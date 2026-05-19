Ho rinunciato all’affidamento di mia figlia di 14 anni. Non perché non la ami. Ma perché dopo 14 anni di guerra, ho scelto di sopravvivere

Le avevo scritto che quando aveva quattro anni e aveva l’influenza, avevo dormito per terra accanto al suo letto perché non volevo che si svegliasse di notte senza sentire qualcuno vicino. Le avevo scritto del disegno che aveva fatto a cinque anni di una casa con una figura piccola e una grande, e sotto aveva scritto “io e mamma” con le lettere storte. Avevo ancora quel disegno, incorniciato, in un posto che non era visibile a nessuno tranne a me.