Il mio fidanzato si aspetta sempre che paghi io, così ho deciso di dargli una lezione

Sono ancora sotto shock per quello che è successo ieri sera con il mio fidanzato, Will. Da sette mesi a questa parte c’è uno schema fin troppo chiaro: quando usciamo, non paga mai lui.





Ogni singola volta c’è una scusa diversa — «la carta è stata rifiutata», «ho dimenticato il portafoglio», «ho appena pagato una bolletta enorme, puoi anticipare tu?» — sempre seguita dall’immancabile:

«La prossima offro io, promesso!»

Peccato che quella “prossima” non sia mai arrivata. Ho pagato tutto io per mesi e, sinceramente, la cosa mi è sempre sembrata profondamente irrispettosa.

Ho provato a parlarne, ma lui ha sempre minimizzato, liquidando il discorso come se fossi io a esagerare. Ero già esasperata, ma il giorno del mio compleanno, in un ristorante incredibilmente costoso, ho pensato che forse — solo forse — avrebbe fatto la cosa giusta. Gli ho dato un’ultima possibilità.

Quando il cameriere si è avvicinato con il conto, Will ha iniziato il suo solito teatrino, frugandosi nelle tasche vuote.

«Amore, non ci crederai mai, ma…»

È stato in quel momento che ho perso completamente la pazienza.

Furiosa e ferita, ho detto:

«Vado un attimo in bagno.»

Ho preso la pochette, mi sono avvicinata al cameriere e, a bassa voce, gli ho chiesto di lasciare il conto al tavolo. Poi sono uscita direttamente dalla porta principale.

Fuori, con le mani che mi tremavano, ho trasferito la mia metà del conto sull’app bancaria di Will, aggiungendo una nota:

“Buon compleanno a me. Per una volta paga TU. Non chiamarmi.”

Il telefono è esploso immediatamente di messaggi e chiamate. Quando ho ascoltato i vocali, non c’era alcuna preoccupazione, nessuna scusa. Solo rabbia pura.

In uno urlava:

«Sei una egoista, una bambina viziata, una cacciatrice di soldi! Come ti sei permessa di abbandonarmi?! Sei irresponsabile e patetica! Mi hai rovinato la serata!»

Ecco fatto. Questo sarebbe il famoso “effetto boomerang”. Da allora non mi ha più scritto.

Ora mi chiedo: ho sbagliato io? Ho gestito male la situazione? Cosa dovrei fare adesso?

Per me questo è un enorme campanello d’allarme, ma allo stesso tempo mi sento confusa, svuotata… e profondamente delusa.