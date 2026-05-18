Ho una diagnosi di cancro e mio marito guardava YouTube sul divano mentre cercavo i pannolini post-operatori tra i cesti della biancheria.

Avevo pensato a quella domanda per un lungo momento. Volevo sapere? La risposta onesta era no — non volevo sapere, non volevo che la cosa diventasse più reale di quello che era già. Ma la risposta pratica era sì, perché avevo un figlio e una diagnosi di cancro e un matrimonio, e se stavo per prendere delle decisioni avevo bisogno di prenderle con le informazioni reali, non con quelle comode.