste alcun aiuto da nessuna parte. Ma la paura non è verità. La paura è solo la stanza prima che la porta si apra.”

Fece una pausa.

“E a volte il coraggio sembra affascinante. A volte sembra drammatico. A volte sembra di attraversare una sala da ballo e fare la cosa più sconsiderata della tua vita perché il tuo istinto sa che la tua vecchia vita deve finire proprio adesso. Ma più spesso il coraggio è più piccolo di così. Sta partendo. Chiamando. Dire la verità. Stare via. Tornare a te stesso un pezzo alla volta.”

Quando finì, gli applausi furono lunghi e forti e pieni di persone che capivano esattamente quanto fosse costato stare lì.

Più tardi, quando la musica si ammorbidì e i donatori si diressero verso la pista da ballo, Lucian la trovò vicino alle finestre dove tutto era iniziato.

“Sei stato magnifico,” ha detto.

Elena sorrise. “Lo dici perché sei di parte.”

“Lo dico perché è vero.”

Si toccò il semplice ciondolo alla gola, quello su cui era incisa la data di quel primo gala.

“Pensi mai a quella notte?” lei chiese.

“Ogni giorno.”

“Cosa ne pensi?”

La mano di Lucian si posò sulla sua vita.

“Penso che una donna terrorizzata mi abbia baciato in pubblico e mi abbia cambiato la vita.”

Elena rise dolcemente. “Sembra molto romantico.”

“Non era romantico.”

“NO?”

“Era strategico,” disse seccamente. Poi la sua voce si addolcì. “La storia d’amore arrivò più tardi.”

Si appoggiò a lui.

Intorno a loro, la sala da ballo brillava di luce e conversazione e di cento piccoli segni di vite ancora in movimento.

Sopra di loro, la storia.

Sotto di loro, la città.

Insieme, tutto ciò che avevano costruito era frutto del terrore, dell’onestà, della testardaggine e di quel tipo di amore che non chiedeva mai a nessuno di rimpicciolirsi.

Elena lo guardò.

“Quella prima notte,” disse, “quando sussurrai che ora sei mio…”

La bocca di Luciano si curvò.

“Te lo ricordi?”

“Ricordo tutto.”

Il suo pollice le sfiorò lentamente la parte interna del polso, dove Derek un tempo le aveva lasciato dei lividi.

“Quando l’ho detto,” Lucian ha detto a bassa voce, “non intendevo di proprietà.”

“Lo so.”

Si chinò e le baciò la fronte.

“Volevo dire che nessuno tocca ciò che proteggo.”

Elena sorrise attraverso l’improvvisa puntura di lacrime.

“E adesso?”

Lucian la guardava come faceva sempre quando nessun altro era abbastanza vicino da vedere tutta la verità.

“Ora,” disse, “tu non sei mio perché ti ho salvato. Sei mio perché mi hai scelto dopo che non avevi più bisogno di essere salvato.”

Il cuore di Elena si voltò.

“Bene,” sussurrò. “Perché è esattamente per questo che anche tu sei mio.”

La baciò lì, nella sala da ballo dove tutto era iniziato, mentre la banda suonava dolcemente e la città luccicava sotto e una dozzina di donne dall’altra parte della stanza ridevano con il sollievo di essere vive.

Non era il bacio di una donna spaventata che chiedeva soccorso.

Era il bacio di una moglie. Una madre. Un fondatore. Un sopravvissuto.

Una donna che una volta era corsa da un uomo pericoloso perché non aveva nessun altro posto dove andare e in seguito era rimasta con lui perché l’amore, il vero amore, non le aveva chiesto altro che onestà.

Elena Voss non era stata salvata da un boss mafioso.

Non proprio.

Si era salvata la notte in cui aveva smesso di chiedere alla paura il permesso di vivere.

Lucian Moretti era stato semplicemente abbastanza coraggioso da tenere la porta aperta.

E insieme hanno costruito qualcosa di più forte del terrore.

Una famiglia.

Un futuro.

Una vita che nessun uomo violento potrebbe mai più toccare.

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