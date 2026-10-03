Il corpo freddo di mio zio e io a mani nude tra sangue e lacrime





Il cellulare di Sam ha smesso di squillare, ma l’energia nella stanza non si è sciolta. Ho sentito il battito del mio cuore rimbombare nella testa, lo sguardo inchiodato a lei mentre metteva giù. «Qualcosa di grosso», ha ripetuto quasi senza fiato. I suoi occhi, di solito così controllati, avevano preso un’ombra scura, un misto di paura e rabbia.





«Che cosa hanno trovato?» ho chiesto, provando a scacciare il sudore freddo dalla fronte. Sam ha girato la testa verso Harvey, che stava appoggiato contro la parete opposta, le braccia incrociate. Il suo solito volto di pietra sembrava incrinato da un’ombra di inquietudine.

«Un dossier medico. Inedito. Non un banalissimo referto di autopsia», ha risposto lui. «Qualcosa che potrebbe… cambiare tutto.» Ha fatto una pausa, come se volesse scegliere le parole più giuste. «Qualcosa che non doveva uscire.»

La gola mi si è serrata. Ho pensato a Lily Harper, a quella donna dall’aria fragile nelle poche foto sparse nella cappella, alle storie sospese nel silenzio di quell’agenzia che sembrava cucita su segreti invisibili.

«Sam», sono riuscito a dire a fatica. «Che dossier? Che roba stiamo nascondendo?»

Lei ha camminato verso la porta del retro, il passo rapido ma pesante. «Lo vedrai presto. Ma non aspettarti misericordia. Questo posto non perdona errori, Alex. Siamo tutti prigionieri di qualcosa.»

Ho seguito i suoi passi, il cuore che si faceva sempre più pesante mentre attraversavamo il corridoio illuminato al neon. Le ombre si allungavano sui muri, dove ancora resistevano ritratti impolverati dei fondatori dell’agenzia, come se volessero giudicare ogni nostra mossa.

Sam ha aperto una porta di metallo, che scricchiolò sotto la mano tesa, rivelando una stanza fredda, quasi sterile. C’erano scaffali coperti di scatole, fascicoli in cartelle e una vecchia scrivania con sopra un computer ormai obsoleto.

«Qui è dove tengono i documenti. Dove catalogano la morte» ha detto lei, sghignazzando amaro. «E le bugie.»

Al centro, tra quelle carte ammucchiate, ho notato una cartella con sopra una scritta stinta: “#incident_L.H.”

Sam ha afferrato il fascicolo con mano ferma, poi l’ha aperto lentamente, scrollando le pagine con cura. «Lily Harper», ha letto ad alta voce, la bocca tirata in una smorfia. Fogli con referti, annotazioni di medici, rapporti di polizia. «Morti ufficialmente per avvelenamento da farmaci, ma guarda bene qui.»

Mi sono chinato sopra di lei, cercando di decifrare le note scarabocchiate: qualcosa non quadrava, c’erano evidenti alterazioni. Test del sangue annullati, segnalazioni di presunti “incidenti” camuffati.

«Abbiamo imbalsamato una bugia», ho sussurrato. Il peso di quella frase mi ha stritolato la gola.

Sam si è voltata verso di me, la fronte imperlata di sudore. «Non è solo una bugia, Alex. È un sistema. Un codice di omertà che copre più di quanto immagini.»

Prima che potessimo aggiungere altro, il rumore pesante di passi ha rotto il silenzio. Harvey è entrato, con un’espressione rigida ma gli occhi che tradivano un lampo di allerta. «Quel dossier non doveva essere toccato.»

Sam gli ha lanciato uno sguardo carico di sfida. «Chi sei, Harvey? Il guardiano di questo segreto?»

Lui ha ignorato la provocazione e si è rivolto a me. «Alex, tu non capisci la posta in gioco. La nostra professione non è solo mettere in ordine i corpi morti, ma proteggere chi vive.»

Mi sono stretto nelle spalle, confuso e arrabbiato. «Proteggere? Sembra più che tenete la gente in trappola, usando i morti come scudi.»

Harvey ha fatto un respiro profondo, come per calmarsi. «Ci sono cose che chiunque non dovrebbe sapere. Storie che possono distruggere vite, fiducia, carriere. Siamo l’ultimo baluardo.»

Sam ha riso, amara. «Un baluardo che marcia dall’interno.»

«Cosa c’entri tu in tutto questo, Sam?» ho chiesto, guardandola intensamente. Lei ha evitato il mio sguardo, lanciando un’occhiata nervosa alla porta chiusa della stanza.

Harvey ha visto la mutevolezza nell’aria e ha colto l’occasione. «Forse è ora che sappia cosa riguarda questo tutto. La verità che avete tenuto nascosta.»

Sam ha strizzato gli occhi. «Non pensare di essere così innocente, Alex. Sei stato scelto con cura, non per caso.»

«Cosa vuoi dire?» La mia voce si è fatta un filo di rimprovero.

«Qualcuno dentro ha bisogno di una pedina che non sia incastrata nelle stesse regole. Tu, per esempio. Sei il nostro errore e la nostra speranza allo stesso tempo.»

Ho deglutito, percependo la trappola che si stava chiudendo attorno a me. «E qual è quella speranza?»

Harvey ha allungato una mano, silenzioso come un giudice. «Cambiare le cose dall’interno. Per ora, silenzio e attenzione sono le uniche armi che abbiamo.»

Mi sono voltato verso la finestra appannata che dava sull’ossario, il piccolo cimitero muto testimone di troppi segreti. Qualcosa dentro di me si è spezzato, una porta che credevo chiusa nel passato si è aperta con un rumore sordo.

Sam si è spostata verso la scrivania, tirando fuori un altro fascicolo, questa volta con vecchie fotografie di famiglia, date che si intrecciavano agli eventi nell’agenzia.

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