Ho scoperto che mio padre aveva una fideiussione a mio nome – ora devo pagare 100mila euro





Guidai per sei ore. Non mi fermai. Non mangiai. Non bevvi. Volevo solo arrivare. Volevo guardarlo negli occhi. Volevo sentirlo mentire. Quando arrivai, il sole stava tramontando. La casa era piccola, con un giardino trascurato e una macchina parcheggiata fuori. Suonai il campanello. Nessuno rispose. Suonai ancora. Sentii passi. La porta si aprì.





Mio padre invecchiato. Più magro. Più grigio. Più piccolo. “Elena” sussurrò. Non riusciva a guardarmi. “Perché?” chiesi. Non rispose. “Perché hai usato il mio nome?” “Avevo bisogno di soldi. La banca non me li dava. Ho pensato che con la tua fideiussione…” “Non mi hai chiesto il permesso.” “Lo so.” “Hai falsificato la mia firma.” “Lo so.” “E poi hai smesso di pagare. E sei sparito.” “Lo so.”

“Perché non hai detto niente?” “Perché avevo paura.” “Paura di cosa?” “Paura della tua reazione. Paura che non mi avresti più parlato.” Risei. Non c’era allegria. “Guarda un po’ cosa è successo. Non ti parlo lo stesso. E in più devo pagare centomila euro per un debito che non ho fatto io.”

La donna che viveva con lui uscì. Una donna sulla cinquantina, capelli corti, sguardo diffidente. “Chi è?” chiese. “Mia figlia” disse lui. “Quella di cui ti ho parlato.” La donna mi guardò. “Sei la figlia?” “Sì” dissi. “Quella che ha rovinato.” La donna impallidì. Mio padre abbassò lo sguardo.

Non rimasi a lungo. Non c’era niente da dire. Lui non aveva soldi per ripagare il debito. Non aveva mai avuto soldi. Aveva solo debiti. E io ero stata la sua ultima carta. La sua ultima vittima.

Tornai a casa. Chiamai l’avvocato. “L’ho trovato. Non ha nulla. Non può pagare.” “Allora dobbiamo procedere per vie legali. Denunciare la falsificazione di firma. Chiedere il disconoscimento della fideiussione.” “Quanto tempo ci vorrà?” “Mesi. Forse anni.” “E la banca?” “La banca aspetterà. O almeno, deve aspettare. Le mando una diffida.”

Nei mesi successivi, la mia vita fu un inferno. Lettere. Telefonate. Minacce. La banca non voleva aspettare. Voleva i soldi. Subito. E io non li avevo. L’avvocato fece quello che poteva. Depositò una denuncia per falsificazione. Richiese una perizia calligrafica. Ottenne una sospensione temporanea del pignoramento. Ma non era una vittoria. Era solo una pausa.

Mio padre, nel frattempo, era sparito di nuovo. Non rispondeva alle chiamate dell’avvocato. Non rispondeva alle mie. Non rispondeva a nessuno. Aveva paura. O forse aveva solo vergogna. Non lo so. Non mi importa più.

Dopo un anno e mezzo, il giudice emise la sentenza. La firma era falsa. La fideiussione era nulla. La banca aveva sbagliato a concedere il prestito senza verificare la mia identità. Non dovevo pagare nulla. La banca avrebbe dovuto rivalersi su mio padre. Ma mio padre era sparito. Era insolvente. Non avrebbero mai rivisto quei soldi.

Uscii dal tribunale con le gambe che tremavano. Non per la paura. Per il sollievo. Era finita. Non dovevo pagare. La mia casa era salva. Il mio stipendio era salvo. La mia vita era salva.

Oggi, a distanza di due anni, non ho più sentito mio padre. Non so dove sia. Non so se sia vivo. Non so se sia morto. Non mi interessa. L’uomo che mi aveva insegnato ad andare in bicicletta non esiste più. Forse non è mai esistito. Forse era solo un’illusione. Forse il vero padre era quello che aveva usato il mio nome per un debito e poi era sparito. Quello era reale. Quello era lui.

Non provo odio. Non provo rabbia. Provo solo un vuoto freddo, come un edificio abbandonato. Lui se n’è andato. Io sono rimasta. E ho ricostruito. Mattone dopo mattone. Giorno dopo giorno. Non è stato facile. Non lo è ancora. Ma sono qui. Sono viva. Sono libera. E nessuno potrà mai più usare il mio nome senza il mio permesso.

Visualizzazioni: 142



