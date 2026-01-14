Ho tagliato i ponti con i miei genitori. La loro “lettera di Natale” mi ha distrutto





Io (28 anni) ho tagliato i ponti con i miei genitori quasi un anno fa, dopo anni di comportamenti manipolatori e controllanti. Sono stato istruito a casa e i miei genitori erano estremamente rigidi su ciò che potevo leggere, guardare o fare. Cancellavano parti dei libri che li mettevano a disagio e arrivarono persino a installare un “software di controllo” sul mio telefono per monitorare ogni messaggio o email quando ebbi il mio primo cellulare, a 19 anni. In un episodio particolarmente grave, trascinarono mia sorella nella sua stanza durante una crisi di rabbia e la costrinsero a restarci dentro, chiudendo la porta mentre lei la prendeva a pugni.





Soffro inoltre di colite ulcerosa, una forma così grave da aver reso necessaria la rimozione del colon quando avevo 18 anni. Durante quel periodo rimasi indietro con lo studio perché ero costretto a letto, spesso piegato dal dolore. Nonostante ciò, i miei genitori mi accusavano di essere pigro e di evitare i compiti, ignorando il fatto che soffrivo di fortissimi dolori addominali. Arrivarono persino a limitarmi la dieta, impedendomi di ricevere un apporto nutrizionale adeguato.

Nonostante tutto, riuscii in qualche modo a costruire una comunità online, per lo più di nascosto, poiché i miei genitori ritenevano che Internet rovinasse le persone e non se ne fidavano affatto. Proprio grazie a quella comunità conobbi la mia prima ragazza, ma la relazione finì quando lei si rese conto della situazione familiare e non riuscì più a reggerla. In seguito incontrai quella che oggi è mia moglie e scappai con lei senza informare i miei genitori, se non quando ormai stavamo già insieme. Loro hanno sempre sostenuto che fosse lei ad avermi causato molti danni.

Questo contesto spiega ciò che è successo più di recente. Quando ho deciso di interrompere i contatti con i miei genitori, ho detto loro che avrei davvero apprezzato delle scuse sincere per tutto ciò che avevano fatto. La vigilia di Natale ho ricevuto una cartolina che, di fatto, era una lunga lettera. In quel messaggio affermavano di credere di aver fatto del loro meglio come genitori e di non pensare, ancora oggi, di aver sbagliato nulla nel modo in cui hanno cresciuto me e mio fratello. Non solo: hanno dato la colpa alla mia ex per la persona che sono diventato e hanno dichiarato di non credere di aver mai fatto del male a mia moglie.

Questo mi ha profondamente ferito. Per quattro anni dopo il matrimonio avevo cercato di ricucire il rapporto, spiegando più volte in che modo mi avevano fatto soffrire. Alla fine, però, mi sono arreso, perché si rifiutavano — o erano incapaci — di capire.

Tutta questa situazione mi sta consumando. Speravo davvero che quella lettera fosse una richiesta di perdono, ma non lo è stata. È stata solo l’ennesima giustificazione del loro modo di fare i genitori, accompagnata dallo scaricare la colpa su di me, su mia moglie e sulla mia ex. Tutto, tranne assumersi una responsabilità o chiedere scusa. Ancora oggi affermano di non capire perché io mi sia sentito ferito da loro.

Sto lentamente arrivando alla consapevolezza che probabilmente non ci sarà mai una riconciliazione con i miei genitori. E questo, nonostante tutto, fa molto male.



