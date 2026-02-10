Ho perso le staffe e ho affrontato il marito della mia amica per aver ridicolizzato davanti a tutti il suo amore per i libri piccanti, e ora la chat di gruppo sta esplodendo.





Ho un gruppo di amici molto unito che va avanti dai tempi dell’università. Una delle coppie è formata da “Jake” ed “Emily” (nomi di fantasia). Emily è sempre stata la lettrice del gruppo: anni fa mi ha fatto scoprire alcune serie fantasy, ma negli ultimi due anni si è immersa completamente nel genere romantasy. Parliamo di titoli come Butcher & Blackbird, Haunting Adeline, The Ritual, God of Malice: libri dark, piccanti, intensi. Ne parla come alcune persone parlano di sport o videogiochi, con entusiasmo, analizzando i personaggi e ridendo dei dialoghi. È chiaramente il suo rifugio felice, soprattutto dopo un periodo difficile sul lavoro e alcuni problemi familiari. Ho visto quanto diventi più serena quando è nel pieno di una di queste letture.





Suo marito Jake non è mai stato un grande lettore, il che andrebbe anche bene, ma con il tempo è diventato sempre più insopportabile riguardo alle sue scelte. Fa commenti sarcastici come: “Stai ancora leggendo quei romanzi pornografici da quattro soldi?” oppure “Non posso credere che tu perda tempo con quella spazzatura quando esistono veri capolavori”. Di solito lei ci ride sopra o cambia argomento, ma si vede chiaramente che ogni volta si chiude un po’ di più.

Sabato scorso eravamo tutti a una grigliata in giardino: eravamo in otto o dieci, tra carne alla brace, birra e musica. Emily stava raccontando a me e a un’altra amica una scena di Pucking Around che l’aveva fatta morire dal ridere (un romance sull’hockey, molto piccante, che lei adora soprattutto per l’umorismo). Jake ha sentito la conversazione, ha alzato gli occhi al cielo e ha detto a voce abbastanza alta da farsi sentire da tutti:

“Sì, è ossessionata da quella roba fantasiosa e smutty. In pratica è solo erotica per donne che non la ricevono nella vita reale.”

Poi ha riso come se avesse appena detto la cosa più divertente del mondo.

L’atmosfera si è gelata all’istante. Emily è rimasta in silenzio, fissando il suo drink. Qualcuno ha fatto una risatina imbarazzata, ma io ero furioso. Ho appoggiato la birra e gli ho detto, senza girarci intorno:

“Ehi, perché senti il bisogno di umiliare tua moglie davanti ai suoi amici per qualcosa che la rende felice? Non sta facendo del male a nessuno. Sta leggendo dei libri. Se a te non piacciono va bene, ma demolirla ogni volta che ne parla è profondamente insicuro. Smettila.”

Jake si è messo subito sulla difensiva: “Ehi, rilassati, era solo una battuta”, ma aveva la faccia rossa. Emily mi ha guardato con un misto di sorpresa e gratitudine, poi ha detto piano: “Grazie”. Il resto della serata è stato strano: Jake ha parlato pochissimo e ce ne siamo andati tutti prima del solito.

Da allora la chat di gruppo è un caos. Due amici dicono che ho esagerato e che “avrei dovuto parlarne con lui in privato” oppure che “è il loro matrimonio e non sono affari miei”. Un’altra amica ha detto che Jake si è comportato da idiota e che ha apprezzato il fatto che qualcuno abbia finalmente detto qualcosa. Emily mi ha scritto in privato dicendomi che per lei ha significato molto, perché lui è freddo e giudicante rispetto alle sue passioni già da un po’ e lei si sente come se dovesse nascondere ciò che le piace davvero. Jake, invece, non mi ha ancora detto nulla direttamente.

Non me ne pento. Vederlo sminuirla in quel modo, soprattutto ora che ha finalmente trovato qualcosa che la fa sentire viva, mi è sembrato profondamente sbagliato. Tuttavia, ora mi chiedo se non abbia peggiorato la situazione per lei a casa o se abbia trasformato una cosa relativamente piccola in un dramma di gruppo.

Avevo solo bisogno di togliermi questo peso. In quel momento è stato liberatorio dirlo ad alta voce, ma le conseguenze sono pesanti. Qualcun altro ha mai dovuto richiamare il partner di un amico in questo modo? Come è andata a finire?



